2020年国家统一法律职业资格考试7月28日起报名

司法部2日发布2020年国家统一法律职业资格考试公告，明确客观题考试网上报名时间为7月28日至8月12日，考试时间为10月31日、11月1日；主观题考试网上报名时间为11月10日至14日，考试时间为11月28日。

公告明确，2020年国家统一法律职业资格考试报名条件、考试方式和相关政策总体保持稳定，继续对艰苦边远和少数民族地区实施放宽政策，允许普通高等学校、军队院校2021年全日制应届本科毕业生和以同等学力报考的应届硕士毕业生报考。应试人员可以选择使用蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文五种少数民族语言文字试卷参加考试。

针对新冠肺炎疫情导致上半年高等教育自学考试延期的情况，公告规定，参加高等教育自学考试、在2020年9月30日前取得单科成绩全部合格且本年度内取得毕业证书的人员，可以报名参加今年法律职业资格考试，网上报名时应当填写《单科成绩合格情况说明》，并在规定期限内登录考试报名系统签署《单科成绩已全部合格承诺书》。

公告同时明确，2020年国家统一法律职业资格考试实行计算机化考试。客观题考试实行分批次、闭卷考试，主观题考试应试人员应当使用规定的输入法作答，在计算机上查询电子法律法规。应试人员因身体、年龄等原因使用计算机考试确有困难的，可在报名参加主观题考试时申请使用纸笔答题方式；使用少数民族语言文字试卷的，主观题考试实行纸笔答题方式。采用纸笔答题方式的，试题、答题要求均在计算机上显示，应试人员在答题纸上作答。（记者 靳昊）

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