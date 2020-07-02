北京物资学院举办“使命在肩 奋斗有我”主题党日活动

人民网北京7月2日电 1日，北京物资学院举办“七·一”表彰会暨“使命在肩 奋斗有我”主题党日活动。北京物资学院党委书记王文举表示，要坚持把师生生命安全和身体健康放在首位，夺取疫情防控和事业发展“双胜利”；要加强党对学校工作的全面领导，坚守社会主义办学方向；要聚焦立德树人根本任务，不断提升思想政治工作引导力。

王文举号召全校各级党组织和广大党员干部，要敢于担当、创新作为，不断提升新形势下学校党的建设工作质量，为打赢疫情防控阻击战和推动学校各项事业发展提供更加坚强的政治和组织保证，以优异成绩迎接第三次党代会的召开，迎接40周年校庆，向建党100周年献礼。

为在这次活动中发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，让党旗始终在抗“疫”一线飘扬，面对疫情的特殊时期，学校将本次“使命在肩 奋斗有我”主题党日的内容确定为“为毕业生送去关怀与温暖”，与会的党员志愿者都深入学生宿舍，为毕业生宿舍物品整理打包。

“我宣誓，我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党……”现场全体党员重温入党誓词，在物流管理专业教师党支部书记逄锦荣的带领下，大家高举右拳，字字铿锵，拉开了主题党日活动的序幕。掷地有声、铿锵有力的宣誓声，彰显出全体党员不忘初心、牢记使命的坚定政治信念。

在全体党员齐唱《国际歌》后，表彰大会结束。全体校领导、党建工作领导小组成员、院（部）级党组织负责人、受表彰全体人员及各院系党政领导、教师、辅导员、在校党员先锋队队员近200人，开始进入毕业生宿舍楼，与所在学院老师一起分别为毕业生打包邮寄行李和物品。

学校领导和教师一起为毕业生打包行李 校方供图

为保障整理物品更加精准，每个宿舍都采取现场一对一视频连线方式，在充分征求学生本人意见后，为学生收拾打包个人物品及行李。每位领导、每位老师都像对待自己的孩子一样，认真仔细地为每位毕业生收拾个人物品，将对毕业生的关爱和不舍融入每一个整理环节，用饱含师生情谊的实际行动体现学校的关心和关爱，为物院每位毕业生送上一份“别样的毕业礼物”。在党的99岁生日这个特殊的日子，此情此景也成为疫情防控特殊时期毕业季校园内的一道温情风景。

学校教师一起为毕业生打包行李 校方供图

逆境之时显身手，战“疫”之时见初心。为切实做好疫情防控期间毕业生离校的相关工作，妥善解决因疫情防控导致毕业生无法返校整理个人物品、打包邮寄行李的特殊情况。行李物品打包整理工作开展以来，学校从上到下，高度重视，校党委书记和校长亲临打包现场，慰问师生志愿者，现场指导工作。学校党委要求各基层党委、党总支、直属党支部要落实主体责任，在严格落实北京市疫情防控工作要求的前提下，针对近期毕业生离校等工作，加强各部门间的组织协调，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，动员在校师生、全体党员、处级干部积极参与，加强人文关怀，注重正向引导，稳妥做好2020届毕业生离校相关工作。

(责编：郝孟佳、熊旭)