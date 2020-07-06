你冲刺梦想 我接力守护(解码·高考2020)

3日，安徽淮南二中高三学生在上晚自习。

陈 彬摄（人民视觉）

4日，内蒙古呼和浩特爱心司机将车辆摆放成“加油”字样为高考学子鼓劲。

丁根厚摄（影像中国）

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7月来临，2020年高考如约而至。一场突如其来的疫情，让今年的复习备考格外不寻常。在学校、家庭和社会各界的努力下，考生克服种种困难，为梦想冲刺。如何保障考生平安走进考场、顺利答完试卷、有序填报志愿？全国各地一如既往地努力着，展开一场守护高考的接力。

7月7日，全国1071万考生将走上高考考场。今年高考是新冠肺炎疫情防控常态化背景下的一次高考，也是考试招生制度改革进入攻坚期的一次高考。7000余个考点、40万个考场严阵以待。广大高考考生，将在这个特殊的高考季，收获成长。

平安高考

最严格措施，加强考试防疫

“每考场考生人数从30人减至20人。对于考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试……”日前，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍。

“以最严格的措施，加强考试防疫。”教育部相关负责人介绍，各地已提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。各考点均按要求配备充足的防疫物资，设置了隔离考场、隔离设施。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。

考点对所有进入考点人员进行体温测量，37.3℃以下方可进入考点。考点将设置凉棚和体温异常者复检室等，供待检人员做受检准备以及检测不合格人员短时休息调整使用。各考点均将在当地卫生健康部门、疾控机构指导下，对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒，并明确张贴完成标识。考中出现发热、咳嗽考生，将按照既定程序转移至备用隔离考场。

“各考点将有序组织考生离场，做到错时错峰、保持间距、避免拥挤。考务人员按要求有序交接试卷、答卷、草稿纸等考试材料。每天考试结束后，各考点还将对考场做一次预防性消毒。对评卷点或评卷区域严格实行封闭管理，并实行评卷教师健康状况每日零报告制度。”教育部相关负责人介绍。

各地都在以严密的举措，确保健康高考、平安高考。

北京要求，全体考试工作人员在考前进行核酸检测，严格落实考生和考试工作人员健康状况登记、考试全程佩戴口罩、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。

浙江对考生实行考前14天健康监测管理，发现异常立即进行“一对一”跟踪。所有考生必须要“测量体温+健康码”进入考场，对进入考场发生体温异常的考生，按应对处置预案进行安排。

四川省成都市金牛区要求考生在省考试平台统一做好健康登记，在领取准考证时出示14天的体温检测表，流调表、健康码。

“为给考生创造一个清凉环境，我们要求未安装空调的考场全部安装到位。”江西省萍乡市教育局局长李奭萍介绍，萍乡市每个考点配有一位卫生健康部门的工作人员任副主考，还配有四名医生、一名疾控防疫专家、一名电力师、一名高考设备技术人员。

温馨高考

全方位关爱，提供多重保障

“思维缜密手勤快，坚持到底惊喜来！”河南省济源一中高三教室的黑板上，每天都有老师写的“考前一句话”。考卷上除了红笔批改的分数，也有一句暖暖的话语：“你是个有心、有天赋的孩子。”“加油！一如既往地看好你。”

“既要保证身体健康，也不能忽视学生们的心理健康。”采访中，多地高三老师说，这个特殊的高考季，时刻关注考生心理情况，切实加强考前心理辅导，引导考生释放焦虑情绪，是老师们工作的重要内容。

高考前夕，山东省济南市开通“学生心理关爱热线”，专职心理咨询师24小时提供服务。济南市教育局思想政治工作处处长王翔宇说，“我们遴选出18名行业优秀心理咨询师和心理医生，提供专业帮助”。

“老师，高考期间，我能住在老师的寝室吗？”不久前，湖北省武汉市江夏区金口中学高三（1）班教室里，王雯悄悄地问班主任周志宏。王雯家庭情况比较特殊，父亲在外地打工，母亲离不开身患重病的奶奶，家里还有幼小的弟弟妹妹。金口中学向教育主管部门请示后决定，家长无法护考的学生，由学校老师全程陪同。责任教师保管考生证件，引导考生早睡早起，每天晚上还对学生进行心理疏导。

“在人生最关键的时候，有人帮你一把，是幸运、是幸福。”武汉市第二十三中学有学生在日记中写道。爱的陪伴，老师的守护，让高三这一年的师生情格外珍贵。

为确保平安高考、温馨高考，记者从教育部获悉，各地在交通出行、噪音治理、防暑降温、信息安全等方面进一步加大保障力度，在卫生健康部门的指导下，统筹做好考场防暑降温工作，尽量为考生创造一个清凉的考试环境。公安部门已为高考考生办理身份证开辟了绿色通道。同时，针对7月部分地区将进入强降雨、洪涝、台风等多发期，有关地方着重细化了应对自然灾害的专项预案，并组织开展应急演练，确保未雨绸缪、有效处置。

公平高考

全流程检查，严防考试舞弊

日前，辽宁公安机关侦破一起涉高考组织作弊案，扣缴了一批考试作弊器材。安徽、河南公安机关在高职院校分类招生考试和艺术类联考期间主动出击，破获多起通过互联网组织实施的考试作弊案件。

此外，公安机关网安部门还依法查处了一批散布高考谣言的网络自媒体账号，对严重扰乱考试秩序的谣言发布者依法予以严惩。

据介绍，为确保阳光高考、公平高考，各地进一步健全联防联控、齐抓共管的工作机制，加大防范和打击力度，全力保障考试安全。

确保试题试卷安全保密是重中之重，教育部要求各地严格进行全流程检查，在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节实施一岗多控、人技联防，实现试卷运转环节全程无死角视频监控，确保试题试卷安全。同时，严厉打击考试舞弊。

“今年，各地将进一步加强考点入场管理，积极采取多种检测手段，防止高科技作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。同时，严格遴选考务工作人员，严格执行考务规定，及时发现和处置考场舞弊行为。”教育部相关负责人介绍。

“以最严密的程序，保障招生公平。针对群众关心的热点难点问题，完善制度规则，出重拳堵塞漏洞，切实维护高校招生公平公正。”教育部相关负责人介绍：要扎紧制度的笼子，落实高校招生“六不准”“十严禁”“30个不得”等招生工作禁令，确保招生过程严格规范。坚持“阳光招生”，加强高校招生社会监督，建立国家、地方、学校多级招生信息公开制度，认真落实招生信息“十公开”。

“加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起、查处一起、零容忍。认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理；报到入学的取消其学籍，不予新生学籍电子注册；同时配合公安、纪检监察等部门一查到底，依法依纪追究有关人员的责任。”教育部相关负责人介绍。

（杨晓谜参与采写）

(责编：岳弘彬、熊旭)