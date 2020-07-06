原标题：摸清大学生就业底数是保就业必选动作

在6月中下旬部署全面开展2020届高校毕业生就业统计核查工作后，教育部近日又印发通知，决定严格核查各地上报的就业数据。通知要求，各高校要对本校就业数据展开全面自查，严格审核每个毕业生的就业材料，相关纸质或电子材料要在校级就业部门存档备查，存档时间3年及以上。各高校要在核查基础上，于7月4日17时前在全国高校毕业生就业管理系统中纠正错误数据，并由分管校领导签字确认。此后发现并核实的问题，将视为数据造假，视情况予以通报并从严惩处。

今年的大学毕业生就业形势非常复杂严峻，一方面，2020届高校毕业生874万人，毕业生人数再创历史新高；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力加大，新增就业岗位减少。多重因素叠加下，大学毕业生的就业竞争激烈，就业困难指数明显上升。

保就业是“六保”的首要内容、核心内容，而保大学毕业生就业则是保就业的重要内容。为了缓解大学毕业生就业难，教育部、各高校以及各地方从升学扩招、增加岗位、专项招聘、就业服务、加强指导等方面采取了多项帮扶促进措施。

比如，北京市近日推出“京8条”，从支持灵活就业、鼓励企业吸纳、拓宽就业渠道、推动创新创业、提升就业能力、实施阶段举措、开展精准帮扶、优化就业服务等8个方面，为高校毕业生就业创业提供政策支持，力争年底实现北京生源高校毕业生就业率不低于95%。河北省人社厅针对高校毕业生增设三类岗位，其中临时公益性岗位5000个，公办幼儿园幼教岗位招用不少于1万人。云南省人社厅将为今年高校应届毕业生提供4.28万个事业单位工作岗位，专项招聘基础教育学校教师、医疗卫生机构医护人员。

各项帮扶大学毕业生就业的措施必须以毕业生就业数据的保真为前提，如果数据失真，就会影响社会各界对大学毕业生就业形势的判断，影响政府决策，影响帮扶措施的靶向性、精准性，拉低帮扶的质量和效果，到头来，受伤害的还是大学生。所以，教育部对高校毕业生就业统计工作进行严格核查，挤干就业率的水分，摸清大学生就业底数是非常必要的。

教育部要求各高校先全面自查，再严格核查各地上报的就业数据，要求毕业生就业材料存档3年以上备查，并围绕以实习单位顶替就业单位、“其他形式就业”比例失实、就业证明作假等违规行为以及“学信网”上毕业生反馈存疑信息进行重点核查，并推动就业统计责任制的建立，把教育部核实数据设定为省级就业部门发布毕业生就业率的依据……显然是下了决心，动了真格。摸清大学生就业底数也是保就业的必选动作。上述硬核措施对确保高校就业统计工作的真实准确，对精准帮扶支持大学毕业生就业大有裨益，也能倒逼高校摒弃就业形式主义，扎扎实实提升教育质量，完善优化就业指导服务工作。

受当前特殊环境的影响，大学毕业生的就业数据可能会较往年呈现下降趋势，但这并不可怕，可怕的是数据注水、弄虚作假。只有认清形势，正视困难，求真务实，才能找准问题，精准施策，解决问题，为了数据好看而造假容假，只会自欺欺人，害人误事。（李英锋）

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