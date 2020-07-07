致2020高考的你：在这个变化的世界，每天多学“一点”

亲爱的女儿：

经过12年紧张的学习生活，你终于迎来人生的第一场大考——高考。首先，我要预祝你和你的小伙伴们马到功成，金榜题名，能进入自己心仪的大学和选择自己喜欢的专业！

此外，我还想和你说几句心里话。

作为一位父亲，其实我很惭愧：与很多家长相比，比较佛系的我，对你的“投入”是严重不足的。但幸运的是，学校里的严谨学风和正派的师德，使得你的三观很正，平时阳光上进，与同学友爱团结。这些是在基础教育时期最为重要的品质和未来发展的基石。

孩子，我更想说的是，如何掌握一门使自己终生受益的技能。在这里，我送给你4个字：持续学习。

我们正处在一个急剧变化的时期和环境。很多时候，我们不知道什么时候开始，也不知道什么时候结束，唯一可以确定的是，明天和今天不一样。

我是一名教计算机软件的大学老师，常常跟学生们说的一句话是“永远不变的只有变化”。这几年大数据和人工智能发展迅速，以前开发一个学校的图书管理系统，从需求分析、技术架构、设计编码、测试部署到上线运行，最少也得3个月到半年，而现在的手机App，经常3天就会有一个小修改，一周有一个新版本，开发和更改都很迅速。

要能在技术上与时俱进，作为老师，也需要学习很多新的架构和概念，可以说，很多时候老师和同学们是在同步学习。从网格计算、云计算、雾计算到边缘计算，从人机交互可视化、到虚拟现实VR、增强现实AR到混合现实MR，层出不穷的概念以及以周为单位更新的技术，使得我们生存的信息空间，或者说我们周围的世界，始终都在快速变化。

怎样应对这样的变化呢？我想说的是，需要我们全方位的持续学习，以丰富的积累来应对各种变化。

每天多学“一点”。以1这个数字为例，1.01的365次方可以是之前的37.78，如果少一点，0.99的365次方只有0.025。你学习的内容也可以更广义一点。中学时可能关注这个知识点是不是考点，如果在大学里还老问老师讲的内容考不考，可能引来大学老师的极大不快。

总之，你要持续学习，不管你学的是什么。多增加的“一点”是为人之道、心灵感悟、劳动技能，或者是某一个小技巧，只要能够持续学习，即便不同阶段积累的快慢速度不同，有些少年英才和大器晚成的差异，但最后一定会在各行各业成为人才，成为对自己负责，对亲友有益，对社会有用的建设者。

亲爱的女儿，你们这一代是“生于非典，考于新冠”，请记住，只要“持续学习”，“终将辉煌”！

来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)