致2020高考的你：你们将是载入史册的一届高考生

亲爱的高三学子们：

见字如面，展信安好！

2020，庚子之岁，对我们而言，注定是刻骨铭心的。这一年，新冠肺炎疫情突如其来，全民抗疫，谱写了一曲英雄的赞歌；这一年，你们怀揣梦想，居家学习，向心仪的高校殿堂冲刺；这一年，我们深切感受了生命的可贵，校园的美好，懂得了珍惜和感恩；也是这一年，你们明白了自律自强的意义，既然选择了远方，便风雨兼程，全力以赴。如今，高考在即，相信你已备好舟楫，准备乘风破浪，“直挂云帆济沧海”！

亲爱的同学们，你们的青春在高中3年灿然绽放，如诗如画，如烟如霞。3年来，花园中留下了你们寻觅美好、幸福的身影；运动场上见识了你们挥汗如雨、奋勇争先的身姿；舞台上展示了你们落落大方、神采奕奕的卓越才华；教室中你们目光炯炯、对答如流、奋笔疾书，见证了你们对知识的渴求。线上课堂，虽隔着屏幕，但你们认真的模样依然深深感动着我。1095天的拼搏和积累，为你们的高考打下了最亮丽的底色。

请允许我给你们一个大大的拥抱，满载祝福、信任与期待。你们将是载入史册的一届高考生，你们书写考卷，也将书写历史。庚子盛夏，北京防疫依然严峻，你们将经历意义非凡的一次高考，这是对意志、品质的一次历练，对学识、素养的一场考查，也是对身体素质的一次检阅，你们肩负重任前行。在这份沉甸甸的责任面前你会害怕或焦虑不安吗？不，我想你一定会给我这样一个斩钉截铁地回答。适当的压力会成为前进的动力，助推成绩出色发挥。你们经历了超越，践行了奋进，战胜了疫情的考验，坚韧而独立地向着梦想迈进，在这最后的关键时刻，我想你一定能堪重任，成大器，高奏凯歌而还，相信你们定能淬炼成金，向母校交上一份最满意的答卷。

无论现在未来，希望你们都能乐观自信，努力向上。不管这一年历经了多少困苦与艰辛，请你坚信，一切都是最好的安排。现在，你们已然是胜券在握的英雄，只欠一个“功成名就”的机会，高考便是你高唱凯歌的舞台。也许未来，生活依旧会有突如其来的变故，但努力乐观的人运气永远不会太差。乾坤未定，未来可期。

无论身处何处，希望你们都能心怀家国，勇敢担当。疫情让我们强烈感受到个人与国家的密切关系，“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，“少年强，则国强”，你们的选择决定着中国的方向。能力出众、不甘平庸的你们定能在时代的洪流中成就自我，为大国的崛起贡献自己的力量。

亲爱的同学们，载着美好的祝福与坚强的意志，你们壮志满怀奔赴考场。愿你们不负时光，不负心中炽热，奋勇向前，所向披靡，梦想一定不会辜负你们，“会当水击三千里”，定是金榜题名时！

来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)