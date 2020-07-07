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2020年全国高考今天开启 1071万学子迎来人生大考

2020年07月07日08:14  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月7日电 （郝孟佳 孙竞 ）在延期一个月之后，2020年高考在万众瞩目中拉开帷幕。今天上午，1071万学子奔赴考场，迎接人生大考。这次高考也是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

今年全国共设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人。面对疫情防控常态化等特殊形势，各地已提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。各考点均按要求配备充足的防疫物资，设置了隔离考场、隔离设施。

记者今天早上在北京广渠门中学考点看到，现场对所有进入考点人员进行体温测量，37.3℃以下方可进入考点。同时，考点设置了凉棚和体温异常者复检室等，供待检人员做受检准备以及检测不合格人员短时休息调整使用。

7月7日， 北京市东城区广渠门中学考点外 熊旭/摄

北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕在此前的发布会上介绍，北京以往高考标准化考场每场考生人数是30人，今年降至每场20人。每个考点校增设1名由卫健部门或疾控机构安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

根据要求，各考点已在当地卫生健康部门、疾控机构指导下，对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒。各考点有序组织考生离场，做到错时错峰、保持间距、避免拥挤。

7月7日，成都市第十二中学考点，考生在进入考场前测量体温。朱虹/摄

记者在成都市第十二中学考点看到，学校利用数个遮阳棚为学生搭建了排队区，并在区域两边放置了风扇，为学生降温。学生按照次序排队测温后，进入考场。

考试安全是高考工作的重中之重。教育部日前要求各地严格进行全流程检查，在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节实施一岗多控、人技联防，实现试卷运转环节全程无死角视频监控、无缝链接，确保试题试卷安全。今年，各地进一步加强考点入场管理，采取多种检测手段，防止高科技作弊工具进入考场，同时采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

7月7日，重庆市国家教育考试考务指挥中心，监控全市各考点情况。邹乐/摄

记者在重庆市国家教育考试考务指挥中心看到，工作人员正在通过实时监控监测考场内情况。今年高考期间，重庆市开展网上巡查，选派专门人员通过市级国家教育考试考务指挥平台及电子监控系统，对全市各考点保密室、考场考风考纪进行实时监控、全程录像。

对7月高考部分地区将进入强降雨、洪涝、台风等多发期，各地细化了应对自然灾害的专项预案，确保未雨绸缪、有效处置。

根据气象部门预报分析，高考期间，武汉市将有新一轮较强降雨发生。武汉市防汛抗旱指挥部办公室根据2020年度渍水风险图和近期几场强降雨渍水情况，专门绘制了易渍水点与高考考点布置一张图，对58个考点进行风险分级。在系统应对的基础上，对高、中风险点强化了一点一策保障。今年该市首次所有考点配备有应急电源，确保极端天气下，考场照明、考点空调、听力播音、保密监控等重要负荷正常供电。

华中科技大学附属中学外，老师和家长送学子进考场。周雯/摄

在防暑降温方面，国家卫健委发布的《2020年高考防疫关键措施10条》提出，普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。可使用自然通风、电风扇等设备加强通风。记者了解到，今年武汉所有考场都安装了空调，努力实现考场清凉化。

根据此前公布的时间安排，2020年全国普通高等学校招生统一考试时间为7月7日至8日，部分省(区、市)由于考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。

7月7日，海南中学考点，考生在考场入口接受测温。王硕/摄

今年是海南新高考落地实施的第一年，采用“3+3”考试模式，考试不再分文理科，而是采用3门统考科目（语文、数学、外语）+3门学业水平选择性考试科目（政治、历史、地理、物理、生物、化学6门科目中任选3门）。高考时间安排也将从往年的3天，改为4天，从7月7日至10日。记者从海南中学考点了解到，不同于以往考生一个考场考完全程，今年的考生至少要跑4个考场。统考科目（语文、数学、外语）将在固定考场，等级性选考科目则将在“流动”考场进行。

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(责编：郝孟佳、何淼)
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