“全程导师解决了我的难题”（在一线）

“如果不是‘全程导师’，我可能到毕业还不清楚自己到底想做什么。”北京科技大学采矿工程专业大三学生张家祥很有感触。

北京科技大学积极发挥本科生全程导师的育人作用，努力做到线上育人不断线、关爱学生显真情。“我的导师赵怡晴副教授知识和经验很丰富，我的成长发展得到老师更多关注，困惑和难题也都能及时解决，在大学里有了更强的归属感。”张家祥说，除了学业指导与生涯规划，他还在导师帮助下，参与了不少科技创新项目。“去年，我们几个学生想试试大学生创新创业项目，但心里没底。导师支持我们，后来项目成功申请下来，我们都很有成就感。”张家祥说。

与张家祥一样，北京科技大学的每一名本科生都有自己的“全程导师”。据了解，目前学校除中级以下职称及入校不满一年的教师外，1300余名专任教师均被学校聘为本科生“全程导师”，其中，长江学者、国家杰青、青年长江学者等担任导师比例为100%。

“全程指导、全面覆盖，是这项制度的关键词。”北京科技大学校长杨仁树介绍，全程指导，即本科生全程导师制贯穿大学本科一年级到四年级；全面覆盖，即本科生全程导师制在全校范围内全面推开，覆盖全部院系、所有专业、全体学生。

如何培养一流本科人才，更好地促进教书与育人相融合、教学与科研相融合、本科教育与研究生教育相融合？本科生全程导师制是一次有益探索和实践。“这项制度充分发挥了导师在立德树人、学业指导、学术指导、规划指导等方面的作用，引导学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国。”杨仁树表示。

“年轻人有自己的特长和想法，和他们在一起，可以互相学习。”东凌经济管理学院金融工程系主任王未卿会根据学生的兴趣爱好、能力特点，挖掘他们的潜力，指导他们选择最适合而不是最热门的专业。为了学生长远发展，她还鼓励学生跨学院、跨学科选专业。“老师要不断学习，更好地了解学生，才能作好表率，做到既教书又育人。”王未卿说。

据了解，截至2019年底，学校已聘任由葛昌纯、蔡美峰、谢建新和张跃4位院士领衔的本科生导师队伍，覆盖2017、2018和2019级共10638名在校本科生。

本科生全程导师制效果如何？北京科技大学对此进行了相关调查，结果显示：在学业上，13个本科招生学院中，有8个学院大一必修课的及格率提升；在竞赛方面，2019年竞赛获奖比2018年增加13.65%，获得国家级以上奖项的学生较2018年增加23.06%。教师指导本科生参加各类竞赛积极性明显增强，近70%的学生认为导师在专业引领、帮助适应大学生活、培养学习兴趣方法、提高思想品德等方面帮助很大。

“不少学生进入大学后，离开了家长的约束，不知道如何规划学习生活。安排适宜的教师指导学生学习，制订个性化培养方案和学业生涯规划，对于学生成长很有必要。”有专家指出，高校应进一步改革优化评价体系，把给本科生上课、担任本科生导师作为教师的重要工作职责，以扭转“重学术研究，轻教育教学”的现象。

（邢华超参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 05 版）

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