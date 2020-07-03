华北电力大学校长杨勇平：让真善美的力量充盈人生之旅

人民网北京7月3日电 今天，华北电力大学2020届毕业生毕业典礼以线上直播形式举行。9432名2020届毕业生与师长、亲友相聚“云端”，共同参加华电历史上首次“云毕业典礼”，共同见证2020届毕业生迈入人生新征程。

华北电力大学校长杨勇平作了题为《让真善美的力量充盈人生之旅》的发言。他提到，疫情大考中展现出来的艰难困苦、玉汝于成的中华文化，一方有难、八方支援的民族精神，以人为本、生命至上的家国理念，上下同欲、和衷共济的精神价值，让我们更加坚信，真善美永远是人类亘古常新的精神坐标，在任何时代都拥有更加直抵人心的磅礴伟力。

杨勇平寄语2020届毕业生，从求真、向善、尚美三个方面对同学们提出希望，希望大家放眼未来，始终坚守求真的品格，永远保持向善的本色，不断涵养尚美的情怀，让真善美的力量充盈人生之旅，助力扬帆起航，顺利驶达理想的光辉彼岸。

华北电力大学校长杨勇平 / 校方供图

以下为杨勇平校长题为《让真善美的力量充盈人生之旅》的发言全文——

今天，我们相聚云端，在线举行华北电力大学2020届毕业典礼，共同见证5287名本科生、3823名硕士生、172名博士生及150名留学生顺利完成学业，开启新的征程。在此，我谨代表学校、代表周坚书记，向同学们表示热烈的祝贺！向悉心培育你们的老师、无私关爱你们的亲友致以诚挚的感谢！

2020年庚子之春，突如其来的新冠肺炎疫情给我们的工作、学习和生活造成了巨大冲击。面对严峻的疫情挑战，学校始终把生命安全和身体健康放在首位，把立德树人作为根本使命，第一时间部署、第一时间行动，全校师生员工众志成城、携手同行，打响了一场没有硝烟的疫情防控保卫战。同学们自觉服从防控大局，主动配合学校工作，通过云课堂、云答辩、云面试、云求职等方式，克服诸多困难和不便，圆满完成学业。与此同时，同学们还积极深入到社区乡村等防控一线，就地开展志愿服务，彰显了华电学子的家国情怀和责任担当。我为有你们这样一批勇毅坚强、拼搏奉献的优秀青年感到由衷自豪！

过去的几年，同学们深耕华电沃土，在学业以及各类科技、文化体育竞赛中都取得了累累硕果，你们用修身明德、砥砺品学书写的奋斗故事，已成为青春路上的回响，永远镌刻在母校的记忆深处。这些年，你们见证了学校跨入“双一流”建设，加速推进高质量内涵式发展的辉煌之旅，也分享了甲子校庆、新中国成立70周年庆典等重大活动的荣光时刻。正是在大家的共同参与和不懈努力下，学校发展不断迈上新台阶，向着特色鲜明高水平研究型大学奋斗目标阔步前进。同学们用多彩的青春，成就了今天更好更美的华电，母校感谢你们！

毕业是人生的大事和喜事，学校向来重视这场属于广大学子的青春盛典。作为校长，每年的毕业典礼和学位授予仪式，我都会用四天左右的时间，在北京和保定两个校区，为7000多名各类毕业生逐一拨穗正冠、握手祝福、合影留念、授予学位。这样做虽然很辛苦，经常汗流浃背，但看到同学们脸上灿烂的笑容，我心里是满满的成就感与幸福感。今年的毕业典礼，按照6月18日起组织同学们分批返校的计划，学校本已做了周密安排，但随着北京疫情形势的突然反复，本着尊重科学、尊重生命、保护校园、关爱师生的考虑，最后决定只能以这种特殊的方式举行。对此，我代表学校，向大家表达深深的歉意！同学们，无论以何种形式毕业，你们都是“华电森林”成长起来的合抱之木；无论在哪里繁枝茂叶，久别重逢的时刻一定会来到。学校今后定会以其他切合实际的方式，尽力弥补这一缺憾，让“华电森林”再聚会更为珍贵、更有意义。

同学们，风雨之后，必将见彩虹。经历了这场疫情，走过了这个特殊的毕业季，相信你们一定会对生命健康、人生价值、责任担当以及世界走向、国家发展、人与自然等诸多重大命题有了更加深刻的思考和感悟。特别是疫情大考中展现出来的艰难困苦、玉汝于成的中华文化，一方有难、八方支援的民族精神，以人为本、生命至上的家国理念，上下同欲、和衷共济的精神价值，让我们更加坚信，真善美永远是人类亘古常新的精神坐标，在任何时代都拥有更加直抵人心的磅礴伟力。这次疫情，进一步放大和丰富了真善美的时代内涵，让这看似简单平常的三个字更加熠熠生辉。同学们，真善美作为文明社会的特质，蕴含着深厚的人生哲理和巨大的前行力量。值此临别之际，我就围绕这个话题，结合抗疫中的一些感受，再向大家提几点希望，权当毕业寄语，希望能对同学们有所启发和帮助。

一是希望你们求真。教育界有句经典名言，“千教万教，教人求真；千学万学，学做真人”，这里的“真”，不仅是指待人处事须真诚、要真实，更本质的内涵在于对事物的内在联系和客观规律要有深刻认识和自觉把握。疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央认真研判形势，用人民至上、生命至上的真情怀，坚定地扛起科学防治，精准施策的真担当，对症下药务实推进各项防控措施落实到位。我们的主流媒体第一时间发布疫情权威信息，引导广大人民群众增强与党和政府决策部署同频共振的信心，构筑起上下总动员、“全国一盘棋”的战疫格局。这种用求真务实积聚起来的物质和精神力量，是我们能够在较短时间内取得疫情防控阻击战重大战略成果的关键所在。

同学们，求真作为一种境界追求，为政如此，为学和为人更是亦然。古往今来，无数仁人智者以严谨求真、务实求是的人生态度和坚守真理、不惧权威的批判精神，铸就了事业上的赫赫辉煌和人格上的不朽丰碑。当前，世界范围内科技创新的浪潮正在奔涌向前，我国关键领域核心技术受制于人的格局没有从根本上改变。特别是经此一疫，让我们更加深刻地认识到科技是战胜困难的最有力武器，只有求真创新，才是摆脱卡脖子困境的务实之举。建设世界科技强国的时代号角，正呼唤着我们每个人的担当作为。希望同学们今后无论是继续深造还是投身工作，都能用“真”字标注人生的高度，丈量事业的厚度，始终保持守正创新的勇气、敢为人先的锐气，孜孜以求、崇尚真理，在勇担使命、知行合一中办实事、求实绩，不驰于空想、不骛于虚声，在挑战前沿和未知领域、攻克关键核心技术中以实字当头、以干为先，不断激潜质、寻突破，争做创新报国的开拓者和实干家，让青春在祖国最需要的地方绽放绚丽之花！

二是希望你们向善。古人云“君子莫大乎与人为善”“善人者，人亦善之”。“善”是最有效的武器和力量，广义的“善”体现在爱国、敬业、诚信、友善等多个层面，也包含着善待自己、善待自然、善待世界的应有之义。在疫情最吃紧的关头，共产党员冲锋在前，白衣战士逆行而上，志愿者昼夜不停守护社区，爱心人士踊跃捐款捐物，建设者分秒必争10天建成火神山医院……一个个素昧平生的普通人用真心、温情和坚守，诠释着浓浓的家国情怀和人间大善。特别是广大青年用实际行动证明了自己是可堪大任、值得信赖的“后浪”。在我校，也不乏力尽善举的青年学子，如核学院的钟正统同学，主动请缨汇入雷神山医院建设的人潮，在工地一线连续奋战十个昼夜，体现了华电学子的良好精神风貌。这些勇敢向善的担当者，让我们头顶的天空更加湛蓝，让美好的人间更加充满阳光。

同学们，永葆赤诚之心、力践向善之举，是对外部世界的一种积极探索，是对担当奉献的一种庄严承诺，是对自己人生的一份执着坚守，是对个体生命的一份心存敬畏。从这个意义上说，新时代青年学子向善的最高境界，就是勇担时代责任，以祖国至上、人民至上的家国情怀，奋力书写时代有所需、我们有所为的青春答卷。同时，也要注重从微小处着眼，“莫以善小而不为”，善待父母家庭、善待爱人朋友、善待自然万物、善待芸芸众生，努力积“小善”为“大善”，化“小我”为“大我”。希望同学们今后无论飞得有多高、走得有多远，都能胸有大志、肩有大任、行有大德，把个人理想同祖国前途和民族命运紧紧联系在一起，始终以向善的本色把准人生方向，汲取奋进力量，“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”，在脚踏实地、善做善成中为国家发展和社会进步做出华电人特有的贡献。

三是希望你们尚美。从“美”的深层内涵来讲，真和善即为美。广而概之，对宇宙万物包括人生的欣赏悦纳、体验包容和向好转化均可谓之为“美”。因此，抗疫斗争中“逆行而上”的医护人员、参与防控的广大志愿者、免费接送医生的出租车司机、义务送外卖的快递小哥和武汉方舱医院那位从容淡定的“读书哥”以及伴着优美旋律跳起的广场舞等一切积极向上、打动人心的正向元素，都可归结为“美”的范畴。

同学们，奋斗的青春最美丽，风华正茂的你们，历经数载求学生涯，掌握了求实创新的本领，涵育了家国天下的情怀，锤炼了慎思明辨的品格，这样的你们是美的；通过这次疫情的洗礼，你们更加明晰了责任和担当，懂得了理解和珍惜，学会了敬畏生命与自然，强化了秩序与规则意识，明白了个体与团队的依存关系，体悟到了身心健康的重要，这样的你们是美的；面对即将开启的崭新之旅，你们乘着理想之马，肩负时代重托，满怀向上激情，奋力扬鞭起程，这样的你们也必然是美的。对美的追求，成就人生发展，也考验着境界格局。当前，面对百年未有之大变局，尤其是疫情引发的风险与挑战前所未有，不确定的因素日益增加，对我们的人生道路也产生了较大的影响，我们必须强化底线思维，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，以学习力的提升、思考力的拓展、行动力的增强，全面提升驾驭危机的本领，不断增强育新机开新局的能力。今后的日子里，希望同学们胸纳大格局、行有大气魄，始终以大美至上的情怀同生活乐观对话、与未来自信相拥，发扬越是艰险越向前的拼搏精神，不因一时的挫折和困难而沮丧不前，努力在经风雨见世面中长才干壮筋骨，打造“各美其美、美美与共”的硬核人生。

同学们，相聚匆匆、离别依依。今天的毕业典礼，不仅是你们学业圆满的加冕礼，更是你们启程远航的集结号。站在新的人生起点和生命坐标上，我期待你们放眼未来，始终坚守求真的品格，永远保持向善的本色，不断涵养尚美的情怀，让真善美的力量充盈人生之旅，助力你们扬帆起航，顺利驶达理想的光辉彼岸！

星光不问赶路人，时间不负奋斗者。2020年我国将全面建成小康社会，“两个一百年”奋斗目标在此历史性交汇，你们毕业于这个标志性的年份，本身就具有里程碑式的意义。第二个百年奋斗目标新征程的开启，恰逢你们最美的青春年华，时代的重任已责无旁贷落在你们的肩头。全力投身社会主义现代化强国建设，融入时代发展的滚滚洪流，既是党和国家赋予你们的光荣使命，更是华电学子应有的责任担当。同学们，海阔天空的画卷正在你们面前徐徐展开，相信你们一定能够承载着华电的基因，饱含着知识的力量，励志笃行、久久为功，在新的征程上谱写壮丽的人生篇章！母校也将乘着新时代的东风，坚持高质量内涵式发展，以更加辉煌的办学成就迎接你们常回家看看！

(责编：孙竞、岳弘彬)