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北京物资学院2020届“云毕业典礼”举行

2020年07月04日19:32  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月4日电 （记者 郝孟佳）2日，北京物资学院2020届毕业典礼举行，这是学校历史上首场“云毕业典礼”。北京物资学院校长刘军说：“当年高考录取时那一张‘助力同学们成长成才的邀约’将大家带到了物资学院。四年里无论你是在课堂学习、还是社会实践，亦或是相约比翼齐飞，都是那一张邀约的‘履约’过程，也将注定你的一生与学校紧紧连在一起，物资学院将永远是大家的精神家园。”

北京物资学院2020届毕业典礼 学校供图

本届毕业典礼主题为“特别的约定”。通过云直播，学校、师生与全体毕业生达成了一项未来的“约定”——邀请2020届毕业生2021年返校参加“20依然爱你”特别毕业季活动并参加特别学位授予仪式，弥补2020届毕业生对“不完整”校园经历的遗憾，满足毕业生见证大学最有意义时刻的愿望。刘军说：“今天的典礼没有人身着学位服，我们都在等待那个专属的时刻，欢迎大家在将来回校参加任何一届毕业典礼，学校会留下专门席位。”

2020年，北京物资学院共有1637名本、硕学生修完教育教学计划规定的内容，德、智、体、美、劳达到毕业要求，被准予毕业。有74名毕业生被授予“北京市普通高校优秀毕业生”荣誉称号，68名学生被学校授予“北京物资学院优秀毕业生”荣誉称号。

典礼上，硕士研究生崔璐、本科生姚忠彧分别代表全体毕业生在线发言。他们深情回顾了在学校缤纷多彩的生活，表达了对母校培养、老师关怀、亲友支持和同学陪伴的感谢。

教师代表、法学院副院长吴长军带着祝福与希望与同学们话别，重温分享母校校训：厚德、博学、笃行、日新。希望同学们不忘初心，牢记使命，面对未来的工作生活，在厚德中博采众长，在笃行中勇于创新。

优秀校友代表白光利分享了自己工作后的感悟、收获与体会，并寄语全体毕业生要学会感谢、学会感恩、学会感动；要拥有自信、懂得自尊和学会自救；用努力、汗水去改变你们所认为的不完美，赢得未来精彩人生。

据悉，本次毕业典礼共吸引了20多万人次师生、毕业生与家长、校友和社会友人观礼。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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