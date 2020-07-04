亿万学生 千万教师 一张答卷

今年1月以来，新冠肺炎疫情打乱了所有人的生活。但一场史无前例、世无前例的在线教育实验也由此启动，一份气势恢宏的考卷铺在全国基础教育战线面前，1.8亿中小学生与千万教师参与“作答”。

从教师束手无措到渐入佳境，从学生焦虑不安到安心自律……几个月来，这场声势浩大的在线教育行动给我们留下了一串深刻印迹，而这也将指引教育人更加坚定地走好疫情防控常态化后的教育教学改革之路。

全国动员，为在线教育夯基

“坚持把做好疫情防控放在首位”是全国上下打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的重中之重。为确保师生生命安全和身体健康，教育部在1月陆续出台了春季学期延期开学、各培训机构取消各类线下课程等通知。

与此同时，如何解决长时间居家学习问题，成为社会关注的焦点。

2月7日，教育部党组书记、部长、部应对疫情工作领导小组组长陈宝生在全国教育系统应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作视频会议上强调，“防止疫情向学校扩散、守护师生安康、维护校园稳定，是教育系统的一项重大政治任务，是当前最重要的工作”，要“统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，开通国家中小学网络云平台，供中小学生开展网上学习。教学过程中要注意青少年身心健康，把握好教学内容的适量和教学时长的适当”。

随后，教育部接连出台多项举措：2月11日，发布答记者问，对如何做好“停课不停学”的有关问题进行了正面回应与引导；2月12日，教育部办公厅与工信部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，明确提出“四个坚持”；3月6日，教育部办公厅印发《关于深入做好中小学“停课不停学”工作的通知》，进一步加强线上学习指导，特别强调各地要积极帮助困难家庭学生解决线上学习条件问题。

这套“组合拳”，及时有力，不仅打破了危机下社会对在线教育的担忧顾虑，也打出了“停课不停学”工作的底气和信心。

这场史无前例的大规模在线教育实验，要如何操作？

多年来，基础教育信息化建设的成果提供了重要基础。2019年，全国98.4%的中小学（含教学点）实现网络接入，“一师一优课、一课一名师”活动参加教师超过1000万人次。在此基础上，教育部协同工信部和国家广播电视总局，于多数省份原计划正常开学日，即2月17日，正式开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂。“建设网络平台和空中课堂具有重大历史和现实意义，务必确保质量和科学两个底线，务必确保网络运行平稳通畅。”教育部副部长郑富芝与工信部副部长陈肇雄到联合指挥部调研时共同强调。此外，教育部与工信部建立部际协调机制，协调国内最有实力的7家运维服务企业，保障网络云平台平稳顺畅运行。教育部协调国家广电总局确保卫星节目覆盖1.4亿有线电视不能通达的边远家庭。

截至5月11日，国家中小学网络云平台浏览次数达20.73亿，访问人次达17.11亿。“国家队出手，就是不一样”“点播视频丝滑不卡顿”……家长和学生对国家中小学网络云平台给出了良好的评价。中国教育电视台空中课堂收视率屡创新高。

放眼全国，各地纷纷投入这场在线教育“大考”中。27个省份开通了省级网络学习平台，并指导确有条件的部分市县和学校用好本地本校资源。北京开通了12个电视频道,分别对应一个年级，播出优质课程资源，并提供网上点播回放服务。天津利用大数据技术，打造个性化学习服务系统……

从政策保障到技术支持，“停课不停学”工作有条不紊地推进着。在如此短的时间内，动员大量人力、物力、财力、智力进行通力合作，制度的优越性得到了充分显现。

统筹施策，为“云端”学习护航

有了“云端”的课堂，更要上好在家的课。疫情期间教什么？如何利用好战“疫”的“大教材”？

“我们‘空中课堂’包含每天上下午各15分钟的防疫知识讲授及心理健康讲座、抗击疫情励志音乐视频赏析、家庭健身指导及防疫艺术作品创作等。受到学生和家长的欢迎。”山东省济南新航实验学校校长林宝磊说。

课程资源丰富优质，是开展好在线教育的关键。“停课不停学”工作开展以来，全国教育者共同编写着突发疫情下的网课“教材”。

湖北武汉推出“亲子运动课堂”，为学生家长提供强身健体、疏解消极情绪的途径，辐射周边多个城市；广东佛山市南海区教育局策划的“战病毒之‘役’，抵思想之‘疫’”网络大班会上线8小时，点播超160万人次；湖南长沙麓山国际实验小学的“空中课堂”每周星期一举行在线升旗仪式，每天上午组织在线眼保健操和课间操，每天下午安排体育锻炼一小时指导以及家务劳动实践活动，全国共1700万人次收看……

与此同时，“国家队”持续发力。打开国家中小学网络云平台，防疫教育、品德教育、课程学习、生命与安全教育、心理健康教育、家庭教育、经典阅读、研学教育、影视教育、电子教材等10个板块映入眼帘，点击便可进入知识的海洋。清华大学附属小学、北京市第八十中学、北京一零一中学等一大批优质学校、优秀教师夜以继日，改教案、选素材、拍微课，克服困难，为全国中小学生献上一节节精品课程。教育部还安排人民教育出版社向社会免费开放“人教点读”数字教学资源库，为湖北省中小学师生免费提供数字教材等数字资源和应用服务，中央电教馆向湖北省远程传输6808堂国家级“优课”。

浏览“防疫教育”后，湖南省珠山镇中心小学的邓璐洁同学感慨地说：“我很喜欢国家中小学网络云平台的课程，不仅有学科课程，还有丰富多彩的专题教育，特别是防疫教育，让我们体验了祖国的伟大、民族的团结。我为生活在这样的国家感到安全，感到自豪。”

截至3月12日，国家中小学网络云平台共上线各类学习资源2115个，其中，学科课程资源1526节、专题教育资源589项。

不仅如此，中国教育电视台空中课堂涵盖思想品德、法治教育、艺术赏析、人文历史、国学经典和课程学习等6个类别；中宣部、中央电视台和中国教育学会、中国科普作家协会、中国儿童中心等方面参与提供优质资源；教育部协调京沪川浙等地教育部门，将本地网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放……优质丰富的学习资源通过网络、电视“流”向全国1.8亿中小学生。

在“云端”学习，如何保证质量同样是教育者面前的一道难题。各地积极探索答案。

在教学时长上，多数省份规定每次线上教学时间原则上在20分钟左右；在教学方式上，上海特别设计了“双师教学”模式，采用视频统一授课和在线互动指导相结合的方式，服务中小学41个学科段；在教学质量把关上，江西研制了全省线上课程质量标准，建立了学校团队集体备课、市县教研部门精心指导、省教研部门审核的三级质量保证体系。

“在线教育与学校课堂教学有很大不同，实施好在线教育需要流畅的通信平台、优质的数字资源、便利的学习工具、适宜的教学时长、灵活的教学组织等，要防止照搬套用正常课堂教学的方式，还要努力克服隔空教学师生缺乏互动的先天不足。”北京师范大学黄荣怀教授表示。

至此，面向全国亿万学生的在线教育实践，检验了近几十年来有关在线教学突破传统学校模式的许多理论，并为疫情中广大学生、家长提供了可靠的帮助。这份中国特色的在线教育答卷，为世界瞩目。

化危为机，为改革再增动力

“如果我是一颗药，我会被病人吃掉，进入他们身体里，把病毒给打跑。到了春天，大家又可以取下口罩，在阳光下开心地奔跑。”这首诗，是重庆谢家湾小学一年级学生曾铄涵的课后感想。

“停课不停学”期间，该校400多名教师改变传统教学方式，结合疫情防控和学科特点共同研发专题课程，引导学生在主动探究、深度学习中关注个体与他人、社会与世界、人类与自然，取得了较好的教育效果。

疫情之下，一根根网线、一块块屏幕，联络起的不只是师生，还有城乡。例如，浙江宁波镇海中学向云贵高原深处的254所中学“云端”送教；安徽合肥一中向全省近千万中小学生免费开放学校智慧学院80%以上的精品线上课程资源；重庆巴蜀小学依托教育部“泛在课堂实践研究共同体”项目研究成果，向全社会免费开放巴蜀公开课……

“这次大规模在线教育实验对运用信息化手段推进教育教学方式改革具有革命性意义。”在教育部基础教育司司长吕玉刚看来，实施在线教育既是应对危机的非常之举，也是推进教育公平的战略选择。这次线上教育为保障疫情期间“停课不停学”发挥了重要作用，促进了优质教育资源的共享共用，特别是为薄弱学校、艰苦边远农村地区输送了优质资源，是推进教育公平的重要途径。

那么，后疫情阶段，在线教育又该何去何从？

3月17日，教育部办公厅印发《关于做好2020年春季学期中小学教育教学工作的通知》，明确要求做好教育教学衔接、持续发挥线上教学作用。我们看到，许多学校复课后形成线上线下教学合力，发挥出强大的育人功效。

深圳福田区益强小学组织教师将微课资源共享到“云”平台，打破教师教学资源限制；兰州新区第二初级中学鼓励教师继续为学生提供高质量的练习题等优质网络资源，提高课堂效率；西安铁一中组织教师深入研讨线上、线下教学异同，优化整合两种教学模式，从而更好地开展差异化教学……

尽管现阶段大规模在线教育还面临着一些挑战，网络运行保障能力不足、优质数字教育资源和教师信息技术应用能力有待提高，线上教育师生互动和情感交流不足等问题还有待研究破解，但毫无疑问的是，面向中国教育现代化2035，在线教育是我们必须拥抱的选择，“技术+教育”正为实现“公平而有质量的教育”增添新的动力。

“我们应从长远出发，作为战略工程，加快建立一套完整、系统的在线教育公共服务体系。”吕玉刚如是说。

疫情是危难亦是机遇。举国参与的“停课不停学”在线教育实验取得了积极成效，也促使我们在这场技术革命与教育变革的潮流中，勇立浪尖，乘风破浪。（林焕新）

来源：中国教育报

(责编：孙竞、何淼)