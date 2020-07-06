1071万考生请注意！“护考”大招来了

人民网教育频道原创短视频《我为高考护航》

“考场内如何防疫保障考生安全？”“考场周围酒店能不能放心住？”“心理焦虑、考前失眠怎么办？””考场上要注意点什么？”……明天，1071万考生就要走进高考考场了，但不少考生和家长也许有着这样或那样的疑虑和担心。

别急！人民网为大家带来有关部门的最新“护考”举措，以及医学、心理学专家的专业指导和“前浪”学长们的妙招。希望每个考生都能平安顺遂，沉着冷静考出自己的正常水平甚至超水平发挥，圆梦2020。

多部门联动 教育部出台最严“护考”举措

面对疫情防控常态化等特殊形势，教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位以最高标准、最严举措，严格做好高考防疫、考试安全、考生服务、招生录取等各项工作，确保实现“平安高考”“阳光高考”“公平高考”。

按教育部要求，各地已提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。各考点均按要求配备充足的防疫物资。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场。所有考点人员体温37.3℃以下方可进入考点，设置凉棚和体温异常者复检室等。各地将对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒，并明确张贴完成标识。考中出现发热、咳嗽考生，将按照既定程序转移至备用隔离考场。

各考点将有序组织考生离场，考务人员按要求有序交接试卷等考试材料。每天考试结束后，各考点还将对考场做一次预防性消毒。对评卷点或评卷区域严格实行封闭管理，并实行评卷教师健康状况每日零报告制度。教育部还要求各地严格进行全流程检查，实实现试卷运转环节全程无死角视频监控、无缝链接，确保试题试卷安全。

各地将在交通出行、噪音治理、防暑降温、信息安全等方面进一步加大保障力度，并为考点配备防疫物资，做好考场防暑降温工作。公安部门已为高考考生办理身份证开辟了绿色通道。部分地区将进入强降雨、洪涝、台风等多发期，针对这一情况，有关地方着重细化了应对自然灾害的专项预案，并组织开展应急演练，确保未雨绸缪、有效处置。

同时加强考生考前的心理辅导，引导考生释放焦虑情绪。通过签订诚信考试承诺书、宣传典型案例等方式，教育和引导广大考生诚信考试。加大对违规招生的监督检查力度，对出现的问题公安、纪检监察等部门将一查到底，依法依纪追究有关人员的责任。

疫情防控形势趋稳向好 考生和家长不必过分担心

华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科教授李伟表示，“目前国内绝大多数地方属于低风险地区，从数据显示来看北京疫情也基本被控制住，全国对境外输入病例的防控也完全可控，因此考生和家长不必过分担心。”

李伟强调，疫情防控无小事。除了保证考前充足的睡眠和营养卫生的饭菜，建议考生和陪考家长考前每天需要自测体温，有问题及时到发热门诊就诊。

据了解，低风险区星级酒店在复工后一般都进行全面消毒，中高风险区酒店内中央空调的使用一般会根据国务院发布的新冠肺炎疫情期间中央空调使用相关指导运行。李伟认为，“考生可以放心入住酒店，不必担忧酒店里没有空调影响休息。中高风险区的民宿或经济型酒店，房间内的所有家具物品表面可以使用含75%酒精的消毒剂进行擦拭消毒，考生家长还可自带被褥。”

“考生前往考场尽量选择步行或私家车，如果需要乘坐公共交通，则全程配戴好口罩，乘坐过程中不要随意触摸口罩的里外，也不要触摸眼睛等暴露部位，与他人尽量保持距离，随身备含75%酒精的便携手消毒剂，乘坐结束离开交通工具后及时使用手消毒剂。”

李伟特别提醒，“到达考场后，家长尽快离开，避免聚集。考生在考前和考试中可能需要上卫生间，注意触摸卫生间设施后要洗手，并使用便携手消毒剂。在通风条件下，考生在考场内可佩戴医用外科口罩。”

适度焦虑有利于潜能发挥 家长需做好保障工作

在疫情的大背景下，考生们除了考试本身的压力外，可能还会面临客观环境带来的压力。考生既可能产生弥散性焦虑，也可能会有兴奋感。

北京科技大学心理素质教育中心臧伟伟教授表示，“这些情绪反应不见得都会带来负面影响，适度的焦虑是更有利于潜能发挥，关键是要适度。对于消极情绪，重要的是不要排斥、消灭它们，而是更好地觉察、利用它们。”

对于如何觉察和疏导情绪，臧伟伟建议考生尝试“三下”的方法：“感受一下”，理性认识自己存在的真实状态，例如，“我现在好像很紧张”“我现在肚子有点儿不舒服”等；“思考一下”，紧张的状态传递了什么信号？比如，我给自己压力太大了？还是我总想这个事，所以陷进去了；“行动一下”，当下可以做点什么让感觉更好些？可能是散步十分钟，可能是听首歌，可能是拖拖地，可能是简单地深呼吸。只要动起来，就可能有效果。

此外，臧伟伟还表示，考生的父母这段时间会非常辛苦，要做到“召之即来、挥之即去”“远远地、仔细地看”“保持平常心、给孩子做榜样”，像平时一样，不要太特殊。

考前做好准备 考试中保持冷静不慌张

作为高考“过来人”，全国多所知名高校的学长、学姐们也为分享了各自的考试经验和窍门，为考生助威打气。

综合大家的建议，可以把高考期间的时间分为考前、考试当天或考试间歇以及考试中三个阶段。考试前，考生们一是要保持一个平常心、以放松心态为主，不要刻意去刷难题，让自己的精神处于紧张状态；第二，考前不要熬夜，大家要按照高考时间来调整作息；第三，考生在考试前及考试期间要注意饮食，以清淡为主，不要大吃大喝，因为这方面出现问题影响考试状态和心理；第四，考生要提前规划好去考点的路线，准备好考试所需的一系列“装备”，不要等到当天再去准备，多备一套考场用具以预防突发情况。

在考试当天或考试间歇时，离开家前仔细检查好准考证和考试用具，准备好水、纸巾或手表表等考试辅助工具。在这个阶段，最重要的是要管理好自己的情绪和状态，千万不要被外界的因素所干扰，也千万不要过分的关注他人的情绪，做好自己就是最大的胜利。

在考试中，最重要的还是放松心态，考试时太紧张导致十成的“功力”只发挥出八成，一些学长学姐提起这事至今还有几分遗憾；二就要认真读题，最好进行二次阅读，不少学长表示，他高考时就是因为题没读对，该拿到得分没拿到，该上的学校没上成；三就是考试中碰到困难不要慌张，因为慌张对解题毫无帮助，要冷静地用老师之前教的答题技巧和方法去分析题目，想想相似的方法和自己做过的相似习题。假如暂时还是不能解决，那我们再想想老师传授的考试时间分配方法，把它放在一边，先去解决别的问题。

线上学习、延迟开学、延期高考……2020年的高考生，经历了以往考生从未经历过的事情，历经磨砺，你们终于要接受真正的考验了。不必焦虑，无须担忧，只要保持沉着冷静和一颗平常心，就一定能精彩地书写出自己的答卷！因为，你们并不是一个人在战斗！家长、老师、警察、医生、外卖小哥、环卫工人……许许多多的人都在为你们保驾护航。

加油，2020高考生！

（兰州大学、重庆大学、湖南大学、中国政法大学、中国民航大学、北京科技大学、香港中文大学（深圳）等学校均在稿件撰写过程中提供了素材支持）

(责编：何淼、孙竞)