防控常态化，高考如何战疫？

6月中旬， 陕西咸阳彩虹中学举行2020年高考仿真模拟考试。

为确保高考顺利进行，让考生提早熟悉高考入场流程，减少考场失误。6月28日下午，内蒙古自治区额济纳旗招生办联合旗中学、卫健委、公安、教育局举行高考考生入场演练。

网络出行平台高德打车联合有关方面推出“爱心送考 ”免费服务。图为参与提供服务的工作人员给车贴相关标识。

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7月7日，1071万学子将走进全国7000多个考点的约40万个考场，接受人生的一场空前大考——高等教育入学考试。今年是决定亿万中国青年命运的高考恢复举行以来的第43个年头，像往年一样，这场考试不仅牵动广大考生和考生家人的心，而且随着考试时间临近，成为全社会的广泛关注的热点话题。

与近些年不同的是，受新冠肺炎疫情影响，今年的高考不仅延迟一个月至7月初举行，遭遇高温、洪涝等自然灾害概率增大，而且将在疫情防控常态化下进行，面临其他诸多复杂、不确定性因素，对于考生和考务人员都有不小的困难和挑战。为了保障高考顺利进行，包括教育、卫生健康、公安、交通等多部门和社会各界广泛动员起来，为打赢高考战疫而努力。

健康高考

今年高考是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动，要在短时间内，有序完成大量人员的聚集和疏散。鉴于新冠病毒易于通过呼吸道传播的特点，要切实做好相关防控工作，确保不发生考场聚集性感染，维护广大考生、考务人员的身体健康，难度的确很大。为此，有关部门综合施策，在距离高考开始约20天前发布了相关防疫政策措施。

作为公共卫生职能部门和全社会疫情防控的主要领导和指导部门， 国家卫健委被增补为国家教育统一考试部际联席会议成员单位，并制定下发了做好高考防疫和组考准备工作方面的详细工作方案即《2020高考防疫关键措施10条》（以下简称《防疫10条》）。

《防疫10条》可以说是为高考“量身定制”的新冠疫情防控完全指南，不仅规定了涉考环境卫生消毒、降温、通风等方面，而且回答了考生、考务人员在考场是否佩戴口罩等广为关注的问题，具体内容几乎涵盖了高考涉及到的所有场景：从考前14天开始的人员健康监测，到考生考前日常防护及赴考时选乘交通工具和相应的防护措施；从考前、考中涉考人员身体异常状况评估，到进入考点程序设置及体温异常处理；从备用考场的设置到考试过程中异常状况的处置。

特别值得一提的是《防疫10条》中关于防控备用考场设置的规定。 在数量方面，《防疫10条》要求，原则上每10个普通考场设1个防控备用考场，每考点不得少于3个。在启用方面，《防疫10条》规定，当考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，备用隔离考场就投入使用，并就备用隔离考场设置考生的具体位置和密度作出具体规定。

关于考生家长、亲友和学校、老师等送、迎考生方面，各地从疫情科学防控出发，作出了相应规范性安排。比如，往年一些学校为了激励考生，在送考前，会组织高考誓师大会，今年此类活动被大面积取消或者以在线形式举行。再比如，往年临近考试结束时，考生家长、亲友往往会聚集在各考点门口迎接考生，今年出于疫情防控需要，很多地方不允许此类行为。

高考疫情防控各项措施真正落实到位，离不开考务人员的专业素养和能力，为此，教育部会同国家卫健委联合举办了高考防疫和考务工作培训会，对省—市—县考试机构和考点人员开展了全覆盖培训，并在考前对考点防疫进行了督导检查，确保各项措施落实到位。

平安高考

与往年相比，高考考点有序排队测温等疫情防控措施必然要考生花更多时间，保障考生赴考的交通安全、顺畅，争取足够时间就显得格外重要。为此，各地公安机关在往年经验和做法基础上，进一步加大服务力度，升级了护考便捷交通绿色通道和交通救援绿色通道，为那些忘带身份证、准考证、遇到交通拥堵等困难的考生或者遭遇故障和交通事故的送考车辆提供应急保障服务，赢得宝贵时间。

确保治安安全，为考生提供良好的考试氛围，是平安高考的重要维度之一。为此，全国公安系统在考前对考点和考场周边的可能隐藏安全隐患的场所进行了全面安全检查和清理整治，并在考点和考场一定范围内设置了安全控制区，加强了安全防范措施和治安巡逻。

临近高考，四川、贵州、湖南和湖北等的部分地区遭受洪涝灾害，局部地区灾情严重，人们对当地的高考能否顺利举行不免心存疑虑。其实，大可不必，经过多年磨砺，有关部门早已积累了丰富的应对经验。根据今年高考推迟至7月初举行，全国进入洪涝、台风等多发期这一新变化，有关部门着重细化了《水灾预案》《地震预案》等应对自然灾害的专项预案，可以做到随机应变，有序从容。

平稳高考

在克服疫情和自然灾害带来的困难，保障高考平安进行的同时，高考改革也在按既定计划稳步推进。根据国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，今年将推进多项重要高考改革举措，是名副其实的高考改革再深化、再攻坚的关键之年。北京、天津、山东、海南等第二批试点省份正式启动新高考，推动考试科目设置和招生录取机制改革，有关方面有条不紊做好各项准备工作，确保改革试点平稳落地。

值得一提的是，今年初，旨在选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生的“强基计划”推出并付诸实施，各试点高校克服新冠肺炎疫情带来的影响，大力推进相关工作。接下来，“强基计划”将根据相关考生的高考成绩，规范有序地做好校考、录取等工作。

此外，高考改革继续坚持价值导向，进一步扩大重点高校面向农村和贫困地区招生规模；进一步统筹资源，完成好高职扩招任务，让高等教育资源惠及更多考生。

诚信高考

诚信高考一直是社会倡导的价值观，也是高考考务致力于实现的目标。临近高考，各地学校集中对考生开展诚信教育，把诚信参考作为高中阶段最后一课。比如，浙江德清求是高中三年级在6月举行了以“诚以待考 信以处世”为主题的黑板报设计活动，深入宣传诚信高考风尚。北京市向广大考生广泛宣传相关的法律法规，通过与考生签订诚信考试承诺书，建立考生的诚信考试电子档案等，教育和引导考生自觉抵制违法违规的行为。

诚信高考靠高度自觉也靠严格执行考风考纪，特别是借助高科技手段反制近年来出现的高科技作弊行为。据了解，今年高考期间，各考点将采用更完备的技术手段，做好考生身份识别、考试过程视频监控，并运用无线电作弊防控、网上巡查等，全程护航无死角。

在今年新冠肺炎疫情防控背景下，诚信高考除了严肃考风考纪、杜绝作弊舞弊之外，多了一层含义，那就是考生要如实报告和呈现真实的身体健康状况，诚实接受进入考场前的体温测试，不能采用提前服用退烧药等手段“规避”体温检测。实际上，有关方面已经为出现体温异常等意外情况的考生专门设置了防控备用考场，考生完全没有必要为此类问题担心。

温馨高考

新冠肺炎疫情迫使很多学校改为线上教学，高三毕业班学生的复习迎考因此或大或小地受到影响。同时，新冠肺炎病毒易于通过呼吸道感染的特点，给防控造成一定程度困难，使得一些高考考生担心被感染，影响复习迎考和参加考试，产生焦虑情绪。

针对上述情况，各地教育部门、招生考试机构联合当地的卫健、疾控、共青团等单位和部门，一方面加大宣传力度，提高考生的公共卫生知识水平、健康意识和自我防护的能力。另一方面通过开通高考的减压热线、微信公众平台，为考生提供咨询和服务，帮助考生缓解焦虑情绪，更好备战高考。比如，共青团上海松江区委员会开通“青松心理”驿站，向社会公布多位国家级专业心理咨询师电话号码，为高考考生提供心理咨询，缓解紧张情绪。再比如，6月初以来，全国很多地方把“12355青少年服务台”作为服务当地高考考生的平台，邀请心理专家参与在线咨询答疑。

虽然正值盛夏酷暑，但是今年将有更多高考考生可以在清爽的空调环境中答题。比如，福建三明市要求在6月30日前，全市高考考场空调设备全部安装到位。再比如，海南、安徽、广东、上海等地表态，今年将实现本域内高考考场全部安装空调。在防控新冠疫情背景下，空调安装还必须科学、规范。对此，国家卫生健康委疾病预防控制局有关人士在6月19日的新闻发布会上提出要求，普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。

针对疫情防控常态化下部分高考考生遭遇的交通难题，一些网络出行平台行动起来，积极履行社会责任。比如，6月30日，高德打车联合中国交通企业管理协会雷锋车队公益服务联盟工作委员会等共同启动了出租车“爱心送考 科技护航”公益活动，当日起，在北京、重庆、武汉、徐州等城市上线免费的“考生专车”，帮助交通不便的考生顺利赴考，严格遵循交通工具新冠肺炎病毒防控各项要求，为其提供“量身定制”服务。

(责编：岳弘彬、熊旭)