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求职“窗口期”就是现在 应届生如何把握

2020年07月02日09:09  来源：中国青年报
 

在疫情防控的背景下，往年“金三银四”的春招旺季有所延后，当下正是2020年应届毕业生又一轮求职“窗口期”。

从5月初到8月中旬，教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部、国资委、中央广播电视总台、共青团中央等6部门，共同开展2020届高校毕业生就业“百日冲刺”行动。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1925名应届生进行的一项调查显示，95.5%的受访应届生觉得今年求职的压力大。63.6%的受访应届生建议多下功夫，做好求职准备工作，63.3%的受访应届生认为要敢于吃苦，去基层锻炼自己。

63.6%受访应届生建议做好求职准备工作

浙江某高校设计类2020届毕业生赵乐（化名）说，之前找到的一家工作单位，告知自己新录用的员工要分批次实习，自己被安排得比较靠后，感觉不确定性较强，所以这段时间还在寻找其他工作机会。

当看到一些企业已经开始招录2021届实习生时，赵乐的心中难免有些着急，“投了很多简历，感觉都石沉大海了。有时面试路上要花很长时间，但就交流了几分钟。”

调查中，95.5%的受访应届生觉得今年求职的压力大，4.3%的受访应届生觉得一般。

“我之前考研失利了，找工作相对较晚，加上疫情的原因，一度觉得找工作挺难的。”天津某高校应届毕业生刘亮（化名）坦言。

刘亮最近报考了两家位于北京的事业单位，其中一家已经通过面试，正在进行体检和政审，刘亮说如果能顺利通过，就准备签约这家单位了。“虽然我更心仪另一家，但招考进程相对慢一些。我觉得不能等一个不确定的答案，有了条件还不错的单位就先签约”。

已经签约某教育机构的英语专业应届生应晴（化名）觉得，在线上求职更为普遍的当下，应届生也要注意在更为安全、可靠的平台上投递简历。

对于应届生求职，你有哪些建议？63.6%的受访应届生建议多下功夫，做好求职准备工作，63.3%的受访应届生建议敢于吃苦，去基层锻炼自己，47.8%的受访应届生建议不要急于一步到位，先就业后择业。其他建议还有：做好定位，不要眼高手低（45.4%），把国家发展和个人目标结合起来（45.3%），以及多了解政策法规，保护自身合法权益（25.5%）等。

“应届生应把握好求职的‘窗口期’”

某高校辅导员刘强（化名）表示，他们专业应用性较强，平时也会注重产、学、研相结合，以提升学生的实践能力。“有的学生整体成绩一般，在校期间也没有学生干部等经历，我就会推荐他早找实习，哪怕是不要实习补贴，也要去一些企业跑跑腿，观摩学习一下人家的工作，体验职场生活，为之后求职积累经验”。

“据我了解，前几年有相当比例的学生不愿进入体制内，但今年选择体制内就业的学生比例增加了。一方面，这类单位抵御风险的能力比较强。另一方面，通过抗击疫情，年轻人也逐渐被体制所吸引。” 刘强表示，与学生择业观念转变相对应的是，高校就业指导工作的调整，“我们也会鼓励学生在求职时，选择与国家大政方针相结合的岗位，比如今年公务员、事业单位、‘三支一扶’等对应届生有倾斜，我们会鼓励学生多手准备”。

“今年我们遇到了席卷全球的疫情，应届生要把心态放平，结合实际状况去思考出路。”北京某人事技术研究所黄亨煜博士分析，“不是你一个人晚了，是整个社会的招聘都推迟了。据我了解，今年各事业单位的招聘数量要比往年明显增多，因此应届生进机关事业单位的几率更高。当然，仅靠事业单位扩招消化毕业生还是远远不够的，因为社会总体的招聘数量是减少的。所以应届生要多投简历，多准备考试”。

对于应届生求职，天津某高校就业工作老师周翰（化名）建议，首先要明确自身的优势和不足，尽快补足短板，在求职过程中，最大程度地发挥自己的优势。第二，要合理调整个人期待。“在求职过程中应该综合考虑经济发展形势、不同地区、不同行业的特点，以此来规划和设立自己的就业期待，切勿眼高手低，否则可能会浪费很多宝贵的就业机会”。

“虽然今年应届生求职时间拉得长，但在心态上仍要保持紧张的状态。个人认为，尚在求职中的2020届毕业生的最后一段求职好时机，集中在6月、7月、8月，进入9月后，用人单位将会开始招聘2021届应届毕业生，到时也会增加2020届毕业生的竞争压力。”周翰说。

周翰提醒，应届生在求职中不要逃避，要勇敢面对。“我们接触到的一些毕业生，手头并不是没有机会，而是对现有的工作机会并不十分满意，处在一种迷茫、徘徊的状态。应届生应把握好求职的‘窗口期’，建立先就业、后择业的观念”。（记者 孙山）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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