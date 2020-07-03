四项最严举措助力平安高考

5天后的上午，全国1071万考生即将走入高考考场，迎接这个对他们而言意义重大的时刻。面对疫情防控常态化的特殊形势，如何确保千万考生的身体健康，保证高考全流程、各环节平安、顺利？教育部有关负责人就今年高考防疫、考试安全、考生服务、招生录取四个方面的工作安排进行了解答。

以最严格的措施加强考试防疫

【记者观察】据了解，截至7月1日24点，全国现有新冠肺炎病例共416例，其中北京在院病例329例。作为疫情以来全国范围内规模最大的有组织的集体活动，今年高考无疑面临不小的防疫压力。那么，该如何做好考试防疫？

【应对举措】在考试防疫方面，教育部会同国家卫生健康委指导各地结合实际，制定高考组考防疫工作方案和实施办法，并狠抓工作落实。

——精心做好考前防疫准备。各地已提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。各考点均按要求配备充足的防疫物资，设置了隔离考场、隔离设施。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。教育部和国家卫健委采取“一竿子插到底”的方式，对省-市-县考试机构和考点负责人开展了培训。各地正在积极开展全体考生和考务人员全覆盖的防疫教育和培训，务必确保应知尽知。

——严格落实考中防疫措施。对所有进入考点人员进行体温测量，37.3℃以下方可进入考点。同时，考点将设置凉棚和体温异常者复检室等，供待检人员做受检准备以及检测不合格人员短时休息调整使用。各地将按照防疫要求，对考场布置、卫生消毒、降温通风等做出安排部署。各考点均将在当地卫生健康部门、疾控机构指导下，对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒，并明确张贴完成标识。考中出现发热、咳嗽考生，将按照既定程序转移至备用隔离考场。

——有序做好考后防疫工作。各考点将有序组织考生离场，做到错时错峰、保持间距、避免拥挤。考务人员按要求有序交接试卷、答卷、草稿纸等考试材料。每天考试结束后，各考点还将对考场做一次预防性消毒。对评卷点或评卷区域严格实行封闭管理，并实行评卷教师健康状况每日零报告制度。

以最严厉的手段确保考试安全

【记者观察】近年来，随着科技的发展，高考作弊也日渐呈现高科技化倾向。更有犯罪团伙为了牟利，销售作弊器材、组织和策划“助考”，严重破坏高考公平。对此，该如何确保考试安全？

【应对举措】在考试安全方面，各地教育部门会同本省（区、市）国家教育统一考试工作联系会议成员单位进一步健全联防联控、齐抓共管的工作机制，加大防范和打击力度，全力保障考试安全。

——确保试题试卷安全保密。教育部要求各地严格进行全流程检查，在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节实施一岗多控、人技联防，实现试卷运转环节全程无死角视频监控、无缝链接，确保试题试卷安全。

——严厉打击考试舞弊。从5月份开始，各地有关部门陆续开展了“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”“清理整顿涉考培训机构和助考中介”等5个专项行动，依法打掉了一批“助考”犯罪团伙。相关整治行动将一直持续到高考结束。

——切实加强考场管理。今年，各地将进一步加强考点入场管理，积极采取多种检测手段，防止高科技作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。同时，严格遴选考务工作人员，严格执行考务规定，及时发现和处置考场舞弊行为。

以最严谨的态度优化考试服务

【记者观察】受疫情影响，今年的高考推迟到7月，炎热天气和夏季自然灾害都可能影响考生的应考状态。此外，考试当天的交通状况、考场附近的噪音干扰，也是潜在的影响因素。对此，该如何优化考试服务？

【应对举措】在考试服务方面，各地坚持以考生为本，加强统筹协调，全面做好考试服务保障，努力营造温馨、舒适的考试环境。

——优化综合服务。各地将在交通出行、噪音治理、防暑降温、信息安全等方面进一步加大保障力度，并为考点配备必要的防疫物资，在卫生健康部门的指导下，统筹做好考场防暑降温工作，尽量为考生创造一个清凉的考试环境。公安部门已为高考考生办理身份证开辟了绿色通道。

——开展宣传引导。通过各种形式切实加强考生考前的心理辅导，引导考生释放焦虑情绪。集中开展了“诚信高考”教育活动，广泛宣传最高法、最高检关于组织考试作弊罪的最新司法解释，通过签订诚信考试承诺书、宣传典型案例等方式，教育和引导广大考生诚信考试。

——强化应急演练。针对7月高考部分地区将进入强降雨、洪涝、台风等多发期，有关地方着重细化了应对自然灾害的专项预案，并组织开展应急演练，确保未雨绸缪、有效处置。

以最严密的程序保障招生公平

【记者观察】日前，媒体报道了多起冒名顶替上学的事件，引发大众对高考招生公平的讨论。而根据山东省通报的两起冒名顶替问题调查结果，此类问题的产生往往涉及通知书、档案、户籍、入学资格审查等多个招生录取环节，牵涉人员众多、利益纠葛十分复杂。对此，该如何保障招生公平？

【应对举措】在招生录取环节，针对群众关心的热点难点问题，完善制度规则，出重拳堵塞漏洞，切实维护高校招生公平公正。

——扎紧制度笼子。严格执行《高校招生违规行为处理暂行办法》《高校考试招生管理工作八项基本要求》，落实高校招生“六不准”“十严禁”“30个不得”等招生工作禁令，确保招生过程严格规范。

——坚持“阳光招生”。加强高校招生社会监督，建立国家、地方、学校的多级招生信息公开制度，认真落实招生信息“十公开”。加强高校招生内部监督，建立高校招生工作“集体研究、集体决策”的管理制度，纪检监察部门全程监督高校招生工作，鼓励高校聘请社会监督员参与招生工作，实现体制内和社会公众“双重监督”。

——加大违规查处。加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起、查处一起、零容忍。认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理；报到入学的取消其学籍，不予新生学籍电子注册；同时配合公安、纪检监察等部门一查到底，依法依纪追究有关人员的责任。（记者 唐芊尔）

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