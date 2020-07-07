济南：考生凭准考证免费乘坐“爱心助考出租车”

人民网济南7月7日电 在济南，有个雷锋车队，每年的高考季，的哥的姐们都开展“爱心送考”公益活动，帮助广大考生安全、快捷、准时抵达考场，为考生和家长分忧。

又是一年高考季，又是一年爱心聚。7月6日，济南恒通公司所属雷锋车队、爱心车队、巾帼车队、利民车队、红旗车队五大品牌车队再次共同吹响2020年度爱心助考集结号，爱心送考、护考、助考，情系万千莘莘学子。今年的爱心助考还将延续往年一对一的互助模式，除此之外，在高考期间所有高考考生凭准考证均可免费搭乘贴有爱心助考车贴和系有“绿丝带”的车辆前往考场。

“泉城的士”大队长郭泗镇说：爱心助考是我们多年来一直坚持的一项重要的公益活动。今年力争把助考做得更为专业，更加细致。所有爱心车辆将做好消杀，也请广大考生在乘坐时佩戴好口罩，注意个人防护。

雷锋车队队长李志强表示：对特困家庭和行动有障碍的考生，我们将预约一对一上门接送。考生在赶考途中如遇带有雷锋头像的出租车也可随时招手拦车，我们会尽力给予帮助，散考时我们也会在考场周边巡游，为考生提供免费服务。每辆助考车上还配有纯净水、口罩、降温防暑药品以及考试用文具包。

据了解，济南恒通公司“爱心送考”公益活动已经坚持了20年，2020年，爱心助考车再次为爱出发，与爱同行，温暖起航。（张代生 赵煜）

更多高考相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：何淼、熊旭)