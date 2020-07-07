人民网>>教育>>滚动新闻

以平常心对待高考，别为成绩和未来过度忧虑

中青报·中青网记者 沈杰群

2020年07月07日08:33  来源：中国青年报
 

彭凯平

高考只是我们人生中一件很重要的事，但不一定是最重要的事，生命才是我们最重要的事。我们对生命要有一个全新的认识，对生活有全新的态度。

---------------

2020年全国统一高考，7月7日正式拉开序幕。这一届高考生，由于新冠肺炎疫情，度过了一个前所未有的备考季。在最后冲刺的这一学期里，他们迎来一系列猝不及防的变化，比如往年固定的高考日期被推迟了一个月，很多人都经历了长期宅家复习的特殊阶段。

在高考即将到来之际，清华大学社会科学学院院长、清华大学心理学系主任彭凯平接受本报记者专访。他说，疫情带来的诸多变化，对今年考生造成了特殊的心理压力。考生应保持积极的心态，以平常心对待高考，对成绩和未来计划不要产生“灾难性思维”；家长和学校要注意多给孩子关怀和鼓励，加强对考生心理方面的保障。

今年年初，疫情暴发后，清华大学心理学系联合多家机构和单位启动了“抗击疫情，心理援助”紧急公益项目，开通心理援助热线。彭凯平说，他们心理援助热线接到了大量高中生打来的心理咨询电话。“我们的孩子确实担忧高考，更担忧的是父母因为高考而对孩子形成很大的压力”。

彭凯平说，可能导致考生考前精神压力过大的原因主要来自三方面：对未来的不确定性，给考生增加了很多诸如焦虑、担忧等额外的心理负担；宅家防疫的封闭空间，改变了考生以往的生活规律、生活方式和身心状态；全天宅家学习，考生和父母之间容易出现情感上的矛盾和冲突，亲子关系变得紧张。

还有一些高考生之所以产生浓重的焦虑感，是因为他们过分看重一场考试和人生道路的关系，很丧气地觉得自己一旦高考失利，未来就彻底没有好出路了。彭凯平认为，通过这场疫情，全社会应该改变一些比较传统的观念和思想，比如“一考定终生”，淡化考试分数，而强化人生意义。

“今年疫情可能会让大家对高考有一个新的认识——高考只是我们人生中一件很重要的事情，但不一定是最重要的事情，生命才是我们最重要的事情。我们对生命要有一个全新的认识，对生活有全新的态度。”

彭凯平认为，“考得好就决定未来发展好”这一观点是错误的。“现在有一个很重要的概念叫终身学习，人类社会一定要培养终身学习的习惯。学生在校期间养成的学习习惯、思维习惯、生活习惯，它们所带来的人的气质变化才是对一个人最重要的事情，别单纯把分数看得太重要。”彭凯平说，对年轻人而言，真正重要的是具备为人处世的能力、优雅的谈吐和较强的团队精神，保持阳光、健康的生活方式和心态。

在高考生正式走进考场前的这段时间，如何更好地自我调节心理状态？彭凯平给高考生提出五点建议。

第一，学习调节情绪。充分的休息，是积极情绪的一个重要调节技巧。“到了这个时候你再去临阵磨枪，已经没什么用了，大脑是需要休息的，心情的调节非常重要。”彭凯平说，此时考生要让自己保持愉悦心情，听听音乐，看看大自然。

第二，别藏在家里躺在床上，要保持一定适度、健康的运动，多出来走走、看看，饮食上保证身体的营养。

第三，对考试、成绩，以及未来的计划保持积极心态。不要产生“灾难性思维”，总想着：“我没准备好，我怎么办？”“我没准备好，我一辈子就完了，我工作也完了！”

第四，保持积极的人际关系。这段时间，考生和父母、同学、老师都要保持良好的社会关系，进行积极的关系建设。“当周围都是支持你、关怀你、爱你的人，这会让你感觉很温馨、很温暖，也会让你变得更加聪慧”。

第五，找到一个简单易行，能让自己产生“福流”感的事情，即“做这件事情能够一下子让你静下来，沉浸其中，酣畅淋漓，物我两忘”。“比如笑，做情绪调节就是要学会笑，可以自己对着镜子傻笑，或者听相声、听音乐，做你喜欢的事情”。一些看似微小的行动，其实决定了每个人心理倾向，比如去洗澡，穿一身新衣服，把自己打扮得干干净净，意气风发，这就能给考生带来自信感。

彭凯平希望考生能和周围人多接触，多和朋友、家长谈心，分享自己当下的担忧和愿景。另外，可以去憧憬一下高考之后自己能做的“充满希望的事情”，这种希望未必非得和大学志愿连在一起，也可以是那些美好的生活愿望，比如去向往已久的地方旅行，遇见自己喜欢的人，等等，“这种积极思维是有意义的”。

除了考生的自我心理调节，在高考前夕，家长和学校也必须通过一些方式和渠道为高考生减压。

彭凯平看到，不少家长过于操心孩子的高考，把自己搞得成天压力很大，神经兮兮，结果严重影响到孩子的情绪。“家长必须以身作则，让自己心态调整到积极状态，这个时候就会对孩子产生正面积极的作用”。

他建议，家长要寻求建立社会支持网络，与别的家长多交流沟通，互相帮助。但是要注意，在和其他家长的交流过程中，不要攀比，不要说谁考得好，谁考得不好，也不要挑剔老师哪里不行。“我们家长聚在一起要把话题改一改，多讲一讲互相支持关怀的事情，少一点批评和挑剔”。

彭凯平强调，父母一定要多给孩子爱、关怀和支持，多理解、多欣赏。“因为即使孩子没考好，并不表明你的孩子这一生完蛋了，并不表明你作为父母失败了——因为你的失败和成功是由你来决定的，不是靠你的孩子来决定的”。

高考前后，学校教师们应当给予考生更多鼓励，不要提所谓的排名、升学率，要经常表达出每个孩子都很优秀的态度；教师要加强和学生、家长的沟通，做到坦诚、公开、透明，保持互相理解和支持。

另外，彭凯平建议，高考期间，学校除了给考生提供物质和安全保障，还要充分重视心理层面的保障，提供心理咨询，让所有考生内心觉得很温暖、踏实。

中青报·中青网记者 沈杰群 来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved