人民网>>教育

大学校长们的“云毕业”典礼致辞情真意长

于洪良

2020年07月03日21:47  来源：人民网-教育频道
 

眼下，正值大学的毕业季。因为疫情尚未消退，许多大学都采取了“云毕业”的方式。虽然利用现代化的科技和通讯手段，“云毕业”一样可以做到满满的仪式感，但是不能到学校和同学、老师一起庆祝毕业，多少还是有些遗憾，有一份不能到现场聆听校长的教诲和“正冠拨穗”的惆怅。纵然多般“云”，到底意难平。

疫情挡不住毕业季的美好，疫情隔不断青春学子对母校的依依惜别之情。无论从哪种意义而言，即将告别大学校园之际，能够参加毕业典礼并聆听校长的讲话，是每一个大学生内心的殷殷期待。

毕业典礼是大学阶段的“最后一课”，校长在典礼上作主题讲话是惯例，兹事体大，不可小视。中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》明确提出，“开学典礼、毕业典礼讲话等要鲜明体现党的教育方针、积极传播马克思主义科学理论、弘扬社会主义核心价值观。”正因如此，在这个特别的毕业季，大学校长们的毕业典礼致辞格外用心、用情、用力。他们在热情洋溢的字里行间，隔空喊话，情真意长，纷纷对学生圆满完成学业、顺利毕业表达了真心的祝贺，无不对学生们在整个疫情防控期间的行动表示了真诚的夸赞，一一对学生们即将开启新的人生旅程表露了真实的祝福。一时间，大学校长们的毕业典礼致辞通过网络、报刊以及各类朋友圈的转发，引起了广泛关注，赢得好评。

清华大学校长邱勇在题为《用一生去坚守不可放弃的职责》的致辞中表示，这是清华历史上第一次“云上”毕业典礼。他深情寄语毕业生：今天是你们人生中的重要时刻，也许这场“云上”毕业典礼不够完美，甚至因为没有学位授予仪式而显得不够完整，但它所承载的意义与希望，不仅没有削弱，反而更加凸显。尽管疫情还未散去，但我们始终坚信人性的善良、社会的正义终将战胜一切苦难，开放包容的时代潮流永远不可阻挡。我们也坚信，当下一次危机到来的时候，更加成熟自信的你们，一定会更好地担负起历史的重任，用你们卓越的表现，为社会、为休戚与共的人类命运共同体贡献力量！

北京大学校长郝平则以《激扬青春 开创未来》为题，与毕业生说起了“心里话”：“在全球新冠肺炎疫情仍然很严重的时刻，我们迎来了今天这场不同以往的毕业典礼。为了期待已久的重逢，我们在校门口建好了‘欢迎站’，在百年讲堂外树起了毕业墙，校园已经打扫得干干净净，餐桌也摆放得整整齐齐，给同学们准备的健康包塞满了各种防疫用品，就是要等待着同学们回来参加毕业典礼。”他给所有的毕业生鼓劲打气：“我们相信，疫情终将过去，人类社会的紧密连结不会被病毒所瓦解。同学们无论身在何方，都要坚持文化自信，都要有拥抱世界的情怀和格局，当好文明交流的使者，为人类和平与发展做出应有的贡献。”

倘若把这两位校长以及其他多位校长的毕业典礼致辞与前些年相比，一个最显著的特点就是，今年的校长讲话里通篇充满了对这届有“战疫”经历的学生真诚指引和人文关怀，有期许也有鞭策，语重心长的价值引领处处显现，富含“真金白银”，激荡人心、倍增信心、师生连心，给人希望、给人勇气、给人力量。

一般说来，青年人从入学到大学毕业，有两项仪式性的活动最具纪念意义，一是开学典礼，二是毕业典礼。对他们而言，亲自参与见证这两项活动，是人生深刻且美好记忆的来源。特别是毕业典礼上，大学校长的“最后一课”，与其说是校长的内心独白，毋宁说是带有指向意义的价值宣示，令所有师生从中领略为民分忧之心的胸怀、为民尽责之道的坚守、对理想与品德的守护和对社会公平、正义、法治的追求。任何时候，大学的开学典礼、毕业典礼，都不应成为热闹的“秀场”或“竞技场”，更不能以官话套词、俏皮段子、流行词语泛滥为能事……

唐代诗人白居易在《与元九书》一文中说：“感人心者，莫先乎情，莫始乎言，莫切乎声，莫深乎义”。真情是一种感召力，更是一种折服力。即将离开校园、步入社会的毕业生们最需要正确的价值观导引，因此，大学校长的“最后一讲”，本质上是一种极其重要的教育行为，彰显着大情怀大境界，昭示大学的文化厚度和专业精神，必须有“高大上”的立意站位，绝不能“碎碎念”，杜绝鸡汤味过重。

有人说，好的毕业致辞是一首诗、一支歌，可以沉淀心灵、玩味自省；也有人说，毕业致辞是一个时代和一种精神，从中可以清晰地触摸到一个国家的大学之道与时代精神。愿更多的大学校长们倾囊相授，精心构思、静心谋篇“最后一讲”， 通过富有人文思想、自省意识与家国情怀的诚恳表达，句句掩情，晓以大义，传递时代脉搏和未来期许，不失温暖，情感深挚，吸引学生侧耳倾听，成为点亮人生新阶段的一盏明灯；同时，也成为一堂黄钟大吕般的大学精神公开课，格调高雅、极富思辨，发人深省，让毕业生乃至社会公众从“校长如是说”中感受到大学独特的品格和气质，莫失莫忘，历久弥新。

（作者系山东财经大学党委宣传部部长、教授）

(责编：李依环、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved