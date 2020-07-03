毕业生围绕社区服务就业创业大有可为

近日，中央组织部、人社部、民政部、教育部、财政部等七部门印发《关于引导和鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业的通知》（简称《通知》），提出鼓励高校毕业生围绕社区服务需求就业创业，支持社区服务类企业、社会组织吸纳高校毕业生就业或组织见习，支持高校毕业生到城乡社区服务领域创业和灵活就业；培育发展各类城乡社区社会组织和社会工作服务机构，通过服务供给增加带动高校毕业生就业创业。

教育部统计数据显示，今年高校毕业生874万人，比去年增加40万人，人数再创历史新高。再加上新冠肺炎疫情影响企业招聘计划，今年高校毕业生就业难度可想而知。在落实“六稳”“六保”任务的情况下，截至6月21日，已有400多万毕业生实现就业，但仍有大量未就业的毕业生需要就业渠道。

围绕社区服务需求就业创业，无疑是新的重要选项。因为每个城市都有大量社区，每个社区的居民都需要多样化的服务。以北京为例，当前社区3231个、村3891个，其中3000户以上的社区就达到625个。无论大小社区居民都需要各种服务，社区越大居民需求自然而然也越大。

今年暴发的新冠肺炎疫情，给社区服务提出了新的课题。要想把社区建成“放心社区”“便民社区”，还需要完善各项服务，补充相关工作人员，这就为高校毕业生围绕社区服务需求就业创业提供了不少机会。也就是说，今年疫情为弥补社区服务短板、创造就业岗位提供了机遇。

上述《通知》指出，着力补齐新冠肺炎疫情社区防控中暴露出的社区工作力量短板，完善政府购买社区服务政策措施，培育发展各类城乡社区社会组织和社会工作服务机构，通过服务供给增加带动高校毕业生就业创业。可见发布《通知》既是为了拓展高校毕业生就业创业渠道，也是为了完善社区服务及基层治理。

如今，随着互联网快速发展，越来越多的人选择在家工作，这也意味着社区服务需求常态化、多样化，基础牢固且处于增长态势，同样为大学毕业生围绕社区服务就业创业提供了各种机会，就看创业者、资本如何去发现机遇、把握机遇。总之，围绕社区服务就业创业大有可为。

对高校毕业生来说，在社区就业创业，不仅能早日实现个人财务自由，还有望实现家门口就业，可节省通勤成本和精力。对社区居民来说，高校毕业生加盟社区服务队伍，既能弥补短板，还能提升服务质量。从城市角度来说，提升社区服务能力后，城市会更加完善和宜居。

应当看到，做好引导和鼓励高校毕业生到社区就业创业工作并非易事。首先，高校毕业生要转变就业创业观念，正确看待社区服务和就业形势。其次，要出台各种激励措施进行引导和鼓励。比如，上述《通知》提出，加大从优秀城乡社区工作者中招录(聘)公务员或事业单位工作人员特别是街道(乡镇)干部力度，这样的政策措施就有切实的激励作用。此外，对高校毕业生围绕社区服务就业创业应有相关补助、补贴等支持政策，提升社区服务工作在职场和市场的地位，使社区服务相关工作成为“香饽饽”。

(责编：孙竞、熊旭)