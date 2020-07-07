人民网>>教育>>滚动新闻

致2020高考的你：你们将是载入史册的一届高考生

2020年07月07日08:31  来源：中国青年报
 

亲爱的高三学子们：

见字如面，展信安好！

2020，庚子之岁，对我们而言，注定是刻骨铭心的。这一年，新冠肺炎疫情突如其来，全民抗疫，谱写了一曲英雄的赞歌；这一年，你们怀揣梦想，居家学习，向心仪的高校殿堂冲刺；这一年，我们深切感受了生命的可贵，校园的美好，懂得了珍惜和感恩；也是这一年，你们明白了自律自强的意义，既然选择了远方，便风雨兼程，全力以赴。如今，高考在即，相信你已备好舟楫，准备乘风破浪，“直挂云帆济沧海”！

亲爱的同学们，你们的青春在高中3年灿然绽放，如诗如画，如烟如霞。3年来，花园中留下了你们寻觅美好、幸福的身影；运动场上见识了你们挥汗如雨、奋勇争先的身姿；舞台上展示了你们落落大方、神采奕奕的卓越才华；教室中你们目光炯炯、对答如流、奋笔疾书，见证了你们对知识的渴求。线上课堂，虽隔着屏幕，但你们认真的模样依然深深感动着我。1095天的拼搏和积累，为你们的高考打下了最亮丽的底色。

请允许我给你们一个大大的拥抱，满载祝福、信任与期待。你们将是载入史册的一届高考生，你们书写考卷，也将书写历史。庚子盛夏，北京防疫依然严峻，你们将经历意义非凡的一次高考，这是对意志、品质的一次历练，对学识、素养的一场考查，也是对身体素质的一次检阅，你们肩负重任前行。在这份沉甸甸的责任面前你会害怕或焦虑不安吗？不，我想你一定会给我这样一个斩钉截铁地回答。适当的压力会成为前进的动力，助推成绩出色发挥。你们经历了超越，践行了奋进，战胜了疫情的考验，坚韧而独立地向着梦想迈进，在这最后的关键时刻，我想你一定能堪重任，成大器，高奏凯歌而还，相信你们定能淬炼成金，向母校交上一份最满意的答卷。

无论现在未来，希望你们都能乐观自信，努力向上。不管这一年历经了多少困苦与艰辛，请你坚信，一切都是最好的安排。现在，你们已然是胜券在握的英雄，只欠一个“功成名就”的机会，高考便是你高唱凯歌的舞台。也许未来，生活依旧会有突如其来的变故，但努力乐观的人运气永远不会太差。乾坤未定，未来可期。

无论身处何处，希望你们都能心怀家国，勇敢担当。疫情让我们强烈感受到个人与国家的密切关系，“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，“少年强，则国强”，你们的选择决定着中国的方向。能力出众、不甘平庸的你们定能在时代的洪流中成就自我，为大国的崛起贡献自己的力量。

亲爱的同学们，载着美好的祝福与坚强的意志，你们壮志满怀奔赴考场。愿你们不负时光，不负心中炽热，奋勇向前，所向披靡，梦想一定不会辜负你们，“会当水击三千里”，定是金榜题名时！

来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved