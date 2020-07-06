北京：多部门联动 保障高考安全、便利、温馨

人民网北京7月6日电（李依环）近日，北京市举行2020年中高考协调保障工作局际联席会议、高考期间气象会商研判会，要求有关部门和各区要高度重视高考期间交通、天气变化等情况，统筹做好高考服务保障工作。北京市副市长、市政府党组成员张家明出席会议。

会议要求，疫情防控形势下，相关防护准备要细致安排，充分考虑考生和家长需求。各联席会议成员单位要切实发挥“联防联控、齐抓共管”的机制作用，充分调动市、区两级力量，层层压实责任，切实抓好疫情防控、气象预警、考点周边环境治理、电力供应保障等工作，确保各项服务保障措施落实到位。

据了解，根据气象部门研判，预计今年北京高考期间多雷阵雨，其中7日到8日气温较高。北京市气象局将按照“监测精密、预报精准、服务精细”的标准，每天分时段、分区域做好高考期间气象预报服务；各区特别是有山区考点的区也将密切关注天气变化情况，确保将其对高考的影响降到最低；同时，各区及各部门已经制定相应工作预案，做好高影响天气和突发事件应急处置，确保高考安全平稳有序进行。

北京市教委要求各个考点针对高考期间的天气情况，有针对性的做实、做细相关工作。针对天气闷热情况，要做好防暑降温工作，提前开启考场内空调，降低室内温度，同时做好开窗通风，确保考生进入考场时温度适宜，体感舒适。针对雷雨天气，学校和班主任要做好温馨提示，提醒考生和家长注意时间安排，提前出门，不要迟到，带好雨具。各考点校要结合实际设置校门到考场之间的雨廊，在雨廊与考场连接处安排好备用雨伞及雨具，确保考生顺利进考场。

为了做好考试期间的服务保障工作，北京市交通部门将利用广播、导航、室外显示屏等对市民做好考点周边的交通宣传引导；制定考生家长送考不受车辆尾号限行限制方案；及时响应、快速处理考生赴考途中可能遇到的紧急求救；同时做好考试期间考点周边道路交通疏导等方面工作,尽最大可能避免送考家长和车辆在考点周边停留造成人员车辆聚集。街乡、交管、城管等部门已与考点进行反复演练磨合，确保家长平安将考生送到校门口，待考生体温检测合格后进入，家长分散离去，根据引导规范停车。

张家明指出，中考、高考是考生和家长生活中的一件大事，涉及考生和家长的切身利益，要以更高的标准、更严的要求、更实的措施做好考试服务和保障工作，要为考生和家长创造安全、便利、温馨的考试环境，让考生安心，家长放心。

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(责编：李依环、熊旭)