让我来告诉你中国的样子

在纽约一家中餐厅，皇甫俊杰（左）正在教一位学生中文声调，这是他第一次举办线下“中文角”活动。

“‘闹钟’如果读成了‘孬种’，一音之差意义可差得多了；想搭讪，在中国得喊‘小哥哥、小姐姐’……”皇甫俊杰生动地讲述着他的中文教学案例。

在皇甫俊杰就读的纽约大学，他的中文课可谓小有名气，不少师生慕名而来。当地学习中文的旺盛需求让他萌生了一个念头：面向纽约市民众开设中文学习社群——“中文向上中文角”。在这里，既可以学习中文，也可以了解中国文化。与此同时，他和多家中餐厅合作，将语言和美食结合起来，让更多当地民众了解中国。

说到教中文，得从皇甫俊杰读本科说起。他本科毕业于浙江传媒学院播音主持专业，毕业后考入浙江电视台成为一名主持人，在周围亲戚朋友的眼中，这份工作很是理想。但皇甫俊杰有自己的想法：“我不想给自己的人生设限。同时，随着工作的深入，我觉得拥有国际化的视角很重要，也愿意给自己机会去探索这个世界。”功夫不负有心人，皇甫俊杰实现了自己的梦想，如愿到纽约大学读研。机缘巧合下，当外国朋友和老师得知皇甫俊杰是播音主持专业出身的，不少人表示想跟他学中文。

教标准的普通话

纽约大学的“自由表达”语言学习联盟是面向校内师生开设的语言学习课堂，只要有学习的意愿，多数情况下可以学到想学的语言。该课堂的教师岗位面向校内硕士研究生及以上在校生招聘。

得知这个消息，皇甫俊杰心动了。“说中文，这不就是我的专长吗？”他说，“当你来到非母语国家时，会有一种特别想介绍自己国家文化的冲动。”

虽然不是专业的对外汉语教师，但是皇甫俊杰在面试教师岗时，发挥自己的专业优势，将播音的发音方法展示给大家，这让面试官眼前一亮，职业主持人的专业表达素养，让他顺利地成为一名中文教师。

班上学生的中文水平并不相同，他们爱上中文的途径也各异：有的是因为在中国生活学习过而爱上中文；有的来自于华裔家庭，对中文有着天然的感情；有的仅仅是因为喜欢中国食物；还有的是因对中国历史、中国艺术感兴趣而学中文。

第一节课，皇甫俊杰就向大家展示了说标准中文的重要性。他告诉笔者，利用播音专业知识讲解牙齿、舌头的正确摆放位置，可以让外国学生快速掌握发音方法。为了让学生生动形象地体会中文发音，皇甫俊杰将发音技巧与现实例子结合起来，比如平声调就是看医生时张大嘴巴发出“啊”的声音。“外国人学中文注重‘听’和‘说’，而声调和特定的中文发音常常困扰中文学习者，如果能说一口标准的普通话，可以大大提升学生的学习信心。” 皇甫俊杰说。

在教中文的过程中，皇甫俊杰强调以兴趣为基础，也常常纠正学生有些过时的中文表达。比如不少外国朋友会把“餐厅”称作“饭馆”，实际上，“餐厅”的表达更为常见。同时，他还会把目前流行的中文表达教给学生，并通过设计场景对话让大家沉浸于中文语境中，激发他们学中文以及灵活运用中文的兴趣。

创立中文社群

学员们对中文的热情是皇甫俊杰事先没料到的，这给了他很大的信心，也让他萌生新的想法：在中国有英语角，不如在国外也开设一个“中文角”，让更多的外国朋友加入进来，为更多喜欢中文的人提供学习渠道。

说干就干，皇甫俊杰先在国外的一个社交软件上建立了名为“中文向上中文角”的中文学习社群，面向纽约喜欢中文的朋友开放。每周都会举办线下中文学习活动。

皇甫俊杰与纽约的5家中餐厅建立合作，将线下中文学习活动放在中餐厅，把语言学习与美食结合起来。据他介绍，线下活动流程通常是先用中文做自我介绍，然后，餐厅大厨为大家介绍一道招牌菜和其中蕴含的中国饮食文化，最后大家一起品尝并且用中文交流感受。

“我也会结合美食教大家一些中文俗语、例句等，还会介绍一些相关的的中国礼仪。”皇甫俊杰说，“每次的活动名额都供不应求，虽然受疫情影响活动改到线上，但报名依然火爆。为了保证活动效果，每次活动限制在20人左右。”

从中文学习社群创立伊始，皇甫俊杰就将其定位为公益性质。“走出国门之后，觉得有传播中国文化的责任感，在活动中，也认识了很多热爱中国文化和愿意学习中文、了解中国的外国朋友。”

助力文化交流

据皇甫俊杰介绍，截至目前，“中文角”的会员人数超过2000人。他们来自世界不同国家，正是中文将不同国家、不同种族、不同肤色的人联系起来。参与者的职业也是五花八门，有哈佛大学的研究员、联合国官员、百老汇演员、厨师等，还有带着孩子一起参加社群活动的家长。“这是以中文学习为媒介的跨文化交流。”皇甫俊杰说。

在教授中文课的过程中，皇甫俊杰发现有的外国朋友对中国有一些误解。“在日常交流中，他们有时提出的一些问题让我哭笑不得。比如会问我：‘如果生了女孩，会被扔掉吗？’‘剩女’会不会被认为是‘失败者’……”皇甫俊杰说，“每当这时，我都会为他们耐心解答，因为只有了解，才能理解，才能达到真正的交流。”

在皇甫俊杰看来，这是一个双向的交流过程，他解答外国朋友的问题，帮助他们了解真正的中国，同时自己也了解了其他国家的文化。“这是非常好的良性互动，在这个过程中，我收获的是友谊、平等、真诚和尊重。”皇甫俊杰说。

(责编：孙竞、熊旭)