全力以赴迎大考（凭栏处）

再过两天，1071万考生将走上高考考场。这是对莘莘学子的一次大考，是疫情防控常态化下对防疫工作的一次大考，也是考试招生制度改革进入深化攻坚期，对教育改革发展的一次大考。

为此，教育部提出了健康高考、公平高考、平稳高考、温馨高考、诚信高考等工作要求。非常时期，非常举措，全力以赴保障高考平稳举行，是一项重大而艰巨的任务。

生命至上，安全第一。赴考的考生、监考的老师、送考的家长……在人群容易大规模聚集的情况下，如何最大限度保障相关人员的安全？在疫情中高风险地区，如何守土有责，一手抓好高考正常工作，一手抓好疫情防控？处于隔离状态的考生怎么赴考？考场上发现发热考生怎么办？出现突发状况如何保持考试平稳有序？这就需要建立健全健康防护、考点防控、应急处置等各项措施，把一切可能出现的问题想在前面、做在前头，宁可备而不用，不可用而不备。目前，各地都在积极“备考”，如北京市规定“每考场考生人数从30人减至20人”“考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试”。只有做好预案、充分演练，才能做到从容不迫。

高考关系万千学子的前途命运，关系千家万户的切身利益。高考公平是教育公平最重要的一环，更是社会公平的重要体现。今年的情况十分特殊，一边是疫情之下，考生的复习备考受到不同程度的影响；一边是考试招生制度改革深入推进，4个省份迎来高考综合改革的“首考落地”。令人欣慰的是，教育部考试中心负责人表示，今年高考命题“稳”字当头，将保持试卷结构、题型题量，以及考试难度的相对稳定。同时，今年将继续严厉打击考试作弊，所有考生签订诚信考试承诺书，旨在考出公平。

为了“备考”，各地制定了“最高标准”，提出了“最严要求”，在强化“力度”的同时，也注入了以人为本的“温度”。比如，在考点入口体温检测点设置“复检室”，缓解考生因体温异常引起的情绪波动；在需要转移到备用考场时，把考生耽误的时间补上；各考点采取降温和通风措施，让考生尽可能有一个舒适的考试环境。被堵在路上怎么办？忘带准考证怎么办？身份证丢了怎么办？都有温暖的举措“护考”。考虑到今年的实际情况和特殊困难，也许还需更多一些人性化举措，尽最大努力，确保“温馨高考”。

这届考生不容易，紧锣密鼓的高三总复习，他们不得不从教室里挪到互联网上，一边适应新的学习备考方式，一边克服设备和网络信号等难题。更有一些考生，有的父母奔赴抗疫一线，有的因疫情家中遭遇变故，甚至个别考生自己生病隔离，却仍然不忘孜孜不倦地学习……“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。”这届特殊的考生，将用拼搏在人生道路上写下浓墨重彩的一笔。

这是一次难度极高的大考。对于各地党委、政府和教育部门来说，可以在这场“大考”中查漏补缺、提升治理能力；对于因疫情“转型”的学校来说，可以在这次“大考”中检验成果、总结经验……以梦为马，不负韶华。2020年的高考，其意义特殊，对全体考生、老师、家长和整个社会来说，必将从中见证成长，守护希望。

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 05 版）

(责编：白宇、岳弘彬)