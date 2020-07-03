重庆将招聘高校毕业生下基层助推脱贫攻坚

7月1日，中共重庆市委组织部、市人力社保局发布公告，将集中投放1396个基层事业单位岗位，专项招聘应届高校毕业生，助推该市贫困区县如期高质量打赢脱贫攻坚战。

本次发布的岗位全部用于招聘2020年高校应届毕业生（含2年择业期内未落实工作单位的高校毕业生），其中有107个岗位专门用于招聘贫困家庭高校毕业生。所有岗位的工作地点均在18个贫困区县，涉及基层教育、医疗、农林环保、文化旅游、社会工作等领域，各岗位聘用人员均有5年最低服务期，促进青年人才扎根基层建功立业。

据悉，相对于常规事业单位公开招聘而言，重庆2020年“千名高校毕业生下基层助推脱贫攻坚”专项招聘有“两放宽一简化”的特点：一是在学历条件上放宽，对部分医护岗位、音体美及学前教育教师岗位的学历条件放宽至大专；二是在执业资格条件上放宽，允许暂不具备教师资格、护士执业资格、医师执业资格的应届毕业生报考，先上岗再考证；三是笔试科目简化，所有应聘人员只需参加《综合基础知识（管理类、教育类、卫生类或其他专技类）》的笔试。

按照新冠肺炎疫情防控常态化工作要求，本次专项招聘实行网上统一报名，使用统一题目，安排统一时间由各区县分散组织笔试和面试，按属地原则落实卫生防疫要求，保障考生安全。

据悉，重庆市各级事业单位的公开招聘工作正在紧锣密鼓地推进。截至7月1日，市属事业单位及各区县属事业单位已发布招聘岗位1.2万余个。上半年事业单位公招笔试时间主要安排在7月19日或8月1日。（田文生）

(责编：孙竞、熊旭)