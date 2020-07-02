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复习前紧后松，没必要“追求完美”

黄运畅

2020年07月02日08:43  来源：光明日报
 

考前复习

在考前复习阶段，给自己制定的复习计划一定要简洁可行。在复习时间较短的情况下，建议把主要精力放在典型题型、常见方法、知识结构等方面，力求对各个科目有一个整体上的把握。在此之后，如果仍有余力，可以再针对自己的薄弱之处进行有重点的复习。值得注意的是，复习过程中，要信任自己在此前的几轮复习中所取得的学习成果，没必要“追求完美”。实际上，我在高考前几天仅仅完成了主干部分及重要知识点的复习，跳过了很多较为零散或不那么重要的内容，以此来保证整体的复习进度。

此外，还应当注意复习节奏的把控。对此，我的策略是“前紧后松”。“前紧”指至少在考前一至两天完成复习任务，避免考前被迫“突击”；而“后松”指的并非停止复习或分心到其他事上，而是以更为平稳、放松的心态继续对相关知识加以巩固。这种复习节奏能够使人处于一种适度紧张的状态——这也是迎接高考的最佳状态。

作息安排

考前的作息最重要的是稳定、规律。可以对照高考的时间表来安排自己的作息——包括每天的起床时间、学习时间、入睡时间等，由此养成适合高考的生物钟，在上午、下午对应的考试时间不犯困、在晚上该睡觉的时候也能快速入眠。

失眠也是在考前可能遇到的问题之一。对此，不必过度紧张。在高考答题时，人的精神高度集中，短期的睡眠不足对我们的影响微乎其微——不要因为失眠而给自己增加负面的心理暗示。其实，我们真正能够主动避免的是长期的睡眠不足：只有在考前一周不熬夜、保证规律睡眠，才能尽可能地防止考前失眠或减轻失眠所带来的影响。

心态调整

对于临近高考的考生而言，知识点基本已经掌握，而能否把真实水平发挥出来则取决于考试的心态。从这个角度看，心态的调整往往比知识的复习更为重要。

所有人在考前都会有不同程度的紧张焦虑，我们需要避免的只是这种负面情绪的过度放大。如果遇到了这种情况，一方面，可以采取冥想、深呼吸等方式来缓解紧张；另一方面，也可以尝试分析自己紧张的来源，以此调整心态。尤其要注意的是，无论在考前还是考试之中，都尽量不要去想“如果考好了会如何”“如果考砸了会怎样”这类问题。此时，不妨“短视”一些，仅仅关注考试本身，让自己摆脱那些无谓的紧张焦虑。

考前心态调整的最终目的是让自己保持在一个稳定、正常的状态。因此，并不需要在短期内刻意做出改变，反而应当延续一些既有的生活日常。例如：坚持平常的运动习惯、和身边的人聊天谈心、听听平时喜欢的音乐。这些小事其实都能给自己一种正面的心理暗示，让心情平静下来、同时让大脑保持清醒与活跃。

考场攻略

经历高考之后就会发现，除了考试地点有所改变之外，高考的其他各方面和模拟考试没有太大差别。因此，在高考当天，只要听从监考老师的指挥、按照自己的节奏作答就不会有任何问题。

当然，在一个新的环境中，人的情绪和思维可能会受到一定影响。此时需要做的，就是尽可能地让思绪回归自己熟悉的轨道。比如，我会在考前回顾一些考试的易错点、预先想一想试卷的整体结构、安排好答题的时间分配——这些工作一方面是考前准备，另一方面也能让自己迅速地进入状态。

在考试过程中，切忌在一道题上花费过多时间。高考的环境往往会给人一种“这一分非常重要”的感觉，但实际上，长时间纠结不一定能得出正确或更好的答案，但一定会耽误后面答题的进度。最好的解决方案还是把难题、怪题放在最后的检查阶段重新思考，说不定会找到解题的新思路、新方法。

（作者：黄运畅，系北京大学2019级本科生）

(责编：孙竞、熊旭)
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