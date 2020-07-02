人民网>>教育>>滚动新闻

相比“面子”，71.0%受访青年找工作更看重“里子”

2020年07月02日09:12  来源：中国青年报
 

1999年出生的孙延婷目前就读于无锡工艺职业技术学院财务管理专业。作为一名即将毕业的大四学生，孙延婷选择在家门口创业，开办一家菜鸟快递驿站，为社区居民免费保管、分发快递。 新华社记者 李博/摄

这个特别的毕业季逐渐接近尾声，很多应届毕业生通过“云签约”定下了工作。随着就业市场的变化，青年的职业选择也呈现出新的特点。一些工作表面看着光鲜，可发展空间不大，一些工作看似不那么“高大上”，但能锻炼人、发展空间大，这类工作正受到年轻人越来越多的关注。

前不久，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1920名18-35周岁青年进行的一项调查显示，71.0%的受访青年找工作更看重“里子”。求职注重“里子”，64.0%的受访青年认为是对未来有更明确定位。

相比“面子”，71.0%受访青年找工作更看重“里子”

上海某高校应届毕业生刘念（化名）对记者说，她找工作看重兴趣、薪资、发展前景，不喜欢简单重复的工作，“我喜欢有挑战性的工作，不会在清闲中磨灭意志。我最后选择的工作，能让我学到很多东西，3年内就有晋升的机会。”

北京某高校应届毕业生曾岚岚（化名），通过线上面试入职了一家新媒体公司。“如果不是喜欢的行业和工作，我会非常抗拒。我更看重职业发展的可能性和广阔的空间。”

调查中，71.0%的受访青年表示自己找工作更看重“里子”。交互分析发现，职场青年（75.0%）比应届毕业生（49.7%）明显更看重“里子”。

求职时，大家看重什么？薪酬高福利好（67.0%）位列第一，之后依次是：职业发展空间大（46.0%）、单位性质（45.0%）、自己喜欢（43.0%）、能得到锻炼和成长（40.0%）、工作稳定（37.0%）、企业文化符合个人价值理念（36.0%）。

刘念觉得，职业本没有贵贱之分，大家择业不再看重“面子”，能让人们更关注实现自身的价值。

江苏省某高校社会学院辅导员袁鑫（化名）介绍，他带的人文社科类专业学生，近两年择业明显更看重一份工作能带来的实际的东西，而不是有没有“面子”。即便是一些“体面”的单位来校招聘，如果工作枯燥、简单重复，也吸引不到多少学生。他们会看重专业技能的发挥、未来能否得到长足发展等。

年轻人求职重“里子”，64.0%受访青年认为是对未来有更明确定位

调查显示，89.0%的受访青年感到如今年轻人找工作比以往更看重“里子”了。进一步分析发现，应届毕业生有此感受的比例更高（91.9%）。

“工作是自己做的，不是给别人看的。经历了今年的疫情，我更加注重遵从内心感受。”曾岚岚表示，班上大部分同学择业也更加看重自己的兴趣和职业发展，很少有人仅因为工作听上去高大上就去选择。

刘念感到，年轻人对于工作的“面子”“里子”的看法跟以前不一样了。现在的年轻人非常看重自身的价值实现和遵从内心喜好，不受他人看法的左右。

中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆表示，现在年轻人找工作更加务实，是因为对自己的未来充满预期，对自己更加了解了。“一个好的企业，非常注重培养年轻人的能力，这也带动年轻人注重自我成长和提升。”他举例，华为会给新入职大学生配两名导师：操作导师和思想导师，帮助新人提高实战能力，尽快从学生身份转型为合格职场人。

年轻人求职注重“里子”，64.0%的受访青年认为是对自己未来有更明确定位，57.0%的受访青年认为是更在意从业实际心理感受，54.0%的受访青年指出是重视自我价值的实现，51.0%的受访青年认为是有主见，更加独立，46.0%的受访青年表示是更加务实，看重个人成长。

陕西某事业单位职员郑铃（化名）认为，很多有“里子”的工作往往对个人要求更高：顶住压力的敬业精神、自我主导的成长精神、与时俱进的学习精神，“他们往往更加注重自我挑战和超越，不会一直待在舒适区，敢于突破自己，发掘更多的潜力和可能性，实现自我价值和成长”。

在袁鑫看来，毕业生在找第一份工作时不再考虑是否体面，而是更加理性，提高岗位与个人的匹配度，更容易在工作中获得乐趣，以饱满的热情投入工作中，形成良性循环，更能成长为专业人才。

64.0%的受访青年认为求职看重“里子”，能让人尽早遇到适合的“终身”职业，56.0%的受访青年认为能缩短职业摸索期，55.0%的受访青年认为能增加就业稳定性，55.0%的受访青年表示更能激发热情与进取心。

王霆建议，年轻人择业，要选择注重员工能力、把人才当作核心资源的企业。“这样的企业会深深认同人是核心战略资源，积极投入培养年轻人。而侧重人才培养的氛围也会让年轻人注重提升个人能力，办事有效率，形成健康职业观。”他建议年轻人择业时了解企业的职业通道，做好职业预期。

受访青年中，16.0%的人是应届毕业生，82.0%的人是职场人士。（记者 杜园春 实习生 杨梓倓）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved