北京邮电大学校长乔建永：面朝云海 做确定的自己

人民网北京7月2日电 今天上午，北京邮电大学2020届学生毕业典礼在西土城路校区举行。毕业典礼利用专业全景采集设备，率先采用5G+VR全景直播，未能到场的6500余名2020届毕业生通过观看直播的方式“云”聚北邮，共同见证自己的毕业盛典。

北京邮电大学校长乔建永教授以《面朝云海 做确定的自己》为题发表了演讲。他希望同学们明辨世界风云变幻的时代云，脚踏实地地投身于民族复兴的伟大事业；常温人类文明进程的历史云，不断提升迎难而上、化危机为机遇的能力；抓住引领第四次工业革命演进的创新云，做出无愧于北邮历史的时代贡献。

“希望同学们深刻认识、认真把握时代云、历史云和创新云，做确定的自己，立足现实、放眼未来，把个人理想和抱负汇入到中华民族伟大复兴的滚滚洪流之中，面朝云海，直挂云帆，破浪前行。”乔建永说。

北京邮电大学校长乔建永 / 校方供图

以下为乔建永校长题为《面朝云海 做确定的自己》发言全文——

七月的北邮，百花争艳、万木葱茏，毕业歌会的歌声穿过光纤、搭乘电波在云端飞扬。今天我们在这里举行2020届云上毕业典礼，首先，我向全校6568名本科、硕士和博士毕业生表示热烈的祝贺，向长期以来指导、关心和支持同学们学业的老师、家长和亲人们表示衷心的感谢！

同学们，由于疫情，我们只能以这种方式举行毕业典礼，告别难忘的大学岁月，开启人生新的征程。面对屏幕前的你们，我首先要表示抱歉，学校一遍又一遍征求你们回校的意愿，询问返程的车次和核酸检测结果，设计进入校园的方案，但最终却没能遂心如愿；我还要抱歉，在2月的“云开学典礼”上我说过：春暖花开就在前方，那将是我们打开校门，喜迎全校师生员工从世界各地返回校园的美好盛景。这一许诺至今没能实现。因为保证大家的安全，是我们一切工作的底线。学校已经决定，未来学校的每一场毕业典礼都欢迎同学们回来参加线下活动，感受毕业季的幸福时光。当郁金香再次盛开的时候，我们等着你们回到时光广场前拍照留念；当黄澄澄的柿子挂满枝头的时候，我们等待你们回到主楼前花园观赏丰收的景象；当冬雪再次覆盖北邮校园的时候，你会看到，母校永远不变的是，对你们默默的守望和永恒的温暖。

值此毕业之际，在这里母校首先要送给同学们一个大大的点赞！在居家抗疫的近半年时间里，你们把一系列“不可能”变成了今天人才成长的奇迹。大家在毫无思想准备、缺少教材、缺少电脑、缺少学习和研究环境的被动情况下迅速投入云上学习；你们面对那些往日里只有借助图书馆和实验室才能开展的创新项目，竟然同老师一起在云上拿下了创新学分，完成了毕业论文；你们把原本在大礼堂和体育馆里举行的文体活动，通过网络连接到每个师生家庭的客厅里；高质量保持了教学计划、教学进度和教学班级。这靠的是全校数万名师生员工同心协力，线上线下的智慧、辛劳和汗水.....我们高兴的看到，190名同学为15所医院的一线医护人员子女提供了在线陪伴和教学辅导，奉献爱心；还有更多的同学在祖国各地、在社区和群众需要的疫情防控一线累计奉献了近4万小时的志愿服务，你们用行动扛起了责任，用担当传递了希望。

疫情发生以来，网上出现了所谓“四紧青年”的担忧，担心居家“云课堂”会带来同学们的“手头紧、口罩紧、腰带紧、智商紧”。我不知道这是“前浪”的杞人忧天，还是“后浪”的花式自嘲，但今天的毕业典礼说明，北邮学子都是好样的！你们成功跨越了“四紧青年”的陷阱，在百年不遇的疫情逆境中出色完成了云上教学计划和毕业论文，迎来毕业这一“硬核青年”的高光时刻。

同学们，你们是非常特殊的一届毕业生，不仅因为在毕业和就业过程中遇到了百年不遇的新冠疫情，而且走出校门后，还会遇到一系列经济、社会、科技方面的前所未有的大变革。值此“云毕业典礼”之际，面对云山雾罩的历史性大变革，母校最希望叮嘱同学们的是，要深刻认识、认真把握三块“基本云”，那就是时代云、历史云和创新云。

首先，希望同学们明辨世界风云变幻的时代云，脚踏实地地投身于民族复兴的伟大事业。

习近平总书记指出，当今世界正经历百年未有之大变局，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变。我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。作为新时代的青年，我们要从中国和世界近代以来的历史走向来理解总书记这一深刻论断，这是我们明辨世界风云变幻的历史窗口。

同学们，你怎么样，中国便怎么样！这句话十年前就在网上走红，但它从来没有像今天这样生动而又具体。大家一定注意到，每次核酸检测后，街坊邻居都非常关心你怎么样？因为你怎么样社区便怎么样。事实上，疫情发生以来，个人与国家的关系，不仅体现在奔赴武汉的那些最美逆行者身上，不仅体现在最早把目光锁定在新发地市场的市民、医务人员和科技工作者身上，她更是带着中华民族特有的温度走进了每一个社区、每一个家庭、每一次核酸检测，落地生根，转化为全国人民联防联控、战胜疫情的磅礴力量。

空谈误国，实干兴邦。希望同学们走出校门后，从“我怎么样”做起，用智慧与汗水贡献于“中国怎么样”！在实干上狠下功夫，踏实进取，敬畏岗位，切勿好高骛远。请牢记，学位证和毕业证只是你的“产能”，绝对不是你工作中所要完成的“产量”。从北邮毕业，学校只是给了你们一个“工具箱”，但我们的确无法知道你未来每一天所要使用的具体工具。这种把通信原理、物联网技术、复变函数和产业经济学等各式工具组合起来使用的能力，只能靠你走出校门后的“用心”，只能靠你把课堂知识活学活用的“悟性”。要切实在“用心”中提高“悟性”，我在这里特别提醒同学们，要深刻认识职业与学业、同事与同学这两对关系，这是大家实现校园生活向社会生活成功转换的第一道“门槛”。

职业与学业有许多共同点，但差别更大。学业重修是常态，但职业重来要格外谨慎。学业重修最多会影响个人的成长速度，但职业重来可能会给同事和单位的事业发展带来难以预料的负面影响。

还有，同事与同学也有许多共同点，但差别也很大。同学间的知识储备和人生阅历大体相同，但同事间这方面差别巨大。同学间所面对的任务大体相同，共同的学业目标、相同的教学计划，但同事可能是工作上下游间的合作关系，个人的工作质量对同事和单位的业绩将产生非此即彼的影响。只有成为不可替代的一份子，才能成为最好的自己。

二是希望同学们常温人类文明进程的历史云，不断提升迎难而上、化危机为机遇的能力。

古人说：彰往而知来。历史的镜子不仅可以回望人类文明的演进，也可以明晰现实，折射未来，开发我们的思维，启迪我们的智慧。纵观几千年的人类文明史，其实就是一部迎难而上、化危机为机遇的历史。“明者因时而变，知者随事而制。”迎难而上，靠的是智者的主动应变、强者的奋力攻坚，靠的是化危机为机遇的对策、路径和办法。同学们走向社会，难免会遇到这样或那样的困难，遇到什么人？遇到什么事儿？这不是我们自己能够决定的，它牵扯到一系列非常复杂的因素群。与其纠结于这些无解的因素群，不如尽快调整自己的心态，增强适应环境、克服困难的智慧和本领。有句话说：你能改变的只有你自己。这句话听起来似乎十分消极，但仔细想想，其中却体现了“从我做起，从现在做起，改天换地”的博大胸怀。大家知道，中国的移动通信技术从3G跟跑，4G并跑到5G领跑，北邮人做出了突出贡献，经历了一系列举步维艰和艰难困苦，最终见证了中国科技发展史上这一伟大成就。这是迎难而上、化危为机最为杰出的范例。

一周前，我召集返校毕业生代表，在校园的牛顿铜像前举行了一场“站谈会”，主题是三问牛顿。今年的毕业季我常常把同学们与青年牛顿对比，原因是，355年前牛顿从剑桥大学毕业时，也遇到了瘟疫大流行，学校关闭，他不得不回到故乡的山村。在躲避瘟疫的两年时间里，牛顿在数学、光学和力学领域取得了点亮科学明灯的重大成就。今天，同学们同牛顿当年所处的困境竟然有着惊人的相似之处，同样是瘟疫下的毕业，同样是用居家学习和研究同瘟疫展开的肉搏战。在那次“站谈会”上，我带领同学们三问牛顿：第一问，当年因为鼠疫躲避回老家，您抱怨过吗？第二问，您的三大定律是否说明人类最终会控制住新冠病毒，实现和平相处？第三问，您的万有引力定律是不是要告诉人们，天地人和谐共生的哲学内涵？当时377岁的牛顿老师在漫咖啡前的草地上“站而不答”。我估计，把今天的新冠同300多年前的鼠疫对比，他老人家十有八九也懵圈了。但同学们给出的答案确实令人感慨。从这些答案中我真切感受到，同学们在新冠疫情阻击战的战火中都受到前所未有的生命教育、道德教育、科学教育和信念教育，一瞬间都长大了。大家进一步明确了用知识、良心和骨气担当起国家、民族和社会赋予的责任。我坚信，这种责任担当必将涵养出新一代北邮人在大是大非面前爱国爱民、尊重科学、从容不迫、决不妥协的精神风范。

三是希望同学们抓住引领第四次工业革命演进的创新云，做出无愧于北邮历史的时代贡献。

创新是人类进步的源泉，它既有微观规律，也有宏观规律。从宏观上看，几十年、几百年的沉寂与危机后，迎来几十年的创新高潮期，这是历史规律。诸子百家，文艺复兴，产业革命，都是历史上典型的创新密集期。纵观几千年的人类文明史，其实就是一部创新的历史。从蒸汽机革命到电力革命，从信息革命到今天的物联网革命，毫无列外，创新都是人类从大危机走向大发展的核心动力。

大家知道，2019年我国实现了5G网络的商用，这标志着我们已经进入5G时代。今年以来，第四次工业革命，百年未有之大变局，5G时代，这些时代风暴，伴随着新冠疫情防控的全球战局，变得更加汹涌澎湃。几个月来，北邮人前进的脚步没有停滞，更没有退缩。我们在疫情的逆境中启动了500门高新课程建设，高在原理，新在应用；我们创建了首个华为学院，探索产教融合的人才培养新模式；我们的“0-1学术沙龙”汇聚起校内外的头脑风暴，在云端碰撞出一朵朵灿烂的思想火花。在新冠疫情下，全世界的大学几乎都在搞云毕业，我们可以告诉世界的是，北邮人已经义无反顾地投身于6G研发，这一国脉所系的云的事业。

同学们，科技发展的大变局，既意味着大挑战，更隐藏着大机遇、预示着大发展。当嫦娥四号在人类历史上第一次登陆月球背面、长征五号遥三运载火箭成功发射、“雪龙2”号首航南极、北斗导航全球组网圆满完成……我们完全有理由相信，5G和6G技术研发已经走向了人类社会的前台，它们开启了人类几十年不遇的创新密集期。智能工厂、智能交通、智能医疗、智慧教育、智慧城市、智慧农业，等等，等等，这是一个万物智慧互联、无比宏大的创新创业空间，等待着青年人去开拓、去耕耘、去驰骋。

面对科技创新的时代呼唤，我们犹如逆水行舟、滚石上山，进则海阔天空，退则前功尽弃。同学们定当传承北邮人“我创新，我快乐”的创新文化；定当坚持北邮人服务于国家重大需求的创新价值导向。走出校门后，无论是搞技术研发，文化传播，还是管理工作，都要善于把握大势、勤于抢占先机，洞察变革于端倪，肩负起历史赋予的重任，争当传邮万里、守正创新的排头兵。

同学们，在毕业冲刺的最后这半年里，你们经历了太多的云上活动，云开学、云课堂、云座谈、云考试、云答辩、云毕业 ……在未来很长一段时间里，云上活动或许会更加频繁。同学们，千万不要抱怨云来云去何时了？这只能带来无可奈何的消极情绪。云来云去云升华！这才是北邮人面对当前困局所应该具有的机遇意识和挑战意识。从今天起做一个幸福的人，编码、流片，周游网络世界，面朝云海，春暖花开。这才是北邮人在5G时代应该具有的浪漫主义情怀。

同学们，置身于覆盖全球的云化变革，时代云、历史云和创新云在交叠涌动之中不断发生百年未有之聚变，很多人忧虑这个世界充满了不确定性。我以为，世界的未来归根结底属于青年人，青年人确定，这个世界的未来就必然确定！同学们就要离开校园，走向社会，走向祖国建设的第一线。母校希望你们深刻认识、认真把握时代云、历史云和创新云，做确定的自己，立足现实、放眼未来，切莫得过且过；坚持真理、独立思考，切莫人云亦云。把个人理想和抱负汇入到中华民族伟大复兴的滚滚洪流之中，在传邮万里的歌声中，面朝云海，直挂云帆，破浪前行。

最后，祝同学们工作顺利、事业有成、幸福快乐！母校等待着你们的好消息！

(责编：孙竞、熊旭)