原标题：2020高考明日启幕 这份赶考指南请收好！

7日，2020年全国高考将正式拉开大幕，约1071万考生将奔赴考场。今年全国高考天气形势如何？如何做好高考防疫工作？考试过程中发烧了怎么办？有关今年高考，这份指南快收好！

高考期间天气形势怎么样？

7月3日，中国气象局召开新闻发布会，预报了今年高考期间全国的天气形势。

整体来看，预计高考期间(7月7-10日)全国天气气候形势较为复杂，北方需防强对流天气，南方需防高温天气。其中重庆、湖北、河南南部、山东南部等地的部分地区有暴雨、局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。江南、华南、陕西关中、内蒙古西部等地多35℃以上的高温天气。

7月正值盛夏，考场中该如何防暑降温？根据国家卫健委疾病预防控制局6月24日发布的《2020年高考防疫关键措施10条》，普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。

不具备空调设施的考场可使用自然通风、电风扇等设备加强通风，在使用电风扇或冰块降温时，门窗不要完全闭合。

考场防疫怎么安排？

考场防疫方面，根据《2020年高考防疫关键措施10条》，考点入口处设体温监测点，对所有进入考点人员进行体温测量，所有考生、考试工作人员体温低于37.3℃方可进入考点。为了避免室外高温形成的误判，还设置了凉棚和体温异常者的复检室，供待检和复检人员等候时使用。

对考前和考试中监测、检查发现的考生和工作人员身体异常状况，卫生健康部门、疾控机构、医疗机构指导教育部门做好专业评估，教育主管部门依据专业评估建议，综合研判评估是否具备参加考试和组织考试工作的条件。

考试当天发热咳嗽怎么办？

《2020年高考防疫关键措施10条》要求，原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场(每考点不得少于3个)。如果考生在考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状，经研判具备继续完成考试条件的考生，启用备用隔离考场。

原则上需一人一间，备用隔离考场不够时，可采取最前排、最后一排或四角排位的方式多人共用一间(最多不超过4人)。

“考生要从普通的考场移到备用考场去考试。这个时间耽误了，要请省级教育部门按照事先商定把时间补回来，把转移的时间和专家研判的时间都算上，虽然是几分钟甚至十几分钟，对考生也是至关重要的。”国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华6月19日在教育部的新闻发布会上说。

考试中需要戴口罩吗？

考试过程中是否需要戴口罩要视情况而定。

根据6月19日教育部新闻发布会上介绍的高考防疫要求，低风险地区考生进入考场前，在公共场所戴好口罩，进入考场就坐以后可以根据自己需要决定是否佩戴。

而中高风险地区考生则要全程佩戴口罩，此外，在备用隔离考场的考生无论是低风险还是中高风险地区都要戴口罩。

个人防疫：考生需配备防护消毒用品

高考事项千万条，防疫安全第一条。特殊之年的高考，考生该如何做好防疫措施？

根据《2020年高考防疫关键措施10条》，就个人而言，考生要准备好口罩等防护用品。考试前，考生要做好自我健康监测，确保考试时身体状况良好，提前准备好口罩、手套、纸巾、速干手消毒剂等防护物资。

赴考时如乘坐私家车、步行或骑自行车，可不戴口罩；如果乘坐公共交通工具，需要全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，并做好手卫生，同时注意社交距离。

忘带准考证和身份证怎么办？

今年高考适逢工作日，考生出行交通压力较大。

公安部治安管理局副局长张佐良6月19日表示，高考期间，各地执勤民警将为忘带身份证、准考证、遇到交通拥堵等困难的考生提供应急通行便利，帮助考生准时到达考场。

对发生故障和交通事故的送考车辆，执勤民警将迅速出警，快速处理，必要时帮助联系车辆转送考生。

例如，深圳交警出台了十项措施为今年高考保驾护航。出动1000名铁骑，在全市重要道路、进出关及赴各考场的主要道路滚动巡逻；发现事故、坏车等各类警情，第一时间快速处置等。

(责编：郝孟佳、熊旭)