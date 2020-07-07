石家庄全力做好高考各项保障工作

人民网石家庄7月7日电 2020年全国普通高校招生文化课统一考试今天开考。围绕实现健康高考、公平高考、平稳高考、温馨高考、诚信高考目标，石家庄市各级各部门全力做好今年高考保障工作。

2020年，石家庄市高考报名9.9万人，比去年增加1.2万人，增幅14%，占全省高考报名的16%。其中：高职单招已录取2.87万人，实际参加统考7.03万人，比去年增加0.66万人，继续居全省首位。全市共设23个考区，64个考点，2708个考场（其中备用隔离考场250个）。

截至6月29日，石家庄市高三年级和中职毕业年级11917名在校教职工以及报名参加高考的学生，全部完成两次核酸检测，检测结果全部为阴性，做到了“应检尽检”。同时，以7月7日为时间节点，对考生和考务人员开展了14天连续日常体温监测，建立“师生健康跟踪台账”，对发热师生实行一对一包联跟踪管理。

石家庄市教育考试院在所有考点学校制定了应急处置预案，开展了高考全流程疫情防控应急演练。联合卫健、疾控等部门建立了发热应急处置绿色通道，保证考前和考中发现的健康异常状况都能得到紧急专业处置。每个考点都增设了一名防疫人员担任的副主考，并设置了临时医疗防疫站，和一定比例的疫情防控备用隔离考场，对考试当天出现发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，并经医疗卫生机构进行专业评估，需要进入隔离考场的考生，将转移至备用隔离考场参考。在每一个考点设置体温异常复检室，对入场体温异常考生实施复查复检，避免因高温天气产生误判。同时，全市所有考点学校均已实行“六个一律”封闭管理，对出入校的车辆实施消毒，对走读考生和考务工作人员，实施离校返家“两点一线”管控措施。对所有考场实行常态化的卫生清洁与消毒。对考生和考务人员全部开展了健康安全教育，提高健康意识和自我防护能力。

公安部门在每个考点门前和考点两端路口，分别部署2名以上干警。在全市各考点设立交警服务点，在考点及周边路段安排一辆巡逻摩托车，部署一辆应急服务车，全力做好交通疏导工作。同时交管部门将在高考期间部署100辆摩托车，分布于市区内各个主要路口，随时接受考生求助。

市卫生健康委提前作出安排。由各县(市、区)卫生健康局按照属地管理原则，主动联系当地教育部门做好高考卫生防疫有关工作。派一名卫生防疫专业人员任考点副主考，每考点设置由3名卫生防疫专业人员组成的医疗防治站，并配备隔离考场，由防疫人员担任隔离考场中的一名监考员。

市急救中心采取多项措施，增加120院前急救力量，全力做好高考期间卫生保障工作，保证考生在突发急病或遇到意外事故时能够得到及时、快速的治疗。凡高考考生，在高考考试、赴考途中遇突发急病，拨打120需要急救服务的，市急救中心将免费提供院前救治和转送服务，免收治疗费、车费。

据了解，为了给考生创造安静的考试环境，高考期间市区120急救车在进入或路过考区时，将禁鸣警报器，只打闪灯，以减小噪音对考生的影响。连日来，市城管局提前部署组织开展校园周边环境整治行动，对考点周边店外经营、乱设摊点、流动商贩、商铺噪音扰民等影响市容环境秩序的行为进行集中整治。同时，积极做好后勤保障，确保每个区每个考点都安排至少两名城管执法队员和一辆保障车，对于市民、考生反映的问题、提出的诉求，将集中执法力量第一时间给予帮助、处理解决。

高考期间，省会公交将增加途经各考点线路的运力，确保安全、及时、平稳运输。同时，对公交车进行“趟消毒”“趟通风”，做好空调滤芯和车厢卫生清洁工作。需要乘坐公交车的考生，可提前选定乘车和换乘线路，乘车过程中，如遇到问题可及时拨打公交服务热线电话96599咨询。

今年高考期间，石家庄市有1000余辆出租车参加爱心送考行动，为省会考生保驾护航。此次爱心送考车队由全市10余家出租车公司的1000余辆出租车组成，其中约100辆出租车与需要送考的学校（主要是宏志班和贫困地区住校生）及有需求的考生提前预约，实行“一对一”全程送考服务；约800辆出租车在后视镜系绿丝带，在路上随时为有需要的高考考生提供免费送考服务。

高考期间，国网石家庄供电公司对涉及到的220千伏及110千伏变电站全部恢复有人值守，523名抢修人员、114辆工具车24小时待命，6辆应急发电车、23台发电机部署在县（市、区）各重要考点，为莘莘学子高考保驾护航。

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(责编：何淼、熊旭)