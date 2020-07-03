“后疫情时代”，国际中文教育如何转型？

2020年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，给各国教育造成了不同程度的冲击，国际中文教育也面临短期的下行压力与挑战。但危机中往往孕育着新机，我们更要有在变局中破局的勇气和自信。

为有效应对疫情，许多国家采取了关闭学校的防疫措施，教学模式从线下学习为主转向线上学习，教育生态发生了改变。这种改变也给国际中文教育带来了长期影响和挑战。目前看来，面临的主要挑战包括中文教师的信息素养亟待提升，数字化教学资源建设亟待加强，传统的教育教学模式亟待改革，现行的教学管理模式亟须创新等。

面对挑战，如何才能化危为机，推动国际中文教育实现高质量内涵式发展？

在笔者看来，首先，师资队伍由传统的国际中文教师向专业化、全能型教师转变。比如着力提升国际中文教师的信息素养，通过出台相关标准细则，推动信息素质培养纳入专业核心课程，采取线上线下“双轨”并进的举措，提升国际中文教师信息化教学意识和能力。同时，要加强教师在线教学技能培训，帮助国际中文教师掌握所选用平台的使用方法，增强线上教学设计能力。

其次，教学资源建设由传统媒介的教学资源向数字化教学资源库转变。要加快对国际中文教育的原有课程体系进行升级改造，大力发展国际中文网课，打造一批优质的中文线上精品课程，以适应“后疫情时代”的线上教学特点和新时代国际中文教育人才培养的多元化需求。同时，要加强国际中文教育网络数字化资源库建设，积极推动中文教材数字化，推进中国传统文化书籍的数字图书馆建设。值得关注的是，需主动推进中文教学平台及资源库与各国中文学习者用户的有效对接，开通网上答疑服务，在线解决中文教学资源应用中的各种问题。

第三，教学模式由以线下教学为主向线下线上相结合转变。新冠肺炎疫情的常态化，在客观上推动了现代智慧教育技术与国际中文教育的有机融合，倒逼教学模式的变革。因此，要抓住这一时机发展线上教学。同时，针对全球教育发展不平衡的状况，积极探索线上教学的替代性方案，如运用社区电台和电视节目教授中文等方式，保障中文教学的连续性。

最后，管理模式由以学校管理模式为主向弹性化、精细化管理模式转变。要进一步完善国际中文教育质量标准体系建设，根据线上语言教学的特点和海外各国中文教育的实际情况，制定有针对性的课程标准、学习标准、教材标准以及考试大纲等。同时，要完善国际中文教师工作评价考核机制，激发国际中文教师的创造性和主动性。

（作者系辽宁师范大学文学院/国际教育学院教授）

(责编：孙竞、熊旭)