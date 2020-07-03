多地公务员招录向应届生倾斜 街道办等基层岗位职位增多

6月30日，2020年湖北公务员考试开始报名。湖北省公务员今年招录8103人，招录人数比去年增加2413人，扩招了42%，其中基层岗位扩招数量明显。内蒙古自治区今年计划招录公务员共计7270人，较上年度的1471人，扩招幅度接近400%。根据山东省发布的信息，相比于去年3047人的招录规模，2020年山东省公务员招录人数增幅明显，达到7360人。6月5日发布公务员招录公告的福建省宣布今年计划招录3724人，较去年增幅超过50%。记者梳理发现，各地省考公务员招录时间虽然因新冠肺炎疫情比往年有所推迟，但在招录数量上增幅显著，并且向应届生倾斜。

中公教育提供的数字显示，截至7月2日，全国23个省（区、市）的省考招录人数共计127692人。

中国人民大学劳动人事学院院长杨国伟教授接受中青报·中青网记者采访时表示，在疫情背景下，各地政府为大学生就业出了很多实招。疫情对许多中小企业造成较大冲击，一定程度上影响了大学生就业。目前公务员招录人数的扩大有助于拓宽广大高校毕业生的就业渠道。而从社会治理的角度讲，高校毕业生扩充到基层公务员队伍也是对公务员力量的一种加强和补充。

黄治程是中央民族大学管理学院的本科生，今年毕业的他选择“公考”之路。他说：“选择考公务员是出于就业的考虑，突如其来的疫情，让应届毕业生的求职观念发生了改变。特殊时期还是先有一份稳定的收入比较好。”

每年的公务员招录考试中，应届毕业生都是报考大军。教育部数据显示，今年高校毕业生规模达到874万人，创历史新高。而从各地公布的招录政策来看，一些地区已释放出在公务员招录方面向应届生倾斜的信号。

湖北今年最大的亮点是针对应届生的公务员招录大幅度上涨，今年招录的应届生名额有1507人，占总人数的18.6%，比去年增加了1340人，是去年的9倍。湖北省公务员考试招录公告规定，报考普通职位的，要求为“18周岁以上、35周岁以下”（1984年3月1日至2002年6月30日期间出生）。2020年应届硕士研究生、博士研究生（非在职）经招录机关同意，招考年龄可放宽到40周岁，这为某些年龄受限的考生提供了方便。

陕西2020年公务员考试招录的5580人中，有3914个职位无需基层工作经历，占总人数的96.8%，占总职位数的96.6%，这对于尚未就业的应届生而言是利好消息。

根据中央有关精神和江西省有关要求，江西省计划拿出2275名录用名额面向2020届普通高校毕业生，占了总招录人数的近50%。

在今年公务员招录中，“到基层去”成为鲜明导向。据统计，湖北省今年招录的公务员近九成职位来自县乡级岗位。充实和稳定基层公务员队伍是2020湖北公务员考试招录的重要导向。县(市、区)级和乡镇(街道)级机关是招录大户，县乡级岗位的招录计划占据总计划的九成以上。湖南省今年发布的公务员招录中，乡镇机关招录4764人，占总人数的67%；县级机关招录1405人，比去年增加2%。

山东今年发布的公务员的招录名单中，区级县级组织部招录人数相比去年大幅度上升，从去年仅招录1286人增加到5193人，占到了今年山东公务员招录总人数的一半以上。从今年各地公布的招录岗位来看，街道办事处等基层岗位的职位需求也相应增多。

“大学生扩充到公务员队伍到基层从事基层社会治理是好事，现代化的基层社会治理需要更多接受高等教育的高素质年轻人参与。此前，中共中央办公厅印发相关文件提出要深化治理改革为基层放权赋能。同时，国家要为到基层去的大学生创造更好的机制，让年轻人在基层历练成长，积累基层工作经验，拓宽职业发展通道。”杨国伟说。（中青报·中青网记者 李桂杰）

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