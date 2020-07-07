2020高考语文北京卷解析：变中求稳，正面导向，发挥育人功能

一、坚持“立德树人”的总目标，体现以“考”育人的自觉

1.引导学生关注国家发展，激发爱国情怀和责任感

当今时代，经济、科技的迅猛发展和社会生活的深刻变化，对人才培养提出了更高要求。高考不仅是为国选才的重要途径，也在培养社会主义建设者和接班人方面发挥着独特作用。2020年高考语文北京卷，引导考生关注个体对社会的责任与价值，培养家国情怀。

例如，多文本阅读的考查，选择了2019年1月3日嫦娥四号探测器成功实现人类首次月背软着陆，取得了“人无我有”重大成就的相关材料。

大作文第1题以2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署的最新消息为素材，以此引发考生的联想与思考。

语言基础运用的考查，选取一则“扶贫攻坚”的新闻报道材料，引导考生了解和关注国家迈进“小康”社会的步伐和取得的成就。

2020年，一场突如其来的疫情改变了世界的运行节奏，也改变了这一届考生原本紧张而不失规律的备考生活，但他们也因此见证了全体中国人携手抗击疫情的伟大历程，得到了不一样的人生体验和收获。高考语文积极正面引导考生从这场“特殊”的人生经历，认知责任与使命。

2.注重选材的思想性，引导学生树立积极向上的审美情趣

突出素材的思想性和文化性，关注个体生命成长，传递正确的世界观、人生观和价值观，深化考生对语文学科内容及现实生活的思考与体验。古代诗歌考查，选取李白《寄东鲁二稚子》一诗，诗人借“桃树”这一形象，构造了优美的意境，洋溢着一个慈父对儿女的怜爱、思念之情。散文阅读考查，选取了沈从文具有独特的美感的《从音乐和美术中认识生命》一文。作者通过对自然万物及人世间的种种细节的观察与叙写，表达出对音乐与美术的独特理解，提醒人们重视具体事实与感官经验，去发现蕴含在平凡生活中的美与诗意。文章语言简净醇厚，韵味悠长。

3.阐发经典文化内涵，引导学生从中汲取积极有益的营养

试卷选择《论语》和《红楼梦》的部分内容进行考查，发挥文化经典的育人价值。《论语》的考查，所选三章内容，表达了孔子对学习的积极主张，提出了增广见闻、择善而从、注重实践等学习途径。《红楼梦》的考查，以小说第五回中晴雯的判词为切入点，考查对整本书的阅读情况和对人物的理解水平。

二、考虑疫情下考生实际，注重基础考查，落实高中语文新课标要求

今年的考生经历了因高考推迟而带来的高温酷暑，遇到了前所未有的困难和挑战。考虑到2020年高三备考的实际，在语文基础知识、基本技能、基本方法的和思维品质的考查中，适当增加基础性题目，但保持一定数量的中档难度题目，以利于选拔。

2020年高考语文北京卷，增加了“语言基础运用”板块，试题从虚词用法、近义词辨析、句子基本结构、语篇衔接等角度设问，较为全面地考查了考生的语言基础运用能力。它与后面的微写作和大写作，从不同层面完成对表达能力的综合考查。增加此板块，可引导中学语文教学注意提高考生正确、规范使用母语的能力，注意帮助考生把握祖国语言文字的特点和运用规律，加深对祖国语言文字的理解和热爱。

长篇小说《红楼梦》是2020年高考语文北京卷的必考内容。试题既要科学区分不同考生的阅读能力，还要引导语文教学有效开展整本书阅读活动。阅读《红楼梦》，人物和情节是“枢纽”部分，由此既能延展到对具体细节、主要方法和语言运用的把握，也能上升为对思想主题和艺术风格等的理解。晴雯是贯穿小说的重要人物之一，对其性格命运和有关情节内容进行考查，能够较好地检测考生是否真正地阅读了全书，阅读过程中是否理解了文本内涵。试题让真正读书的考生有获得感，由此引导中学语文遵循整本书阅读的规律和方法，深入开展阅读活动。

作文第2题“一条信息”，体现了提高对媒介传播内容的理解、辨析、评判能力培养等学习内容和要求，是对高中语文新课程标准的积极落实。

三、充分发挥作文题目功能，引导考生在写作中升华精神境界

写作题是语文高考的重要组成部分，重点考查学生的书面表达能力、认识能力和思维能力；由两道题目构成，一道题是“微写作”，三选一；一道题是“大作文”，二选一。

（一）微写作

“微写作”是北京卷的的特色之一，以考查小篇幅写作和片段写作为主，以议论、说明、抒情等表达方式的运用为重点，密切联系考生生活实际，三选一，与大作文有机配合，有效实现写作考查的目标。2020年的三道微写作题目，内容分别为对名著阅读认识的议论，介绍自己的一项生活技能和抒发对疫情期间快递小哥的赞扬之情。

（二）大作文

大作文题二选一；以小切口，大主题的命题思路，引发考生认识个人如何与国家同呼吸，共命运，同发展，认识“每一个人”在抗击疫情以及现实生活、学习、工作中的责任与使命；认识各部分在“系统”中的作用和价值。

试题如下：

1. 2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署。整个系统由55颗卫星构成，每一颗都有自己的功用，它们共同织成一张“天网”，可服务全球。

材料中“每一颗都有自己的功用”，引发了你怎样的联想和思考？请联系现实生活，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

2.当今时代，我们每天都会面对各种各样的信息。其中有一条信息，或引发了你的感悟，或影响了你的生活，或令你振奋，或使你愧疚，或让你学会辨别真伪……

请以“一条信息”为题，联系现实生活，展开联想或想象，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

第1题侧重考查论述能力、理性思考水平。试题以最新的材料，即北斗三号最后一颗卫星发射成功，我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署的报道为素材，选取“每一颗都有自己的功用”一句作为写作考查的切口，引发考生联系现实生活，自选角度、自拟题目阐述自己的看法和观点。

考生可以从以下几个角度思考、写作，例如强调“每一个”的重要：“新长征路上，每一个中国人都是主角、都有一份责任”；抗击疫情期间，每一个人都是取得这场防控阻击战的重要一环，都具有责任和使命；每一个人都不是孤立的存在，自身价值只有在与他人协作配合、共同担当中才更具有意义；每一个生命都是可贵的，都是值得尊重和保护的等。也可反向思考，从“北斗”卫星导航系统的整体性特点出发，从“系统”或“结构”的角度展开阐述：在防控新冠肺炎疫情的战斗中，要打好阻击战、攻坚战，各个部门需要在党中央的统一指挥下，最大程度地发挥个体作用，形成合力以取得胜利。每一个部门、每个家庭、每个社区、每条街道、每个区县等，都要各负其责，担当自己的责任，只有把个体纳入到整体中才能发挥作用。如此，考生在完成写作的过程中，也进行了一次责任担当、个人与集体、家与国等角度的思想认识上的洗礼和教育。

第2题侧重考查记叙能力、形象思维水平。试题以“一条信息”为题，引导考生通过叙事的方式，表达自己从“一条信息”中获得的感悟，受到的影响，学到的东西等内容，从而深入思考信息时代如何面对、处理每天从手机、音视频和纸面、口头等方面，纷至沓来的各种各样的信息，汲取好营养，提高辨别力，传播正能量，营造健康软环境。例如，抗击疫情期间老师的一条微信传递了温暖，小区电梯里的一张通知启发自己意识到防疫责任，一条信息化解了二人之间的误解，橱窗里宣传的科学知识，帮助人们认清了谣言等。考生可以记叙真实生活中的故事，也可以写成小小说或散文。

总之，2020年高考语文北京卷，充分考虑新冠肺炎疫情期间考生学习的特殊性，试卷在保持稳定的同时，加强素材情境与社会现实、个人生活和学科特点密切贴合，注重落实语文学科核心素养，重视试题的基础性、应用性和综合性，强调思维能力和学习方法，拓展考生个性化、创造性表达的空间，切实发挥好立德树人，服务选才，导向教学的积极作用。

（北京市教育委员会供稿）

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