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学而思培优升级高考研究中心

2020年07月07日17:39  来源：人民网-教育频道
 

近日，好未来旗下学而思培优正式全面升级学而思培优高考研究中心，整合优质教育资源，全力聚焦高考全链条服务。

从6月19日开始，该中心陆续推出了六大公益助考活动。

学习干货持续分享：借助多年来在高考历年趋势、题型、方法、知识等方面的深入研究和大量积淀，为各地高考学生提供高考复习资料、学习方法、答题技巧等优质内容，帮助考生全面高效地迎接高考。

心理辅导公益直播：针对学员及家长关心的心理调节问题，邀请家庭教育专家王静、王玉霜、李艳军等，为考生提供心理辅导系列公益直播课程，详细解答考前如何调整心态。

权威试卷评析直播：高考结束后，将第一时间开启“2020年高考试卷评析直播”，从试题分析、重点知识、题型变化、答题技巧等维度，全方位评析今年的高年试题。

志愿填报直播指导：除考前学习指导、考中心理辅导外，志愿填报也是广大学生及家长关注的重点。邀请高考志愿填报专家任卫军等走进直播间，线上分享志愿填报原则与技巧。此外，专家还将做客直播节目《2020招办主任来了?云端话高招》帮助学生及家长了解志愿填报的变化、方法与技巧等他们迫切关注的问题。

云端探秘大学专业：推出系列公益直播栏目《探秘大学专业》。邀请清华大学、北京大学等高校教授走进直播间，为广大学生及家长分享当下热门的十余个专业，揭秘热门专业的学习内容、培养目标、就业前景等。

开放高考公益服务站：7月在上海、深圳、广州、南京等9个城市，开放距离考场近、有安全环境条件的校区作为“高考服务站”，在高考期间为考生及家长提供免费服务，包括提供休息区域、免费饮水、避暑药包、应急充电、应急纸笔、打印复印等。

未来，该中心将继续以学生的需求为中心，持续深耕、用心投入，为广大高中学生提供优质的辅导服务。

关于学而思培优高考研究中心：

学而思培优高考研究中心成立于2008年，现有十余名毕业于北京大学、清华大学、中国科学院大学等知名院校的研究人员。经过多年专业经验积累及研究沉淀，已发展成为同时具备高中教学、学习规划、课程研发、公益合作、志愿填报指导等多项功能为一体的综合性中心。

随着政策调整以及学生和家长需求的变化，2020年，高考研究中心不断拓宽研究领域，围绕高中学生及家长重点关注的备考策略、招生信息、志愿填报、心理辅导等问题进行深入分析研究。同时，除了为高三学生提供专业学习服务外，还持续深入研究高中学生的学习规律，为高中学生提供更长线的个性化学习规划，帮助他们快速明确学习目标、获得更高效的学习方法。

(责编：孙竞、熊旭)
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