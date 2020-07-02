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2020年大学毕业季“最后一课”

北京大学校长郝平：激扬青春 开创未来

2020年07月02日17:48  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月2日电 今天上午，北京大学2020年毕业典礼暨学位授予仪式举行，并面向全球进行中英文双语直播。尽管无法共聚一堂，2020届毕业生们或在现场、或在“云端”，跨越山海、连接你我，共同见证从北大完成学业的重要时刻，共同纪念燕园过往，开启人生新篇。

北京大学校长郝平以“激扬青春 开创未来”为题，祝贺全体毕业生顺利毕业，并为他们送上临别赠言。郝平希望毕业生们勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，给即将开启人生新阶段的同学们四点嘱托：明德励志、爱国奉献；心存忧患、直面挑战；勤学深思、锐意创新；开放包容、交流互鉴。

“青年一代的理想、本领和担当，就是国家的前途和民族的希望。我衷心祝愿同学们，在新的征程中，激扬青春，勇做走在新时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，开创更加美好的未来！”郝平说。

北京大学校长郝平 / 校方供图

以下为郝平校长题为《激扬青春 开创未来》的发言全文——

在全球新冠疫情仍然很严重的时刻，我们迎来了今天这场不同以往的毕业典礼。为了期待已久的重逢，我们在校门口建好了欢迎站，在百年讲堂外树起了毕业墙，校园已经打扫得干干净净，餐桌也摆放得整整齐齐，给同学们准备的健康包塞满了各种防疫用品，就是要等待着同学们回来参加毕业典礼。

我还记得，第一批毕业生返校那天，在走下校车那一刻，回到熟悉的校园，见到自己的老师，很多同学流下了眼泪。从同学们的眼神中，我能够感受到经历风雨后的成熟与坚定，和对未来的信心与期望。

然而，很遗憾的是，由于疫情的变化，许多计划返校的同学没有能够回来。此时此刻，你们身处“江南塞北、海角天涯”，和自己的父母、家人一起，通过网络视频，参加这次毕业典礼，我们的心是紧紧连在一起的。这次毕业典礼注定会被我们铭记一生。

在这里，我谨代表学校全体师生员工，向同学们圆满完成学业，并顺利毕业致以最热烈的祝贺！

我们正处在一个快速变化的世界之中。有些变化可以预知，有的则突如其来。这次疫情对个人、家庭、学校、社会和国家都是巨大的考验。

新冠肺炎疫情暴发以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民众志成城，打响了抗疫阻击战。今年3月，习近平总书记给北大援鄂医疗队全体“90后”党员回信，充分肯定了奋战在一线的全体北大医务工作者，提出了殷切期望。总书记在信中说：“你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。”

作为一所具有光荣传统的学校，北大始终与国家和民族的命运紧密地联系在一起。在疫情最为危急的时刻，北大派出了454名医护人员驰援湖北武汉和鄂州，在72天的时间里，与英雄的湖北人民守望相助。刚才发言的北大第一附属医院李六亿教授就是其中的一位代表。北大人民医院重症医学科主任安友仲，已年近花甲，他连续工作110个日日夜夜，始终坚守在救治危重症患者的岗位上。北大第三附属医院危重医学科护士长李少云到武汉一线后，发现自己已有身孕，但她依然坚持工作，在前方带队的乔杰院士为她还未出生的孩子取名“小汉生”。

近期，北京抗疫形势严峻，我们的各大附属医院再次应战出征，参与核酸检测排查等各项工作。

疫情期间，我们的老师克服各种困难，在尽可能地做好日常科研工作的同时，又组建了多个抗疫科研团队，为战胜疫情提供有力支撑。

不久前，公共卫生学院年仅41岁的谢铮老师永远地离开了我们。罹患重病的她，在生命的最后阶段，仍然参与疫情防控和科研工作。她短暂的一生是不平凡的，她的献身精神值得我们永远铭记。

今年的在线教学成果也来之不易，很多老师努力学习、适应并全力投入网络教学。全校3500多名教师，共开设了6400多门次的在线课程。中国语言文学系陈平原教授幽默地说，自己是“临老学绣花”。历史学系的阎步克教授克服了13个小时的时差，开设了四门在线课程。数学科学学院的王诗宬院士在没有学生的教室里，认真地讲解数学公式，通过视频把课堂“搬”进了同学们的家里。

同学们这学期上的每一门课，参加的每一场答辩、每一场线上就业双选会，都凝结着全校每一位老师、辅导员、教务员、网络技术人员和各职能部门工作人员的心血和付出。

同学们也用自己的实际行动证明了，“新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的”。上千名北大医学生，发挥专业特长，奋战在抗疫的不同岗位上。留在学校和分散在各地的同学们，以志愿服务等各种方式支持防疫抗疫工作。大家克服了在线上课、在家学习的各种困难和挑战，顺利完成了学业，收获了新的成长。

还有留学生、海内外校友和友好人士，与我们风雨同舟，捐款捐物，给予北大的抗疫工作以巨大支持。

因此，我们今天不仅是一个为毕业庆祝的时刻，更是一个致敬的时刻！让我们向那些“最美逆行者”致敬，向辛勤耕耘的老师们和员工们致敬，向无数为抗击疫情而无悔付出的人们致敬！

同学们，这段时间，大家亲历了世界的巨变。人类健康面临严重威胁，全球经济面临严峻挑战，国际局势也面临更多的不确定性。

疫情加速了大学的变革进程，“云端”正在深刻重塑教育形态，大学将在解决人类面临的共同难题中肩负起更大的责任。

然而，无论时代如何变迁，我们人才培养的使命没有变，人文与科学精神没有变，服务国家社会的责任与担当没有变。

同学们即将踏上新的征程。临别之际，我想和同学们分享四点想法。

一是明德励志、爱国奉献。

同学们要立志报效祖国、服务人民，这是大德，养大德者方可成大业。

100多年前，北大人民医院的创始人伍连德先生深入东北鼠疫疫区，第一次提出“隔离”措施，发明了“伍氏口罩”，挽救了数万同胞的生命。

60多年前，小儿麻痹症严重威胁着我国儿童健康，校友顾方舟先生带领团队，在昆明远郊的山洞里搭起了实验室，成功分离出脊灰病毒，并冒着瘫痪的风险，亲自试用疫苗，最终帮助国家消灭了这种疾病。

50多年前，校友屠呦呦先生响应国家号召，开展抗疟药物研究，成功提取了青蒿素，至今已经挽救了数百万人的生命。

老校长马寅初曾说过：“所谓北大主义者，即牺牲主义也。服务于国家社会，不顾一己之私利，勇敢直前。”同学们要传承好北大“爱国、进步、民主、科学”的光荣传统，为人民幸福、社会进步和民族复兴而奋斗！

二是心存忧患、直面挑战。

忧患意识是中华传统文化的优秀基因。从“救亡图存”到“刚毅坚卓”，从“团结起来、振兴中华”再到“万众一心、抗击疫情”，北大人把忧国忧民的浓厚情怀，化为强烈的社会责任感和历史使命感，成为砥砺前行的强大动力。

刚才，校友钟南山院士视频致辞，使我们深受教育和鼓舞。2003年，在抗击“非典”的关键时期，他作出了重大贡献。“非典”过后，他并没有放松警惕，仍继续深入开展呼吸系统疾病的相关研究。新冠肺炎疫情暴发后，84岁的他连夜赶往武汉，为国家抗疫工作提出了重要的指导性建议。

未来人生路上，我们还会遇到许多未知的风险和考验。只有常怀忧患意识，居安思危、忧以天下，才能做到未雨绸缪，应对各种挑战。

三是勤学深思、锐意创新。

这次疫情危机让我们更加深刻地认识到，科学研究要始终紧紧围绕解决人类社会生存与发展的问题而展开。新一轮科技革命将进一步推动学科之间的交叉与融合。“常为新”是北大人的精神财富，前瞻眼光和创新思维，终身学习的能力和“敢为天下先”的魄力，是同学们打开未来大门的钥匙。

经济学泰斗陈岱孙先生曾说，“治学如筑塔，基础须广大”。他希望学生有扎实的基础知识，有金字塔式的知识结构。他经常嘱咐青年学者，只有持续的学科融合，才能推动学术创新，保持长久的学术生命力。

再过几天，就是化学与分子工程学院唐有祺院士的百岁生日了。他开启了中国结构化学的教学研究，为人工合成结晶牛胰岛素打下坚实基础。他认为，“学科在其深处盘根错节，治学当先言深，然后扩展以言广”，鼓励学生运用物理学、生物学、数学等多学科知识开展化学领域的创新研究。

希望大家向前辈们学习，脚踏实地，锐意进取，把学习和创新作为毕生的追求。

四是开放包容、交流互鉴。

面对世界百年未有之大变局，人类又一次站在了十字路口上。合作还是对抗，开放还是封闭？如何回答这些问题，关乎世界的前途命运。

人类是一个命运共同体。大学是增进人类文明、文化交流的重要桥梁，一代代北大人自觉肩负起了推动文明互学互鉴的使命。我国翻译界泰斗、北大教授许渊冲先生今年虚岁已经满百。他毕生致力于中西文化交流，将《诗经》《楚辞》、唐诗宋词变换成精妙的英法韵文，“把一个国家创造的美，转化为世界的美”。93岁时，他还给自己定下一个目标，要把莎士比亚所有作品翻译成中文。他要求自己每天至少翻译1000字。

这种致力于文明互学互鉴的担当，得到了北大人的接续传承。今年3月以来，外国语学院阿拉伯语系付志明、吴冰冰老师带领20多名师生，将我国防治新冠病毒的专业指导文献翻译成阿拉伯文，得到了阿拉伯国家的高度赞扬。

我们相信，疫情终将过去，人类社会的紧密连结不会被病毒所瓦解。同学们无论身在何方，都要坚持文化自信，都要有拥抱世界的情怀和格局，当好文明交流的使者，为人类和平与发展做出应有的贡献。

同学们，我们正处在实现“两个一百年”奋斗目标的历史进程中。青年一代的理想、本领和担当，就是国家的前途和民族的希望。我衷心祝愿同学们，在新的征程中，激扬青春，勇做走在新时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，开创更加美好的未来！

(责编：孙竞、熊旭)
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