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专家解析2020年高考北京数学试卷：重视数学基础，考查数学素养

2020年07月07日22:08  来源：人民网-教育频道
 

2020年高考北京数学试卷整体上符合国家课程标准要求，结合北京市高中数学教学现状，知识要素覆盖全面，数学素养考查突出。与去年相比，在试卷结构、分数设置等方面有所调整，在题型分布、难度预设和梯度设计方面基本保持稳定。试题设计围绕高中数学的核心内容，重点知识重点考查，通性通法着力考查；围绕学生的学习和生活实际，考查数学知识的综合与应用，体现数学的文化及教育价值。

1. 保持稳定和连续性，稳中有进，适度创新

相比于去年，数学试卷总体稳定，有利于考生稳定心态，正常发挥；适度创新，有利于考查考生的实践能力和锲而不舍的精神。

相比于去年，数学试卷由两套试卷（文理各一套）调整为一套试卷，试题题型依然是选择题、填空题和解答题，每一部分题型的难度预设基本符合从易到难的分布。试题的表述形式简洁、规范，图文准确并相互匹配，呈现方式及作答方式坚持多样化，延续了北京数学试卷“大气、平和”的特点。

相比于去年，数学试卷在题量分布、分数设置等方面均有变化，调整了部分考查内容，出现了新颖的题目形式。例如选择题由8个小题，每题5分，调整为了10个小题，每题4分，总分保持不变；填空题由6个小题，调整为了5个小题，每题依然是5分，总分由30分降为25分；解答题依然是6个小题，但总分由80分提升为85分。在考查内容上有所调整，删减了一些历年常考的内容，如线性规划、算法和程序框图、参数方程和极坐标等。在题目呈现上出现了一些新的变化，用以区分不同能力水平的学生。例如第（17）题难度并不大，但思维的自由度较大，由考生自行选择设计问题并解答，凸显考生分析和解决问题的能力。

2.坚持考查基础知识和基本技能，夯实基础，强调综合

整份试卷注重对基础知识和基本方法的考查，主干内容重点考查。例如，选择题的前5道题和填空题前3道题，涉及内容都是基础知识和基本方法，考查了集合、复数、二项式定理、三视图、两点间的距离公式、函数定义域、双曲线的性质、平面向量等内容。在试题设计上，这些试题涉及的知识点相对较少、思维相对简单，易于解答。在此基础上，试卷强调对主干内容的重点考查，体现了对数学知识考查的全面性、基础性和综合性，在解答题中重点考查了立体几何、三角函数、概率统计、导数、直线与圆锥曲线、数列综合等主干内容。解答题的前2道题，表述简单明确，集中考查立体几何和解三角形的主干知识及核心概念。再例如第（18）题，情境熟悉，问题清楚，重点考查读题、读表、计算等基本技能及方法。

3. 坚持考查数学方法及数学本质，能力立意，凸显数学素养

试卷突出了数学学科素养，在关注考生未来发展的同时，以能力立意，强调了数学方法和数学本质的考查，在选拔功能等方面都作了精心设计。例如，第（6）题表面上是解不等式，实质是在考查基本初等函数的图像，有助于学生建立形与数的联系，加深对事物本质和发展规律的理解和认知，体现了直观想象核心素养；第（18）题的解决需要学生分析数据，从数据中获得有用信息并形成数学模型，注重了对公民应具备的基本数学素养——数据分析的考查；第（20）题考查了解析几何中的主要方法，需要学生具备一定的数学运算核心素养，并能够程序化思考问题；第（21）题是以数列知识为背景的创新问题，梯度明显，重点考查了学生的逻辑推理素养，对学生有论据、有条理、合乎逻辑的思维习惯和数学交流能力有一定的要求。此外，从第（18）题到第（21）题，虽然每道题都考查了数学的主干知识和主要方法，入口也很容易，但其出口并不简单，试题在让不同层次的学生均有所获得同时，进行多题把关，体现了试题的选拔功能。

4. 重视数学应用，渗透数学文化，体现数学价值

应用问题在素材选取上，源于社会实际和学生的真实生活，考查学生数学应用素养、理性思维素养，引导学生感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值。例如第（15）题，以环保部门要求相关企业加强污水处理，排放未达标的企业要限期整改这个情境为载体，贴近生活，是对数学学习后所沉淀下来的素养的考查，要求考生能够在短时间内审清题意，理清解决问题的思路，建立适当的数学模型来解决问题，体现试题的教育价值。例如第（10）题，以2020年3月14日全球首个国际圆周率日为背景，结合中国优秀传统数学文化中的“割圆术”及近代数学史上西方的阿尔·卡西法，感悟数学“近似计算”之美，将美育教育融入数学教育。引导学生关注世界，学习世界灿烂的数学文化。例如第（18）题，以学生身边的两项活动方案来设置问题，考查概率统计在生活中的应用，使学生体会到数学与现实生活息息相关。这类问题重点考查数据处理能力，也增强学生用数据表述及解决现实问题的意识。

纵观整份试卷，在突出基本知识、基本技能和基本思想方法考查的同时，突出考查学生的数学素养，展现数学的应用价值。保持了北京试卷综合、灵活的特色，变中求稳，稳中求进，给不同能力水平的学生提供了展示的平台，对今后的数学教学起到了积极的引导作用。

专家组名单：

北京市东城区教师研修中心中学高级教师 张许合

北京市西城区教育研修学院中学高级教师 孙秀平

北京市朝阳区教育研究中心中学高级教师 蒋晓东

北京教育科学研究院中学高级教师 黄炜

北京教育科学研究院中学高级教师 李青霞 

(责编：李依环、岳弘彬)
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