“中文学术集刊虚拟图书馆”上线：顺应融媒时代，助力学术传播

7月1日，由南京大学中国社会科学研究评价中心、媒体融合与传播国家重点实验室（中国传媒大学）联合研制的“中文学术集刊虚拟图书馆”正式上线。融媒体时代，以手机为终端的移动传播、小屏阅读已经成为传统媒体转型改革的主攻方向，CSSCI联合中国传媒大学将媒体融合技术深度应用于学术集刊出版、传播，是对传统数据库功能的拓展和提升，是以媒体融合手段搭建的学术传播崭新平台，是实现学术资源通融、学术内容兼融、学术传播互融、开放存取共融的探索性尝试，是我国人文社会科学学术集刊适应融媒时代改革发展的创新成果。

“中文学术集刊虚拟图书馆”首批入藏人文社会科学多个学科近百种最新出版的学术集刊，专设集刊主办机构展示板块，增强“互动留言”功能，加强编辑与作者的交流沟通；设置“出版物简介”介绍学术集刊基本情况、征稿启事、格式规范等；研发“顺序阅读”功能、“目录导览及选择阅读”功能，方便读者自主选择阅读；采用多媒体技术，利用了语音合成、文字识别等人工智能手段，研发“背景乐陪伴阅读”功能、精选文章 “AI朗读”功能，方便广大读者使用。

“中文学术集刊虚拟图书馆”采用知性棕色调，大气庄重，给读者带来更好的阅读体验，重点设计了手机端页面，解决了移动端功能和适配，PC端可通过微信小程序网页版进行访问。

“学术集刊虚拟图书馆”的上线在学界、出版界引起热烈反响。在徐以骅教授（复旦大学国际关系与公共事务学院特聘教授）看来，“南大评价中心联合中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室，推出的‘中文学术集刊虚拟图书馆’，用心构思、制作优良，内容精选，使用便捷，页面左侧还有隐藏式弹出菜单，费时不多便可对相关集刊有相当直观和全面的了解，而背景音乐和顺畅的AI朗读功能更是其中的亮点。该平台的设计和开发将国内社科集刊的推广工作提升了一个台阶，方便了这些集刊的广大读者，为我国社科集刊出版界贡献了一个实用友好的学术公共产品。随着收录集刊的增加、内容的扩展以及方式的改进，中文学术集刊虚拟图书馆对我国社科期刊出版工作将会有更大的示范效应和推动作用。”陈恒教授（上海师范大学人文学院世界史系）认为“学术集刊是学术发表和交流的重要阵地，也是构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系和话语体系的重要组成部分。‘中文学术集刊虚拟图书馆’的建立，使过去相对分散的学术集刊资源汇聚到了一个数字平台中，极大便利了相关学术资源的查阅与利用，是一件嘉惠学林的美事。”

媒体融合与传播国家重点实验室（中国传媒大学）副主任秦瑜明教授表示，媒体融合与传播国家重点实验室自建立以来，聚焦国家社会发展的重点需求，积探索融合媒体服务社会发展的传播模式及未来形态范式。实验室与CSSCI深度合作研发“中文学术集刊虚拟图书馆”，旨在拓展学术传播新形态和新思路，也希望能以此为起点，对新的媒介环境中推进人文科学、社会科学和自然科学的融合传播进行更具现实价值的探索。

近年来，南京大学中国社会科学研究评价中心积极加强与国内媒体融合教学科研机构的合作，力求通过媒体融合技术以更广的传播范围、更及时的传播时效和更灵活的互动交流方式传播高质量学术内容，贴近学界，服务学界，彰显作为学术发展“记录者”的责任与担当。中国社会科学研究评价中心负责人认为，“中文学术集刊虚拟图书馆”是顺应学术传播方式新变化、媒体融合发展新趋势作出的探索性尝试，是CSSCI奋进新时代、实现高质量发展、服务学术研究的创新举措。相信只要有关各方协力同行，一定能构建成一个包括作者、编者、读者和出版机构在内的充满活力的数字生态共同体。（付文）

(责编：何淼、熊旭)