原标题：千万考生今日奔赴高考考场

2020年高考今日开考。来自教育部的统计，2020年全国高考报名人数1071万，比去年增加40万。今年的高考因史无前例地推迟一个月而“不同寻常”，既是新冠肺炎疫情防控常态化背景下的高考，也是考试招生制度改革进入攻坚期的一次高考。未来四天，千万考生将在遍布全国的7000余个考点、40万个考场完成自己的人生大考。

此前，教育部出台四项最严举措助力平安高考，以最严格的措施加强考试防疫，以最严厉的手段确保考试安全，以最严谨的态度优化考试服务，以最严密的程序保障招生公平。

疫情防控常态化的高考，防疫措施的严格落实最为重要。教育部相关负责人表示，各地已提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。各考点均按要求配备充足的防疫物资，设置了隔离考场、隔离设施。教育部和国家卫健委采取“一竿子插到底”的方式，对省—市—县考试机构和考点负责人开展了培训。各地积极开展全体考生和考务人员全覆盖的防疫教育和培训，确保应知尽知。

作为疫情防控重点地区，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，为严格落实疫情防控措施，确保健康高考，北京不仅降低了考场人员密度，还在每个考区设置1～3个备用考点校，用于提前安排考前身体状况异常、集中医学观察、居家观察或居住小区封闭管理阶段考生的考试。同时，每个考点校设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生考试。

“各考点将有序组织考生离场，做到错时错峰、保持间距、避免拥挤。考务人员按要求有序交接试卷、答卷、草稿纸等考试材料。每天考试结束后，各考点还将对考场做一次预防性消毒。对评卷点或评卷区域严格实行封闭管理，并实行评卷教师健康状况每日零报告制度。”教育部相关负责人说。

考试安全同样是高考工作的重中之重。对此，教育部要求各地严格进行全流程检查，在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节实施一岗多控、人技联防，实现试卷运转环节全程无死角视频监控、无缝链接，确保试题试卷安全。据悉，各地将进一步加强考点入场管理，积极采取多种检测手段，防止高科技作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。同时，严格遴选考务工作人员，严格执行考务规定，及时发现和处置考场舞弊行为。

同时，严厉打击考试舞弊。从5月开始，各地有关部门陆续开展了“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”“清理整顿涉考培训机构和助考中介”等5个专项行动，依法打掉了一批“助考”犯罪团伙。相关整治行动将一直持续到高考结束。

按照考试安排，2020年全国统一高考于7月7日至8日举行，部分省（区、市）由于考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。（记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、孙竞)