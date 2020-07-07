人民网>>教育

2020高考语文北京卷解析：变中求稳，正面导向，发挥育人功能

2020年07月07日13:31  来源：人民网-教育频道
 

一、坚持“立德树人”的总目标，体现以“考”育人的自觉

1.引导学生关注国家发展，激发爱国情怀和责任感

当今时代，经济、科技的迅猛发展和社会生活的深刻变化，对人才培养提出了更高要求。高考不仅是为国选才的重要途径，也在培养社会主义建设者和接班人方面发挥着独特作用。2020年高考语文北京卷，引导考生关注个体对社会的责任与价值，培养家国情怀。

例如，多文本阅读的考查，选择了2019年1月3日嫦娥四号探测器成功实现人类首次月背软着陆，取得了“人无我有”重大成就的相关材料。

大作文第1题以2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署的最新消息为素材，以此引发考生的联想与思考。

语言基础运用的考查，选取一则“扶贫攻坚”的新闻报道材料，引导考生了解和关注国家迈进“小康”社会的步伐和取得的成就。

2020年，一场突如其来的疫情改变了世界的运行节奏，也改变了这一届考生原本紧张而不失规律的备考生活，但他们也因此见证了全体中国人携手抗击疫情的伟大历程，得到了不一样的人生体验和收获。高考语文积极正面引导考生从这场“特殊”的人生经历，认知责任与使命。

2.注重选材的思想性，引导学生树立积极向上的审美情趣

突出素材的思想性和文化性，关注个体生命成长，传递正确的世界观、人生观和价值观，深化考生对语文学科内容及现实生活的思考与体验。古代诗歌考查，选取李白《寄东鲁二稚子》一诗，诗人借“桃树”这一形象，构造了优美的意境，洋溢着一个慈父对儿女的怜爱、思念之情。散文阅读考查，选取了沈从文具有独特的美感的《从音乐和美术中认识生命》一文。作者通过对自然万物及人世间的种种细节的观察与叙写，表达出对音乐与美术的独特理解，提醒人们重视具体事实与感官经验，去发现蕴含在平凡生活中的美与诗意。文章语言简净醇厚，韵味悠长。

3.阐发经典文化内涵，引导学生从中汲取积极有益的营养

试卷选择《论语》和《红楼梦》的部分内容进行考查，发挥文化经典的育人价值。《论语》的考查，所选三章内容，表达了孔子对学习的积极主张，提出了增广见闻、择善而从、注重实践等学习途径。《红楼梦》的考查，以小说第五回中晴雯的判词为切入点，考查对整本书的阅读情况和对人物的理解水平。

二、考虑疫情下考生实际，注重基础考查，落实高中语文新课标要求

今年的考生经历了因高考推迟而带来的高温酷暑，遇到了前所未有的困难和挑战。考虑到2020年高三备考的实际，在语文基础知识、基本技能、基本方法的和思维品质的考查中，适当增加基础性题目，但保持一定数量的中档难度题目，以利于选拔。

2020年高考语文北京卷，增加了“语言基础运用”板块，试题从虚词用法、近义词辨析、句子基本结构、语篇衔接等角度设问，较为全面地考查了考生的语言基础运用能力。它与后面的微写作和大写作，从不同层面完成对表达能力的综合考查。增加此板块，可引导中学语文教学注意提高考生正确、规范使用母语的能力，注意帮助考生把握祖国语言文字的特点和运用规律，加深对祖国语言文字的理解和热爱。

长篇小说《红楼梦》是2020年高考语文北京卷的必考内容。试题既要科学区分不同考生的阅读能力，还要引导语文教学有效开展整本书阅读活动。阅读《红楼梦》，人物和情节是“枢纽”部分，由此既能延展到对具体细节、主要方法和语言运用的把握，也能上升为对思想主题和艺术风格等的理解。晴雯是贯穿小说的重要人物之一，对其性格命运和有关情节内容进行考查，能够较好地检测考生是否真正地阅读了全书，阅读过程中是否理解了文本内涵。试题让真正读书的考生有获得感，由此引导中学语文遵循整本书阅读的规律和方法，深入开展阅读活动。

作文第2题“一条信息”，体现了提高对媒介传播内容的理解、辨析、评判能力培养等学习内容和要求，是对高中语文新课程标准的积极落实。

三、充分发挥作文题目功能，引导考生在写作中升华精神境界

写作题是语文高考的重要组成部分，重点考查学生的书面表达能力、认识能力和思维能力；由两道题目构成，一道题是“微写作”，三选一；一道题是“大作文”，二选一。

（一）微写作

“微写作”是北京卷的的特色之一，以考查小篇幅写作和片段写作为主，以议论、说明、抒情等表达方式的运用为重点，密切联系考生生活实际，三选一，与大作文有机配合，有效实现写作考查的目标。2020年的三道微写作题目，内容分别为对名著阅读认识的议论，介绍自己的一项生活技能和抒发对疫情期间快递小哥的赞扬之情。

（二）大作文

大作文题二选一；以小切口，大主题的命题思路，引发考生认识个人如何与国家同呼吸，共命运，同发展，认识“每一个人”在抗击疫情以及现实生活、学习、工作中的责任与使命；认识各部分在“系统”中的作用和价值。

试题如下：

1. 2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署。整个系统由55颗卫星构成，每一颗都有自己的功用，它们共同织成一张“天网”，可服务全球。

材料中“每一颗都有自己的功用”，引发了你怎样的联想和思考？请联系现实生活，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

2.当今时代，我们每天都会面对各种各样的信息。其中有一条信息，或引发了你的感悟，或影响了你的生活，或令你振奋，或使你愧疚，或让你学会辨别真伪……

请以“一条信息”为题，联系现实生活，展开联想或想象，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

第1题侧重考查论述能力、理性思考水平。试题以最新的材料，即北斗三号最后一颗卫星发射成功，我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署的报道为素材，选取“每一颗都有自己的功用”一句作为写作考查的切口，引发考生联系现实生活，自选角度、自拟题目阐述自己的看法和观点。

考生可以从以下几个角度思考、写作，例如强调“每一个”的重要：“新长征路上，每一个中国人都是主角、都有一份责任”；抗击疫情期间，每一个人都是取得这场防控阻击战的重要一环，都具有责任和使命；每一个人都不是孤立的存在，自身价值只有在与他人协作配合、共同担当中才更具有意义；每一个生命都是可贵的，都是值得尊重和保护的等。也可反向思考，从“北斗”卫星导航系统的整体性特点出发，从“系统”或“结构”的角度展开阐述：在防控新冠肺炎疫情的战斗中，要打好阻击战、攻坚战，各个部门需要在党中央的统一指挥下，最大程度地发挥个体作用，形成合力以取得胜利。每一个部门、每个家庭、每个社区、每条街道、每个区县等，都要各负其责，担当自己的责任，只有把个体纳入到整体中才能发挥作用。如此，考生在完成写作的过程中，也进行了一次责任担当、个人与集体、家与国等角度的思想认识上的洗礼和教育。

第2题侧重考查记叙能力、形象思维水平。试题以“一条信息”为题，引导考生通过叙事的方式，表达自己从“一条信息”中获得的感悟，受到的影响，学到的东西等内容，从而深入思考信息时代如何面对、处理每天从手机、音视频和纸面、口头等方面，纷至沓来的各种各样的信息，汲取好营养，提高辨别力，传播正能量，营造健康软环境。例如，抗击疫情期间老师的一条微信传递了温暖，小区电梯里的一张通知启发自己意识到防疫责任，一条信息化解了二人之间的误解，橱窗里宣传的科学知识，帮助人们认清了谣言等。考生可以记叙真实生活中的故事，也可以写成小小说或散文。

总之，2020年高考语文北京卷，充分考虑新冠肺炎疫情期间考生学习的特殊性，试卷在保持稳定的同时，加强素材情境与社会现实、个人生活和学科特点密切贴合，注重落实语文学科核心素养，重视试题的基础性、应用性和综合性，强调思维能力和学习方法，拓展考生个性化、创造性表达的空间，切实发挥好立德树人，服务选才，导向教学的积极作用。 

（北京市教育委员会供稿）

更多高考相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved