人民网>>教育>>高考频道_教育频道_人民网>>各地动态

石家庄全力做好高考各项保障工作

2020年07月07日10:12  来源：人民网-河北频道
 

人民网石家庄7月7日电 2020年全国普通高校招生文化课统一考试今天开考。围绕实现健康高考、公平高考、平稳高考、温馨高考、诚信高考目标，石家庄市各级各部门全力做好今年高考保障工作。

2020年，石家庄市高考报名9.9万人，比去年增加1.2万人，增幅14%，占全省高考报名的16%。其中：高职单招已录取2.87万人，实际参加统考7.03万人，比去年增加0.66万人，继续居全省首位。全市共设23个考区，64个考点，2708个考场（其中备用隔离考场250个）。

截至6月29日，石家庄市高三年级和中职毕业年级11917名在校教职工以及报名参加高考的学生，全部完成两次核酸检测，检测结果全部为阴性，做到了“应检尽检”。同时，以7月7日为时间节点，对考生和考务人员开展了14天连续日常体温监测，建立“师生健康跟踪台账”，对发热师生实行一对一包联跟踪管理。

石家庄市教育考试院在所有考点学校制定了应急处置预案，开展了高考全流程疫情防控应急演练。联合卫健、疾控等部门建立了发热应急处置绿色通道，保证考前和考中发现的健康异常状况都能得到紧急专业处置。每个考点都增设了一名防疫人员担任的副主考，并设置了临时医疗防疫站，和一定比例的疫情防控备用隔离考场，对考试当天出现发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，并经医疗卫生机构进行专业评估，需要进入隔离考场的考生，将转移至备用隔离考场参考。在每一个考点设置体温异常复检室，对入场体温异常考生实施复查复检，避免因高温天气产生误判。同时，全市所有考点学校均已实行“六个一律”封闭管理，对出入校的车辆实施消毒，对走读考生和考务工作人员，实施离校返家“两点一线”管控措施。对所有考场实行常态化的卫生清洁与消毒。对考生和考务人员全部开展了健康安全教育，提高健康意识和自我防护能力。

公安部门在每个考点门前和考点两端路口，分别部署2名以上干警。在全市各考点设立交警服务点，在考点及周边路段安排一辆巡逻摩托车，部署一辆应急服务车，全力做好交通疏导工作。同时交管部门将在高考期间部署100辆摩托车，分布于市区内各个主要路口，随时接受考生求助。

市卫生健康委提前作出安排。由各县(市、区)卫生健康局按照属地管理原则，主动联系当地教育部门做好高考卫生防疫有关工作。派一名卫生防疫专业人员任考点副主考，每考点设置由3名卫生防疫专业人员组成的医疗防治站，并配备隔离考场，由防疫人员担任隔离考场中的一名监考员。

市急救中心采取多项措施，增加120院前急救力量，全力做好高考期间卫生保障工作，保证考生在突发急病或遇到意外事故时能够得到及时、快速的治疗。凡高考考生，在高考考试、赴考途中遇突发急病，拨打120需要急救服务的，市急救中心将免费提供院前救治和转送服务，免收治疗费、车费。

据了解，为了给考生创造安静的考试环境，高考期间市区120急救车在进入或路过考区时，将禁鸣警报器，只打闪灯，以减小噪音对考生的影响。连日来，市城管局提前部署组织开展校园周边环境整治行动，对考点周边店外经营、乱设摊点、流动商贩、商铺噪音扰民等影响市容环境秩序的行为进行集中整治。同时，积极做好后勤保障，确保每个区每个考点都安排至少两名城管执法队员和一辆保障车，对于市民、考生反映的问题、提出的诉求，将集中执法力量第一时间给予帮助、处理解决。

高考期间，省会公交将增加途经各考点线路的运力，确保安全、及时、平稳运输。同时，对公交车进行“趟消毒”“趟通风”，做好空调滤芯和车厢卫生清洁工作。需要乘坐公交车的考生，可提前选定乘车和换乘线路，乘车过程中，如遇到问题可及时拨打公交服务热线电话96599咨询。

今年高考期间，石家庄市有1000余辆出租车参加爱心送考行动，为省会考生保驾护航。此次爱心送考车队由全市10余家出租车公司的1000余辆出租车组成，其中约100辆出租车与需要送考的学校（主要是宏志班和贫困地区住校生）及有需求的考生提前预约，实行“一对一”全程送考服务；约800辆出租车在后视镜系绿丝带，在路上随时为有需要的高考考生提供免费送考服务。

高考期间，国网石家庄供电公司对涉及到的220千伏及110千伏变电站全部恢复有人值守，523名抢修人员、114辆工具车24小时待命，6辆应急发电车、23台发电机部署在县（市、区）各重要考点，为莘莘学子高考保驾护航。

更多高考相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved