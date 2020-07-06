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“非典年”高考：备考不易，请一定坚持到最后

2020年07月06日09:09  来源：中国青年报
 
原标题：“非典年”高考：备考不易，请一定坚持到最后

高考已经是17年前的遥远回忆了，照理说，隔着近20年时间，很多备考细节记不起来也很正常。但是，因为“2003年”“非典”“北京”，这几个烙在记忆深处的关键词，我依然能打捞回一些画面。

我所就读的中学，靠近当时一家收治非典病人的医院。大概因为当时年龄小，同班同学并没有觉得太恐慌，只是偶尔会带着调侃语气说一句：“医院病毒会不会某一天通过窗户传到这儿，把我们全班放倒了？”

非典疫情严重时期，低年级学生都被放回家，只剩下高三生和初三生留校上课。等疫情加重后，初三生也都回家了，整个校园里只有我们还在坚守课堂。

非典，对日常生活有什么影响呢？我印象特别深刻的一件事是，我们家将近一星期曾连续吃同一道菜：青椒炒土豆。吃了四五天，我终于忍不住问我妈：“为什么每天都是这道菜？”妈妈说：“因为现在市场上买不到其他菜了。”

我每天骑自行车上学，中午在食堂吃饭，晚上回家吃饭，然后再回学校上晚自习。在马路上骑着车，我发现，即使是在上下班高峰期，身边驶过的红白色相间的公交车里时常只有司机和售票员两个人；原本人山人海最闹腾的街区和沿街店铺里，也看不到什么人影。北京这座城市似乎一下子变得空荡荡的，我挺不习惯。

因为非典，我们学校要求每个学生上学携带一支水银温度计，进教室上早自习前先要自测体温，卫生委员挨个登记，等到下午再次测体温一次。因为我骑车上学，每次快速骑到学校整个人一身汗，导致有时候我测出来的体温是低于正常体温的。这时卫生委员就会说：“你等一等再测一遍。”

全班同学人手一支水银温度计，几乎每天都有同学不小心打碎温度计。所以那时我们班的化学课代表也成了一个大忙人，天天端着一瓶硫磺粉到处“救急”，第一时间出现在温度计打碎的“事故”现场，麻利地把硫磺粉撒到水银上。

上课，老师也会谈到电视上播报的新闻和疫情现状，然后给我们加油鼓劲：“老师肯定会陪你们一直到最后的。”

依稀记得，某一段疫情特别严重的时间，我们这些高考生也不再上课，通通回家复习。如今学生在家学习有各种便利的社交App、在线课程平台，教师通过网课顺畅无碍地教学，而我们当时并没有这么多高能手段，很“简陋”，好像只能去一个统一的网站下载试卷，打印出来自己做好，然后对照答案订正。我在家复习，更多是闷声独自做题，似乎也并不会和同学、老师有多少联系。

实话说，我并不是一个“宅家学习型选手”。在家复习备考的那一段时间，没有各科老师带着我往前跑，没有同学和我在一起以一致节奏前行，我的状态不算特别理想，心态是有点焦虑的。等到真正走进高考考场的那一刻，我特别紧张，手都在抖。

因为17年前就有宅家复习备战高考的经历，所以今年新冠肺炎疫情期间，当我看到北京的高考生很长时间都需要在家学习时，感慨他们真不容易。我知道那是怎样一种滋味。

2003年高考，我最终发挥有点失常，分数远远低于3次模考成绩。出成绩时，我很沮丧，甚至做好了要复读一年的心理准备，连学校老师那边我都打电话联系好了：“我和她说，帮我留个复读班的座位。”

填报志愿时，在父母的建议下，我没有选择北京本地高校，第一志愿填报武汉大学。结果还挺幸运，第一志愿我就被录取了，因此取消了复读计划。

那年秋天去大学报到后，好些大学同学还很好奇，一个北京姑娘填报了离家这么远的城市，以及大家都会不约而同询问同一件事——在非典疫情严重的城市备考是怎样一种感受？

我在武汉大学度过了4年的青春，也在武汉这座城市留下很美好的回忆。今年春节前新冠肺炎疫情暴发，武汉成了全国人民牵挂和聚焦的城市，我每天看新闻，整个城市都在团结一心抗击疫情，我也看到好多武汉大学校友每天奔波忙碌，给予他们力所能及的帮助。这让我特别感动。

时隔17年，我又经历了一次疫情，站在高考即将到来的时间节点，内心感慨万千。很想对这届高三学生说：我很懂你们的滋味，疫情期间备考不易，请一定一定坚持到最后，愿你们都能在这场战斗中实现青春的梦想。

青莹 来源：中国青年报

(责编：郝孟佳、熊旭)
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