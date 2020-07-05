北京出台政策促高校毕业生就业

本报北京7月4日电 （记者朱竞若、贺勇）7月3日，北京新增报告本地确诊病例1例，连续6天新增病例为个位数，首都疫情防控形势持续趋稳向好。在疫情防控关键时期，北京市出台“京8条”专项政策，通过鼓励中小微企业吸纳就业、提高机关事业单位和国有企业招聘比例、开发基层岗位、推动创新创业、提升就业能力等各项措施的无缝衔接，打出了促进高校毕业生就业的“组合拳”。

事业单位招聘，八成岗位面向毕业生。受疫情影响，线下招聘减少，企业岗位减少，学生找工作沟通渠道减少，应届毕业生就业难度加大。为此，北京市将扩大事业单位招聘规模，八成岗位面向应届生；乡村教师特岗计划、乡村振兴协理员专项招聘面向应届生；社区工作岗位、区属医疗卫生岗位开发适宜岗位；扩大大学生升学入伍规模；各高校、科研院所国家科研项目相关岗位也将优先面向应届生。

真金白银补贴，降低企业成本。北京市人力资源和社会保障局局长徐熙介绍，北京加大补贴支持力度，一是对招用本市年度内高校毕业生的企业按每人每月1162元的最低社保补贴标准给予补贴，二是对今年招用本市高校毕业生的中小微企业给予6个月的以工代训补贴，每人每月1760元。

困难家庭学生，优先得到保障。针对“零就业家庭、城乡低保家庭、优抚对象家庭、低收入农户家庭、残疾毕业生、特困人员中的毕业生”这六类困难家庭毕业生群体，目前锁定1637人，通过前期帮扶已有951人实现就业。对未就业的686名困难家庭毕业生，北京市将采取多种措施确保就业。此外，今年北京还将开展湖北籍毕业生专项招聘，并为北京地区湖北籍毕业生发放标准为每人1000元的求职创业补贴。

支持灵活就业，解除后顾之忧。“京8条”最大亮点是支持灵活就业。预计从今年9月起，凡北京高校应届毕业生初次就业是灵活就业的，都可通过“北京人社”官方微信公众号申请灵活就业社保补贴，年度补贴额度11160元，最长不超过3年。“政府明确提出为毕业生灵活就业提供社保补贴，为大家提供养老和医疗保障，就是要解除后顾之忧，让大家放心地灵活就业，大胆地创业发展，实现个人理想和价值。”徐熙表示。

目前，北京市人力社保、教育、国资等部门已联合开展了3000余场毕业生线上招聘活动，推送各类就业信息9.8万次，5万余名毕业生通过网上招聘落实了就业单位。

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 02 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)