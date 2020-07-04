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2020年大学毕业季“最后一课”

西安工业大学党委书记刘卫国寄语毕业生：坚定信念，成为追梦前行的“真心英雄”

2020年07月04日12:38  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月4日电 五湖四海而来，天南地北而去。又到一年毕业季，又一批学子即将挥别母校。一场突如其来的疫情，让这个毕业季变得与众不同。“云合影”“云晚会”“云毕业”“云拨穗”成为新的告别方式。高校书记、校长深情寄语学子，谆谆话语，切切期盼，以师者之心点亮明灯。

西安工业大学党委书记刘卫国（学校供图）

接受人民网采访时，西安工业大学党委书记刘卫国寄语毕业生：用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。你们即将告别生活了四年的母校，开启新的人生征程。四年岁月，有甜蜜有温馨，有收获有付出，值得用一辈子来回忆。广阔天地大有作为，祝福你们。

刘卫国谈到，幸福都是奋斗出来的，新时代是奋斗者的时代。行进在追梦中国征程中，你们的奋斗是时代强音不可缺少的音符。有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。未来的日子里，希望你们能够坚定“不经历风雨，怎么见彩虹”的信念，成为追梦前行的“真心英雄”。

“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”刘卫国表示，希望同学们走入新的人生阶段后，一步一个脚印、一步一个台阶，不驰于空想、不骛于虚声，你们辛勤的汗水、默默的耕耘，必将激荡出无往不至、无坚不摧的磅礴力量。再次祝福你们！（李依环 杨飞）

(责编：李依环、孙竞)
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