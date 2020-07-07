北京全力做好高考各项保障 132个考点配副主考

5日，北京新增报告本地确诊病例1例，连续8天新增病例保持在个位数，疫情处于可防可控可预期状态，但风险依然存在。7日开始，为期4天的高考将拉开序幕，北京市委市政府高度重视，坚持把广大考生、家长和考务人员、监考教师的生命健康安全放在第一位，精心做好今年高考的各项准备工作。

“今年的高考既是考生的学业大考、人生大考，更是北京的防疫大考、组织大考。”北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建在6日举行的发布会上介绍，经过全面消毒，精心布置，17个考区、132个考点校、2867个高考考场，已经按照防疫要求和高考要求全部准备就绪，将有49225名考生参加高考。

人员密度下降，考场数量增加。北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕介绍，以往高考标准化考场每场考生人数是30人，今年降至每场20人。与2019年相比，今年全市考场数量由1790个增加到2867个，一方面是降低考场人员密度，另一方面是根据疫情防控需要设立若干备用考点、备用考场，最大限度确保平安健康。

考点增设副主考，专职负责防疫情。每个考点校增设1名由卫健部门或疾控机构安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。考点校门外增加测温设备，所有考生、考试工作人员入场前先测温，体温低于37.3摄氏度才可进入考点。考试过程中有发热、咳嗽、呕吐、腹泻等呼吸道或消化道症状者，由考点防疫副主考会同主考及时进行研判，现场确定考生是否具备继续完成考试条件。只要考生具备条件能够继续参加考试，工作人员会将其迁移到备用考场完成考试。考生从普通考场转移至备用考场所耽误的时间，经北京教育考试院批准后补齐。

各方齐心协力，认真演练磨合。目前，高考保电工作全面启动，“今年我们保障的高考考点比去年增加了约47%。”国网北京市电力公司新闻发言人邱明泉介绍。北京市交通部门将利用广播、导航、室外显示屏等对市民做好考点周边的交通宣传引导，制定送考车辆不受尾号限行工作方案。街乡、交管、城管等部门已与考点进行反复演练磨合，确保家长平安将考生送到校门口，待考生体温检测合格后进入，家长分散离去。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，北京先后对54个小区解除封控管理。截至5日，曾去过新发地市场牛羊肉综合交易大楼的人员及其同住人员延长居家观察已满7天（“14+7”天的隔离观察），已有序组织第三次核酸检测。如果检测结果为阴性，且体温等症状排查无异常者，即可解除居家隔离观察；对集中隔离人员，分类分批解除隔离措施。（记者朱竞若、贺勇）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 02 版）

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