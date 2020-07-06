原标题：方舱医院考生：那种命悬一线的感觉，让我心跳加速

在彭昕烨看来，如果没有疫情，他的高考准备会更充分。6月24日晚放学后，这个男孩告诉记者，“数学本就不好，时间紧，还有地理的部分知识点，堆在一起经常会忘”。

彭昕烨生于2001年，现就读于武汉市东湖中学，学校位于武昌，家住汉口。5月6日武汉高三学生复课，他回到离开三个多月的校园——这个他眼中“陌生又熟悉”的地方。

2019年12月7日，是湖北省美术联考时间，彭昕烨为准备专业考试，文化课耽搁了些。2020年2月6日凌晨，他又因确诊新冠肺炎，被收治进江汉方舱医院，25天后治愈回家，“在方舱也耽搁学业”。

今年1月28日，彭昕烨开始发烧，浑身疼痛、无力、冒虚汗，由于临床症状和胃病相似，迟迟无法确诊，“那时我和父母互相宽慰，按时吃药，保持体力”。

“痛苦说不上，但有恐惧。”进入江汉方舱，彭昕烨被安排在方舱出口的床位，“有个50岁左右的阿姨，转院路过我这，呼吸不上气，那种命悬一线的感觉，当时让我心跳加速，很慌”。

彭昕烨说，“据我所知，班里就我一个‘中招’”。在方舱，班主任杨老师经常关心他身体学习情况，学校高一的学弟学妹还通过手机，准备了“菜谱画册”，方便彭昕烨“精神治疗”，“从我好友那儿知道，平常接触少的同学也都问过我的情况，知道大家关心你，心里很温暖”。

离开方舱后，彭昕烨开始在家上网课，每天独自在房间，要和父母保持“安全距离”，晚上偶尔会交流一下。

复课后的彭昕烨没遇到歧视偏见，“虽听说有家长提醒孩子少和我接触，但我捐过血清抗体，同学并没刻意疏离我，他们知道我是安全的”。

“现在除星期三、四模拟考，其他时间仍按计划上课。”由于早上7点15分前需要到教室，彭昕烨每天5点50分起床，到公交站大约15分钟，这段时间他用来“过早”，买碗粉、面边走边吃，之后6站公交加步行，上学路上要花40分钟。进班后轮值卫生，早读自习，7点45分准时开始上第一节课。

彭昕烨班里有40个同学，如今为防控疫情，上课分A、B班，一节课老师在两个班中间串讲，两个教室有大屏实时转播，室内开着空调，但要开窗通风，午餐、晚餐也是各自在教室分隔解决，“菜单让我们定，最后统一做，我很喜欢学校的土豆烧鸡块”。

和网课不同，开学后彭昕烨逐渐感受到线下学习的压力，“我们学校往年过线率很高，在教室看着大家那么努力，很有紧迫感”。

“地理最弱，数学也不太好。”彭昕烨读新闻知道今年高考难度平稳，但艺术统考和文化课成绩挂钩，最终能去哪儿读大学还得看文化课成绩。他觉得如果没疫情，进目标院校更有信心，目前要好好准备，最终看结果。

复课后，彭昕烨大概在每晚9点10分左右准时到家。“迎接”他的依然是功课，他要完成老师留的作业，然后鞭策自己继续“晚自习”，一般躺下都在半夜12点左右，“高考越来越近，有时会失眠，折腾到一两点也是有的”。

“为解馋偶尔会买些烧烤，妈妈做宵夜也会准备虾球。”之前“晚自习”犯困，彭昕烨会用清凉油提神，而最近常失眠的他表示，“很疲惫，但就是亢奋，那种事儿没做完、时不我待的感觉”。

由于疫情防控乘车扫健康码等实际需要，学校允许学生带手机，但到班后得放进“手机保管箱”。在此期间，彭昕烨是“失联”的，往往晚上回家，才能打开手机“奢侈”地消遣一下，刷刷微博，“主要看新闻，了解一下周围事情”。另外手机也被彭昕烨用来听音乐，除学校下午“起床铃”，《少年》《微微》这两首歌曲外，高考前伴随彭昕烨深夜入眠的，多是柔和的纯音乐。

经历过新冠肺炎，彭昕烨和家人认为身体是第一位的。在彭昕烨看来，“父母本就很‘放养’我，高考压力主要来自自己”。

“做好自己，不想太多，不给自己施压”。彭昕烨在端午节可以休息一天，6月24日晚放学后，他和爸妈约好到汉阳奶奶的家里共度端午。

高考结束后，彭昕烨想按原计划和同学们一起出去玩玩，比如到贵州走走看看，那里有江汉方舱照顾过他的护士，“我和他们有约定”。另外彭昕烨很希望电影院赶紧开业，这么长时间没能和好友看电影，让他“很不自在”。

见习记者 白毅鹏

(责编：郝孟佳、熊旭)