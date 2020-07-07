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“别人行你也行”怎样把我们带偏

薛畅

2020年07月07日08:33  来源：中国青年报
 

得不到切实支持的孩子，体验到的只是“我有一对比自己还虚弱的父母，我无法依靠他们”。

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网络上，有一组孩子学拉丁舞的视频很火：孩子们舞姿同一，连夸张的表情也殊无二致。后来，这个视频被很多网友录像模仿，大家在调侃这种如模子中倒出来的“一致性”。

我在学生时代，常会听到父母师长这样教导我：这道题你为什么不会？别人能学会，你就能！你不会就是没用心。

一开始，我听到这样的话，还会暗自告诉自己要努力，要像别人一样。然而经历过几次的挫败后，我不由得开始怀疑人生：别人可以，为什么我就不行？

当我做咨询师的时候，见到有类似经历的来访者，会将此类教训“泛化”：为什么别人可以又瘦又美，而我不行？为什么别人可以找个高富帅，而我没有？为什么别人的生活一帆风顺，而我却一路坎坷？……

我有个朋友，处在人生低谷中，却爱侃侃而谈别人的成功经验，他告诉我别人如何面对低谷，又告诉我别人如何克服困难……不过我听出来了，那些话分明不是在对我说，而是说给他自己，就像是有个声音在他耳边不停地规训：“你看那谁谁谁，也曾经像你这样，最终人家成功了。”

“别人行，你也行。”不是么？

“别人行，你也行”这句话表面上是一种激励，鼓励着当事人奋进，然而它也是一句魔咒，忽略甚至磨灭了个体差异，分明在张牙舞爪地宣示：每个人都应该一样。

在这句魔咒的笼罩下，我们既看不见自己的优势，也看不到自己在前行中付出的辛劳，更冷落了那些小目标实现时内心的欣喜。取而代之的，是淹没在人群中，找不到个体存在的价值。

“别人行，你也行。”它意味着，“你不行，就是你的错！”

你行，还是不行？

在这个“行不行”的游戏中，被魔咒笼罩的人，只能“看到”他人和自己一样曾经处于人生低谷，却看不到成功者与自己的背景差异，看不到经历不同、性格差别，更看不到在应对困境时别人的应对方式……可是，恰恰是这些“看不到”的东西，才真正重要。

如果孩子成绩不好，父母们或许问“为什么别人能学好，而你不能呢？”但是，假如我们有机会去了解这个孩子具体的成长历程，也许就会有新的发现。

比如：

孩子说：“学习压力很大。”

而父母则说：“我们都是这样过来的。”

孩子说：“这题好难。”

父母反诘：“那为什么老师会出这道题，而别的学生会做？”

孩子说：“我身体不舒服，不想去学校了。”

父母鼓励说：“轻伤不下火线。”

…………

此类互动，眼熟不？如果不归结于“别人行，你为什么不行”，还能怎么理解呢？

我看到的，是这个孩子或许生活在一个被忽视的环境中，父母或许并未真正关切“这个孩子”的需要，他们没有在孩子应对压力、克服困难的契机提供任何有效的支持与帮助。得不到切实支持的孩子，体验到的只是“我有一对比自己还虚弱的父母，我无法依靠他们。”一个孩子，尤其在幼年、少年阶段，在得不到足够支持的情境下，应对他自己的成长压力，何其艰难！

为什么父母会用这样的方式回应孩子呢？可能性或许很多，不过最可能的原因是，这样的父母其实无法面对他们自己的“无力感”，他们在应对自身挫折时，也是无能为力的，他们甚至非常讨厌自己这种“不胜任感”，所以在规训孩子“别人行，你也行”时，多半是借此方式，下意识地站上了制高点，远离自己无力感。

也许，这就是为什么当父母总在我们耳边提起隔壁孩子有多优秀时，我们却不忍心提醒他们隔壁父母有多优秀的原因吧。

薛畅 来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)
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