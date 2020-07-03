北京邮电大学校长乔建永：用阳光进取开创未来

人民网北京7月3日电 北京邮电大学与伦敦玛丽女王大学学士学位联合培养项目线上毕业典礼2日举行。北京邮电大学校长乔建永教授以“用阳光进取开创未来”为题，代表学校对2020届全体毕业生致以祝福。

乔建永回顾了2020届毕业生在大学四年中取得的优异成绩，为同学们在抗击疫情过程中彰显出自立、自信、自强的卓越品质感到骄傲，希望同学们在未来的学习、生活中继续保持干事创业的品质，牢记“我创新、我快乐”的信条，做好人生规划，明确奋斗目标，做胸怀梦想、快乐进取的北邮人。

以下为乔建永题为《用阳光进取开创未来》发言节选——

七月的北邮校园，万木葱茏，繁花似锦。由于新冠疫情防控的要求，同学们不能回到朝思暮想的校园，打起行囊，与同学和老师挥手告别，只能以云上方式致敬大学岁月，奔赴人生新的征程。2020年是联合培养项目走过的第十六个年头。回顾十六年的办学历程，我们见证了联合培养项目在北邮生根、开花、结果。今天，你们将伴随传邮万里的歌声，融入国院优秀毕业生的洪流中，带动联合培养项目继续向前。

2020年是极为特殊的一年。今年以来，新型冠状病毒疫情席卷全球，全国人民团结一心、众志成城，坚持生命至上的理念，展开了抗击疫情的人民战争。大家居家度过了漫长的第八学期，同学们戏称：这是史上最长的寒假。但大家并没有消极和懈怠，而是迎难而上，化被动为主动，全身心投入到这场没有硝烟的战争之中。有的同学成为志愿者，为社区邻里服务；有的成为小老师，为贫困地区的同学们线上授课；还有的举办了经验分享线上讲座，向学弟学妹分享经验。在近半年的居家学习过程中，你们表现出出色的时间规划能力和自我调节能力，在线完成了全部课程，顺利通过了毕业设计，为大学四年的生活画上圆满句号。你们在百年不遇的疫情面前的行动和自律，彰显出青年人自立、自信、自强的卓越品质，母校为你们自豪。

当前，新冠疫情防控形势依然严峻，国际形势纷繁复杂。希望同学们主动将自身的成长与历史的进步结合起来。在这个风起云涌的时代，积极面对变化带来的挑战，勇于抓住挑战带来的机遇。新时代是奋斗者的时代，如何将个人的理想、毕生追求同人类命运、民族命运紧紧结合在一起？在人类文明、社会进步、技术革新、产业转型的背景下去思考、定位自己的未来？鸿雁将飞，离别将至，在这里，我希望同学们不忘初心、牢记使命，做阳光进取的北邮人。

首先，请同学们牢记：阳光是一个人干事创业、幸福生活的基本品质，她在将正能量辐射给周围世界的同时，也必将照耀自身的人生前程。古人说，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。走出北邮校园，同学们将奔赴世界各地，迈入新的人生发展阶段。千万不要因为疫情而唉声叹气，而是要面对困局寻求新的发展机遇。希望同学们能够深刻认识、清醒把握这一历史大趋势，担负起时代赋予的使命，在人类命运共同体构建的宏大征程中，焕发出青年人的勃勃生机。青年人的发展就是人类的发展，青年人的未来就是世界的未来，青年人阳光这个世界就将充满阳光。

无论什么时候，母校都希望同学们能够记住今天的嘱托，坚守阳光心态，真正做到守得住清贫、耐得住寂寞、抵得住诱惑、经得住考验；请大家记住，人生不执迷于一时之得失,不计较于一念之取舍，努力为了理想奔波的人，人生中总有一段路是一个人走，唯有执着于内心的坚守才能克服人生中遇到的艰难困苦，唯有耐得住寂寞才守得住繁华，唯有熬得住孤独方能等到晴空万里。请大家坚信，时间会回答成长、成长会回答梦想，愿同学们厚积薄发，始终矢志不渝地朝着阳光照耀的方向前进。

在未来的日子里，不管同学们身在何处，“家”都是我们永远的港湾，它默默地支撑着我们，守望着我们、激励着我们，她是照耀我们的灿烂阳光。无论前面的道路是平坦还是崎岖，都希望同学们积极传播优秀文化，努力吸收先进文化，在和平、发展、合作、共赢的时代潮流中服务社会、奉献人类，成为无愧于信息化时代的阳光向上的“硬核”北邮人！

还有，请同学们牢记：进取既是干事创业、幸福生活的状态，也是干事创业、幸福生活的条件。那种志存高远，为心中的理想而担当应当是人生的最快乐的进取。从古到今，历史中涌现出一批批乐于担当责任的人，从大禹的“三过家门而不入”，到诸葛亮“鞠躬尽瘁，死而后已”，从范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，到疫情最严峻时刻挺身而出的90后逆行者和耄耋老人钟南山，中华民族在任何时候都拥有越是艰险越向前的民族英雄。“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。”正是每个人奋斗的样子，构成了今天人类的表情和节奏。涓涓细流汇成大海，青春理想、青春活力、青春奋斗，是人类文明的生命力所在。同学们既是追梦者，也是圆梦人，人类文明和民族复兴的道路正在你们脚下延伸，历史的新征程正由你们开启。愿你们让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上，只争朝夕，不负韶华，在实现伟大梦想的时代洪流中绽放青春光华。

大家知道，“我创新、我快乐”是北邮人的信条。几个月来，即便是在疫情最严峻的逆境中，北邮人也没有停滞创新的脚步，我们启动了数以千计的5G云课程、云实验和云讲座，开展了“0-1学术沙龙”等云上科研活动。作为北邮毕业生，希望同学们走出校门后要继续保持“我创新、我快乐”的北邮品质，积极融入社会，坚定未来方向，做好人生规划，明确奋斗目标，做胸怀梦想的北邮人，做快乐进取的北邮人。

同学们，由于疫情防控的需求，今年的毕业典礼只能在云上举行，没有了中英两校联合的学位授予仪式，没有了全体起立向家长、老师和亲人们的致敬环节，但我们的心比以往任何时候贴的都更近了。未来国际学院的每一场毕业典礼都欢迎同学们回来参加线下学位授予仪式。我知道，因为疫情，一些同学出国留学的签证遇到了困难，学校已经启动了科研助理岗位，正在申办第二学位项目，欢迎具备条件的同学积极报名，应聘应考，希望能为同学们缓解一点困难。

同学们，四载北邮青春路，恰是盛夏来临时。你们在北邮度过了青春最美好的四年时光，第一次走进实验室、第一次参加实习、第一次加入科研项目组、第一次跑通计算机程序。知识的土壤如此丰茂，友谊更在这片土地上生根、发芽。母校陪伴你们成长，你们见证了母校的发展，祝愿大家怀揣着北邮学子这张名片，用阳光进取的状态走向世界，开创未来。

同学们，你们是奔涌的后浪，带着北邮人的标识和独特的时代印记，即将踏入人海，各有风雨灿烂。你们曾经无数次走出过校门，但总会再次归来。相信这一次的离开，我们也一定后会有期。山水总相逢，来日皆可期。

最后衷心祝愿同学们前程似锦、一帆风顺！祝福北京邮电大学和伦敦玛丽女王大学的事业和友谊地久天长！

(责编：孙竞、岳弘彬)