杭州：95后“快递小哥”成高层次人才

最近，杭州95后“快递小哥”李庆恒获评杭州市高层次人才。根据相关政策，除了在杭州购买首套房可获得100万元补贴外，他还能在医疗保健、子女就学、车辆上牌等方面享受照顾。

李庆恒是安徽阜阳人，2015年开始在杭州从事快递业，如今是申通快递浙江省公司质控部组长。李庆恒坦言，评上杭州市高层次人才，是因为自己参加了浙江省第三届快递职业技能竞赛暨第二届全国邮政行业职业技能竞赛浙江省初赛，并获得快递员项目的第一名。

李庆恒高中辍学，此前在一家咖啡店工作，因为喜欢“快递小哥”风风火火的工作状态，最终从咖啡店离职，进入快递业。

李庆恒从入职第一天起就兢兢业业，刻苦钻研提升自己的业务技能。他告诉记者，进入快递业后，自己并不是从快递员做起，而是先在客服岗位。为了做好客服工作，他总是主动接触一线快递员的工作，比如遇到“双11”等大促活动时，李庆恒会主动帮忙打包、发货。对此，他不仅不觉得累，反而觉得很充实。

后来，李庆恒被派往桐庐参加快递员比赛。第一次参加比赛，李庆恒就捧回奖杯。

去年8月，李庆恒再次被选派参加浙江省第三届快递职业技能竞赛暨第二届全国邮政行业职业技能竞赛浙江省初赛。

竞赛项目包括理论知识竞赛和实际操作竞赛两部分。李庆恒说，既要熟悉诸如全国各地邮编、城市号码、航空代码等，还要从数百件物品里，一眼就把固体胶、U盘、打火机、人民币、乒乓球等航空禁寄物品挑出来。

“最难的部分是‘画地图’，要在12分钟内在电脑上完成19票件的派送路线设计。”既要保证每一个快件的时效，又要考虑路线的优化合理性，即用最少的时间、最短的路线，确保快件准时准确送达。

凭借过硬的业务能力，李庆恒获得该赛事快递员项目的第一名。他还被浙江省人力资源和社会保障厅授予“浙江省技术能手”称号。今年5月，经中共杭州市委人才办、杭州市人力资源和社会保障局认定，李庆恒获评杭州市高层次人才，认定类别为D类，可享受国内外顶尖人才、国家级领军人才、省级领军人才、市级领军人才、高级人才（分别用A、B、C、D、E来指代）政策：在杭州购买首套房，可享受100万元补助；同时，还可享受杭州市三级医疗保健待遇，要求入（转）义务教育段学校、幼儿园或报考各类高中的人才子女，可享受杭州市居民同等待遇；车辆上牌补贴，最高不超过3万元。

李庆恒说，因为杭州高昂的房价，以前根本不敢想在杭州定居，“现在有了政府的补贴，准备在杭州买房了”。

记者从浙江省邮政管理局了解到，作为快递大省，去年浙江省快递业务量达132亿件，占全球业务总量的11.8%；从业人员有近30万人。自2011年开展快递员职业技能鉴定以来，浙江省目前共有初、中、高级快递员56311人，其中，高级快递员1113人，业务师18人。（中青报·中青网记者 董碧水）

(责编：郝孟佳、熊旭)