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教育部：加快构建一体贯穿、循序渐进的爱国主义教育体系

2020年07月06日15:37  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月6日电（孙竞）日前，教育部办公厅下发通知，印发《中小学贯彻落实〈新时代爱国主义教育实施纲要〉重点任务工作方案》，进一步加强和改进中小学爱国主义教育工作。

《工作方案》强调，各地教育行政部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一，加快构建一体贯穿、循序渐进的爱国主义教育体系，用好抗疫救灾等重大事件形成的教育资源，不断创新途径和载体，强化政府、学校、家庭、社会协同作用，在中小学扎实开展深入、持久、生动的爱国主义教育。

《工作方案》明确了五项重点任务。一是充分发挥课堂教学主渠道作用，推动爱国主义教育进课堂进头脑。要推进思政课改革创新，有机融入爱国主义故事、战“疫”故事、先进典型事迹以及形势与政策要闻等鲜活素材，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，挖掘各学科育人资源，统筹地方和校本课程，构建爱国主义教育和知识体系教育相统一的育人机制。

二是不断丰富德育活动的形式内容，激发爱国主义真挚情感。要丰富德育活动内涵，组织开展以“我和我的祖国”为主题的爱国主义教育活动，发挥仪式教育作用，注重节庆纪念日教育，发挥团队组织教育功能，激发情感共鸣，强化国家意识和集体观念，增进民族自豪感和文化归属感。

三是积极运用校园文化的浸润功能，营造爱国主义教育浓厚氛围。要优化校园育人环境，挖掘校史校风校训校歌的爱国主义教育功能，加强校风教风学风建设，创建富有特色的班级文化，营造良好文化氛围，加强网络德育工作，生动活泼地开展网上爱国主义教育。

四是注重发挥实践育人功能，促进中小学生爱国行为养成。要发挥劳动综合育人功能，开齐开足劳动教育必修课，有目的、有计划地组织学生参加日常劳动、生产劳动和服务性劳动，丰富综合实践活动，推动中小学综合实践活动课程常态化实施，打造中小学生社会实践大课堂。

五是始终坚持协同共育，形成爱国主义教育良好社会环境。要强化典型引导作用、家校协同作用、部门联动作用，深入挖掘和宣传国家功勋模范人物、先进典型的突出事迹，推动各类先进人物进校园开展思想政治工作，持续开展家庭教育主题宣传活动，搭建社会育人平台，实现爱国主义教育资源的共建共享。

《工作方案》要求，各地教育行政部门和中小学校要加强组织领导、制度建设、队伍培训和考核评价，把爱国主义教育摆上重要日程，纳入学校党建工作责任制，组织开展好纲要的学习宣传和贯彻工作，“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，促进爱国主义教育制度化、具体化，把爱国主义教育成效作为开展相关评估评价、评审评比的政治标准和重要指标，推动任务落地落实。

(责编：孙竞、熊旭)
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