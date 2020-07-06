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这场特殊高考，注定成为此生重要收获

2020年07月06日08:35  来源：中国青年报
 
原标题：这场特殊高考，注定成为此生重要收获

　　亲爱的考生，当你读到这篇文章的时候，即将迈入2020年高考考场。

　　谁能否认高考是一场对人生意义重大的考试呢？这场考试不仅决定你是否能上大学，上怎样的大学，学什么专业，进而关系到你未来从事什么职业；它还意味着你将真正脱离父母的怀抱，很可能到一座陌生的城市生活，从此一个人独立成长；它也影响你今后结交怎样的朋友，拥有怎样的“圈子”，包括与谁共度一生。

　　由于突如其来的疫情，今年的高考，是与以往极其不同的一次。这不仅表现在考试时间延迟一个月——对你来说多了一个月的“煎熬”，也多了一个月的从容；也体现在长时间在家复习——北京等地的考生整个高考冲刺季在家中度过，那种与老师、同学在教室里共同迎接人生大考的画面，注定无法在你身上发生。

　　如果高考是一部青春剧，这一季的剧情也许有些乏味，却难以忘怀。对你而言，这无疑是一种不平凡的人生体验。如果把高考视为独立成长的节点，那么“独立”这一道大题，就是今年高考给你设置的特殊考验。

　　为了避免人群聚集，今年各地提倡高考家长不送考。往年最受关注的安徽毛坦厂中学，也没有出现“万人送考”的画面。独立，从一个人前往考场开始。自此以后，是成功是失败，是悲是喜，都要学会独自担当。你要明白，父母的陪伴，终究只是漫漫人生路上的一个短暂区间。

　　长时间在家复习，缺少老师的当面指点，缺少与小伙伴的交流，你可能会有些“自闭”。今年高考更多地考验你独立学习的能力，远程教学时有没有“开小差”，在家做题有没有合理规划时间，这些都会体现在成绩单上。你要明白，独立学习是此生必须掌握的技能，进了大学，不再有老师督促你完成作业，周围同学的生活也千姿百态。经得起诱惑，才玩得转人生。

　　今年高考少了一点仪式感，但这不妨碍你为自己准备一点仪式。这可以是心中默念一句“我行”，也可以是讨个好口彩。积极的心理暗示，能让你在考前树立良好心态。过来人的经验也告诉你，当你进入考场坐到自己的座位上，沉浸在考试氛围中，一切焦虑与担心都会烟消云散。

　　考试对每个人都是公平的，大家在家里“暗自较劲”，也是一种能力维度的平等竞争。这场比赛最后的赛道没有助跑员，还少了点加油助威的喧嚣，你要学会一个人完成。

　　你还需要拥有一颗平常心。如果你来自疫情中高风险地区，将不得不戴着口罩参加考试。你要提前调整状态，不要因此增加心理负担。很多人和你一样关心考场舒适度，在考场里安装空调，就成为不少地方备考工作的“头等大事”。

　　当你回忆起今年夏天的这几个早晨，请不要留下遗憾，对自己负责，对细节负责。

　　在你出门走向考场的时候，检查一下，有没有带齐准考证、身份证、文具，可不要再弄错自己所属的考点了。过去，每年高考都会冒出若干个“马大哈”，让我们一起努力，让这个特殊时期的高考少一点不必要的波折。

　　即便你不幸遭遇“意外”，也不要过于紧张，有很多人随时准备着帮助你。你可以求助你身边的亲人、朋友，或者向民警、考点工作人员求助。哪怕你的身体出现不适，各考点还设置了充足的备用隔离考场，尽最大努力让你完成考试。

　　高考虽是人生的大考，但不是生命的全部。即使一时受挫，你也还有很多扭转命运的机会。在这个多元的社会，实现个人价值有很多方式，高考只是其中很普通的一条路。相信不走寻常路的你，在离开高考这条赛道以后，一定能够重新锚定人生的价值坐标，让理想在新的轨道上继续发光发热。

　　与此同时，上一所好大学，并不意味着你的人生就此尘埃落定。哪怕你是“高考状元”，如果在大学里缺乏独立学习的能力，把时间和精力挥霍到错误的地方，一样会被淘汰。

　　无论如何，这场特殊的高考，注定将成为此生的重要收获。因为疫情，许多学校简化或取消了毕业典礼和成人礼，不妨把这场考试视为自己真正的“成人礼”。亲爱的考生，当你完成这场“成人礼”，等待你的将是更精彩的生活。

　　高考在即，愿你漫长的人生路上，充满惊喜，充满奇迹。

　　王钟的 来源：中国青年报

(责编：郝孟佳、熊旭)
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