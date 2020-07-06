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广州逾5.6万名考生参加高考 警方将启动三级勤务

2020年07月06日08:44  来源：中国新闻网
 
原标题：广州逾5.6万名考生参加高考 警方将启动三级勤务

广州逾5.6万名考生参加高考警方将启动三级勤务

　　广州警方正在一个高考考点进行治安隐患排查。广州警方 供图

　　广州警方7月5日通报，广州市2020年高考将于7月7日至8日举行，该市共设56个高考考点，约5.63万名考生参加高考，高考期间全市将启动三级勤务。

　　按照“一考点一服务站”要求，高考期间，广州警方将在全市56个考点设立安保服务站，派出所、交警、特警等警种部门派员进驻，携带相应装备做好应急处突准备，现场受理、快速处置涉考报警求助；110报警服务台将增设接警席位和人员，提升涉考警情处置级别，加强扁平化指挥，快接快处涉考报警求助。

　　广州警方内保、治安、区公安分局等将联合教育、街道等部门，指导学校因地制宜在考点门口划设安全控制区域，设置隔离带和防护设施，配齐配全保安人员和防护器械，加强禁行禁鸣管理；同时，加强警力设置强化显性用警，采取定点守护和流动巡逻相结合方式，提高考点周边巡逻密度和频次，及时妥善处理考生及家长的报警求助。

　　同时，广州警方将发挥公安机关大数据优势，为教育、卫健部门提供考生、考务人员背景信息、健康情况等信息核查服务；协助教育、卫健部门，对全市考生、考务人员数据进行筛查，一旦发现确诊、疑似、无症状感染病例和密切接触者，即及时通报教育部门做好应对处置，确保及时发现、快速处置、精准管控。

　　广州警方全力会同卫健、疫控等职能部门，健全完善公安机关常态化防控机制，规范相关工作指引、工作流程，细化明确工作责任、工作要求，确保高考期间及时高效响应处置突发性疫情，对发生突发性疫情快速查清感染源、精准排查密接人员、拓展排查涉疫风险群体、全面排查涉疫重点场所，最大限度降低高考期间疫情风险。(记者 程景伟)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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