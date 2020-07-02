广西：四十万个大学生就业岗位“云上来”

3月以来，广西大学新闻与传播学院与广西人才服务中心连续举办两场网络招聘会，200家企业提供1000余个就业岗位，一批学生陆续在“云上”达成就业意向。

“互联网+就业”，是广西多渠道促进高校毕业生就业的一个缩影。今年，广西有普通高校应届毕业生28.5万人，创历史新高。为降低疫情对就业带来的影响，广西各相关部门、高校、求职平台等通力合作，大部分用人单位的招聘由线下转为线上，开启“云招聘”。截至目前，累计举办各类线上招聘会130场，提供岗位42.7万个，线上线下累计已签约人数15.7万人。

“一揽子”举措保就业

“形势剧变，始料未及；逆境突围，不得不为。”面对疫情带来的冲击，广西迅速行动，打出促就业“组合拳”。广西印发促进2020年高校毕业生就业创业十条措施，启动“留桂就业计划”，通过实施“筑梦广西·未来有你”政策宣讲行动、优质企事业单位岗位推送行动、高校毕业生基层成长行动、广西青年见习计划行动、广西青年创业引领行动等一揽子“干货”，帮助毕业生就业创业。

全区就业部门和各高校想对策、出实招、找出路，全力破解毕业生就业难题——

加快推进研究生扩招工作，落实1.9万多个研究生招生计划，计划数比去年增加26%；挖掘高校承载能力，完成2.4万个专升本招生计划，比去年增加42%。落实好第二学士学位招生任务，让更多应届高校毕业生继续学习深造。

加大中小学教师补充力度，通过公开招聘、特岗计划等，采取“先上岗、再考证”阶段性措施，补充中小学幼儿园教师2.4万名。

扩大基层就业项目规模，“三支一扶”“西部计划”“城市社区党建和两新组织党建工作组织员”等提供就业岗位超过1.1万个，同时征集更多应届毕业生参军入伍。

中小微企业是就业最大的“容纳器”。广西加大对中小微企业扶持力度，对招用毕业年度高校毕业生或离校2年内高校毕业生就业的小微企业或社会组织，按照2000元/人的标准给予带动就业补贴，并给予1年的社会保险补贴。

一系列积极政策的出台与落实，为广西高校毕业生“保就业”打下了坚实基础。

校领导主动“牵线搭桥”

“我从事就业工作10年来，这是最吃力、最艰难的一年。”广西财经学院招生就业处副处长甘佺鑫直言。为此，学院精准掌握每一名毕业生就业情况，单独建立就业台账，落实好“一生一策一导师”和“三个全覆盖”帮扶措施，举办多场线上毕业生招聘会，为建档立卡毕业生和湖北籍毕业生发放求职补贴45万元。

“难，也要做，并且要做得比往年更周到更细致。”广西各级政府出力，高校出人，企业出岗，多管齐下、多方发力，让“毕业生”成为“毕胜生”。

实施毕业生就业“校长工程”，建立完善校领导主抓、部门统筹、院系为主、全员参与的工作体系。广西还实施“末位约谈”机制，对签约率排名靠后的高校主要负责人进行约谈。

在系列政策助推下，各高校“一把手”纷纷走出校门，走进企业问需求，了解复工复产情况，共同为企业解难题，为毕业生谋出路。

广西大学校长赵跃宇录制视频，在电视台、学校官微上播放，力荐毕业生。该校还建立“人盯人”的“五级联动”就业工作机制，实施就业帮扶“包干”责任制及书记、院长“兜底”等重要举措。

广西建设职业技术学院领导分8组走访108家企业，现场解决问题35个，与企业签订《校企合作协议》；广西经贸职业技术学院通过“集中走访一批、包干联系一批”，实地走访、视频连线联系企业80家。

“云招聘”促就业“不断线”

“学校线上开启‘云服务’‘云指导’，开启云端就业主题班会，开设线下职面未来系列讲座，为我们就业实施精准指导。”广西经贸职业技术学院毕业生李孙伟凭借扎实的技能竞赛经验，在众多实习生中脱颖而出，已提前转正为网络工程师，月薪6000多元。

疫情发生以来，广西持续开展“2020届高校毕业生线上招聘季”活动，为用人单位和毕业生提供线上宣讲、面试预约、交流、就业指导等即时服务功能，目前已开展自治区级网上招聘130场，累计提供就业岗位42.7万个。

在“云招聘”过程中，不少高校举办了“空中宣讲会”。广西师范大学累计举办各层次、各类别、各行业空中宣讲会100余场，发布单位招聘信息5000多家，举办空中双选会3场，线下招聘会1场，参会单位1000多家，累计提供就业岗位25万个。

毕业生报到注册一网办、宣传推介一网办、就业见习一网办和就业服务一网办——桂林医学院创新“四个一网办”，做到毕业生咨询“必答”，毕业生需求“必解”，毕业生愿望“必问”，实现全覆盖帮扶，全方位指导。目前，应届毕业生2838人已有六成落实了就业单位。对于全区4.1万名农村建档立卡贫困家庭毕业生，广西提供“一对一”就业帮扶，实现贫困家庭毕业生就业咨询、就业培训、就业推荐“三个全覆盖”，确保建档立卡毕业生100%就业。（记者 周仕兴）

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