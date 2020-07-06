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不一样的高考 不一样的收获

评论员 樊大彧

2020年07月06日08:39  来源：北京青年报
 
原标题：不一样的高考 不一样的收获

今年的考生经历了因高考推迟而带来的高温酷暑，遇到了前所未有的困难和挑战，也见证了全体中国人携手抗击疫情的伟大历程，收获了满满的民族自豪感。每一位中国人都是抗击疫情的伟大战士，每一位高考考生都已经在人生答卷上赢得了一个满分。莘莘学子还应再接再厉，带着全社会的祝福，做好防护、轻装上阵，冷静取得人生答卷上的又一个好成绩。

2020年全国高考在即，各地正精心做好各项准备工作。北京疫情防控形势持续趋稳向好，态势完全可控，全市近5万名高考考生将于7月7日至10日参加高考。2020年是不平静的一年，受疫情影响，本该6月份举行的高考被推迟到了7月份。因疫情延迟开学、延期高考，也因疫情见证历史，这一届考生经历了曲折，但不影响赶赴这场青春之约。

今年高考与以往不同，防疫安全是高考顺利进行的重要保障。北京市考前防疫准备目前已就绪，全体考务工作人员需通过核酸检测，各考点严格落实疫情防控措施，考点均将进行严格消杀并进入封闭管理阶段，全力保障高考防疫和考试安全。由于疫情原因，今年每个考场考生由过去的30人减为20人，考点校内还设置了临时观察点，考中出现发热、咳嗽考生，将按照既定程序转移至备用隔离考场。精心做好考前防疫准备，严格落实考中防疫措施，一定能帮助考生们在健康平安的考场环境中顺利完成考试。

有关部门要准备一个与过去完全不同的考场，而考生的高考经历也将异于往常。今年北京公布考点后，家长可提前到考点看一看，了解一下路线，但不再允许家长考生进学校踩点。在考前防疫方面，北京提前14天对考生进行日常体温测量和身体健康状况监测。在考试期间，对考生进行体温测量，37.3℃以下方可进入考场。考试结束后，各考点将有序组织考生离场，做到错时错峰、保持间距、避免拥挤。

今年高考的一些工作流程，根据疫情防控要求进行了相应调整，这样做是将考生、家长以及广大考务人员和监考老师的生命健康安全放在第一位。广大考生要理解相关规定，并予以积极配合，同时要调整好心态，不受各种“异常”因素影响，全身心投入考试，发挥出最好水平。

对广大北京考生而言，今年不仅要面对一个不一样的考场，还要面对一个不一样的新高考。今年北京首次实施新高考，从考试形式到招生录取规则均发生巨大变化，高考成绩由语文、数学、外语3门统一高考成绩和选考的3门学业水平考试等级性考试科目成绩构成，不分文理科。今年志愿填报也有重大变化，可填报的志愿数大大增加，本科普通批实行平行志愿，设置30个志愿。

今年的北京考生真的不容易，他们经历了疫情期间的长期居家、延期高考，又经历了返校复课后的再度居家，还要倾尽全力去适应新高考改革。然而，不一样的高考，必将带来不一样的人生体验和收获。

2020年，一场突如其来的疫情改变了全世界的运行节奏，也改变了原本紧张而不失规律的备战高考生活。一代人有一代人的磨炼，也必将铸就一代人的辉煌。今年的考生经历了因高考推迟而带来的高温酷暑，遇到了前所未有的困难和挑战，同时也见证了全体中国人携手抗击疫情的伟大历程，收获了满满的民族自豪感。这场特殊人生经历带来了不一样的人生体验，其价值意义与高考试卷当中的分数同样重要。

花蕾在风雨后竞相开放，人生因磨炼而更加出彩。此前疫情防控期间，14亿中国人民，不分男女老幼，都自觉投入抗击疫情的人民战争，凝聚起抗击疫情的磅礴力量。每一位中国人都是抗击疫情的伟大战士，每一位高考考生都已经在人生答卷上赢得了一个满分。莘莘学子还应再接再厉，带着全社会的祝福，做好防护、轻装上阵，冷静取得人生答卷上的又一个好成绩。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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