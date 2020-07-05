毕业了，我要当老师（深聚焦）

湖南省资兴市白廊镇龙溪学校，曾为公费师范生的教师骆燕在教孩子们唱歌。

朱孝荣摄（人民视觉）

云南省绿春县平河乡大头小学，孩子们在支教老师的课堂上快乐地学习。

万 难摄（人民视觉）

重庆市城口县蓼子乡莲花小学，支教老师和幼儿班的孩子谈心。

新华社记者 刘 潺摄

江西省南昌市湾里区罗亭镇曹家村，上坂小学校长涂悠悠送孩子们回家。

新华社记者 彭昭之摄

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教育部和全国各地搭平台、拓渠道，鼓励广大高校毕业生积极从教，计划招收40多万毕业生补充到中小学和幼儿园教师队伍中。

2020届的高校毕业生中，有这样一些同学：

董路通，东北师范大学2020届数学与统计学院数学与应用数学专业公费师范生。作为京籍学生，本可回京就业的他，毅然选择到位于大别山革命老区的麻城市第一中学担任教师。在他看来，“接受国家多年培养，不仅为了改变自身命运，更要帮助更多人成就自我、实现价值。”

刘斯琪，华东师范大学2020届孟宪承书院数学与应用数学专业毕业生。出生于教师世家的她，从小就在心中种下从教、爱教的种子。临近毕业，她选择回到家乡宁夏，成为一名中学数学教师，为家乡的教育事业贡献青春之力。

复旦大学2020届中国现当代文学专业硕士毕业生陶可欣，毕业后将成为上海市位育中学的教师，从小就心怀“教师梦”的她，在这个就业季，少了几分选择的彷徨，多了些坚定和从容。

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教育部和全国各地搭平台、拓渠道，鼓励广大高校毕业生积极从教，计划招收40多万毕业生补充到中小学和幼儿园教师队伍中。而心存敬畏、追逐梦想，走出校园、站上讲台，也成为2020年毕业季诸多优秀高校毕业生的职业选择。

“站上讲台、站稳讲台、站好讲台”

“签约那一刻，百感交集。这个毕业季，奔波着，等待着，蓄力着，最终与自己的梦想拥抱，一下子觉得所有的努力都是值得的。”陕西师范大学生命科学学院生物科学专业2020届本科生许婉晔毕业后，将成为郑州市中原区锦江中学的一名教师。回想这几年的奋斗与坚持，她很感慨：“人生的选择有很多种，要找到自己真正热爱的，朝目标坚定地走下去。”

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。到基层去，到一线去，到教师队伍当中去，已成为许多优秀高校毕业生的共识。

在上海师范大学求学7年的宋一帆，即将入职上海市进才中学北校。当初，成绩优异的她曾面临好几个选择，最终让她下定决心的，是几年前参加特级校长主题沙龙时的一个场景。当时，她向进才中学北校校长金卫东提问：“新教师该如何做好职业规划？”金校长给出的答案是：“站上讲台、站稳讲台、站好讲台。”就是这句话，坚定了宋一帆“站上讲台”的决心，在基础教育一线仰望星空、脚踏实地。

采访中，记者得知，还有不少毕业后本可留在大城市工作的毕业生，最终选择去乡村学校就职。在这些同学看来，“乡村是一片大有可为的天地，要俯下身，在广袤的祖国大地淬炼青春。”

“我们应当鼓励今年的高校毕业生特别是师范生到教育一线工作，为中华民族培养人才，为教育强国做出贡献。”北京师范大学教育基本理论研究院郑新蓉教授谈道。

记者采访了解到，全国各省份发布的基础教育教师招聘岗位数量较往年都有所增加。目前，全国中小学幼儿园教师招聘设岗数量已近49万，总报名人数超过200万。

“先上岗、再考证”

不久前，湖北大学体育学院2020届毕业生王静等来了好消息：通过线上笔试面试，她与湖北省仙桃市荣怀学校签订了就业协议，实现了做老师的梦想。同王静一样，今年45万名湖北高校毕业生中，有2.5万名已经或即将进入湖北省中小学幼儿园教师队伍，为教育注入新鲜血液。

在这个特殊的毕业季，应对疫情给就业工作带来的困难和挑战，在“稳就业”和“保就业”的基础上，全国各地纷纷加大力度，鼓励和引导毕业生到基层从教。

提供机会、挖潜需求。今年，各地把中小学幼儿园教师招聘作为广聚青年英才、提高教师队伍质量的契机，扩大教师招聘规模，吸引更多优秀青年学子加入教师队伍。江苏省将招聘中小学幼儿园教师3.98万人，比去年同期增长1万人，云南省将招聘中小学幼儿园教师3.29万人，比去年同期增长2万人。

用活编制、重点倾斜。湖北省今年增加5%的计划用于基层事业单位公开招聘，编制计划重点向教育部门倾斜；允许各地用足用活中小学教师编制，将今明两年减员纳入招聘计划。迄今，已核定全省义务教育段学校教师招聘计划1.1万余名，比去年增长5%。

调整门槛、拓宽渠道。为解决艰苦边远地区县乡中小学幼儿园招人难、留人难问题，江西省适当放宽年龄、学历、专业、户籍限制等招聘条件，努力拓宽高校毕业生就业渠道。云南省为专项招聘“量身定制”了报考艰苦边远地区岗位的符合条件人员可直接进入面试考察等优惠政策。

根据教育部等多部门日前出台的政策要求，各地还及时调整教师招聘相关政策，实施教师资格“先上岗、再考证”阶段性措施，在今年12月31日前，没有教师资格证书的高校毕业生可以先上岗任教，在1年试用期内考取教师资格。

“抓住特殊时期大学毕业生数量充裕的时间窗口，及时调整招聘政策，补充师资力量。”西南大学原常务副校长宋乃庆认为，“各项利好措施的出台，对于促进基础教育发展、推动新时代教师队伍建设是难得的机遇。”

“一支了不起的力量”

6月18日，赵晓平回到阔别150多天的母校，作为华中师范大学外国语学院2020届本科毕业生代表，他受邀参加毕业典礼。当天，办完离校手续，赵晓平挥别母校，踏上新的行程。

“学校的事多，班上小艳青这几天生病了，心里实在放不下。”去年10月，赵晓平签约甘肃省兰州新区舟曲中学，今年4月就已到学校实习。“踏上讲台的那一刻，就放不下了。放不下讲台、放不下学校、放不下孩子们。”赵晓平说，“以前也常和师弟师妹们讨论，何为人生的价值、青春的价值，但都没想好答案。直到走上讲台那一刻，面对教室里一双双眼睛、一张张小脸，纯真的、炙热的，我才明白，这就是人生的价值，用智慧与力量，投入地做自己热爱的事，于他人、社会、国家有益的事。”

“我们国家现有各级各类专任教师1732万人，这个庞大的职业群体支撑起世界上最大规模的教育体系，是‘一支了不起的力量’。吸引更多优秀人才到这支力量中来，是当前我国教师队伍建设面临的重要课题。希望在危机中育新机、于变局中开新局，迎来一个优秀人才争相从教的良好局面。”教育部教师工作司司长任友群介绍。

“毕业了，你将如何选择？选择这个职业，你的人生会关联到很多孩子的人生。无论在寂静的山村，还是在繁华的都市，你阳光的笑容会温暖他们的心房，你梦想的火种会点亮他们的希望……”这是教育部日前发布的教师招聘宣传片《希望是你》的部分文字，打动了许多人，也影响和鼓励了许多人。

许多基层教师说：“让教师成为最受社会尊重的职业，把优秀的高校毕业生吸引到教师队伍中来，留得住、教得好，民族会更有希望，国家会更有力量。”

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 05 版）

(责编：白宇、岳弘彬)